Lehullt a lepel a lakáshitelekről: a múlt gyönyörű, a jövő nagyon csúnya

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank legfrissebb Lakáspiaci jelentése. Mielőtt ennek a lakáshitelezéssel kapcsolatos érdekességeire rátérnénk, érdemes emlékezni arra, amit november elején a lakossági hitelezés legfrissebb fejleményeiről írtunk:

szeptemberben már 38%-kal kevesebb lakáshitelt, 16%-kal kevesebb személyi kölcsönt és 32%-kal kevesebb babaváró hitelt vett fel a lakosság, mint egy évvel korábban,

vagyis a lakossági hitelpiacon az új kihelyezések visszaesése már egyértelműen elkezdődött.

Az MNB most az alábbi megállapításokat tette a lakáshitelpiacról:

a hazai lakáspiac és ezzel együtt a lakáshitelezés további lassulására számítanak a bizonytalanná váló gazdasági kilátásokkal és az emelkedő lakáshitel-kamatokkal összhangban,

2022 második negyedévében a hitelintézetek még rekord volumenű lakáshitel-szerződést kötöttek, ezt követően augusztusban már 19%-kal csökkent éves alapon a kibocsátás (szeptemberben az előzetes adatok szerint pedig már 38%-kal – a szerk.),

a lakáshitelezés korrekciójának okai között az NHP Zöld Otthon Program szerződéskötéseinek lecsengését, az emelkedő kamatkörnyezet miatt a korábbi hónapokra előrehozott keresletet, valamint a lakáspiaci aktivitás mérséklődését nevezik meg,

a hitelkamatok emelkedése és a lakások drágulása miatt a lakásvásárlás elérhetősége évek óta nem látott alacsony szintre esett azon háztartások számára, akik otthonteremtési támogatásokra nem, vagy kisebb mértékben jogosultak,

a bankok a hitelkereslet visszaesését tapasztalják, a következő fél évre előretekintve a felárak emelésével folytatódhat a szigorítás, emellett a bankok döntő többsége tovább csökkenő hitelkeresletre számít.

A jelentéssel párhuzamosan közzétett adatok alapján most 10 ábrán mutatjuk be a lakáshitelezés és a kapcsolódó támogatások helyzetét.

Aki csak tud, támogatott hitelt vesz fel: az államilag támogatott hitelek aránya az év elején megfigyelt 50% körüli szintről 30% közelébe süllyedt a lakáshitelezésben, visszatérve a Zöld Otthon Program indulása előtt megfigyelt arányhoz – állapította meg az MNB. Ez az arány egyébként magasabb a korábban jellemző 10-20%-nál, ami nyilván részben a piaci kamatok jelentős emelkedésével magyarázható.

Már csökken a hitelből vett lakások aránya: a nyár utolsó hónapjában 12,9 százalékkal kevesebb lakáspiaci tranzakció valósult meg, mint tavaly augusztusban, ami egy még nagyobb mértékben visszaeső hiteligényléssel párosult. Így az MNB becslése szerint a lakáshitel-felvétel segítségével megvalósult lakásvásárlások aránya csökkent: a lakástranzakciók 45 százalékánál vettek fel hitelt a legutóbbi, becslésben szereplő augusztusi hónapban.

Pünkösdi királyság az új lakásoknál: a Zöld Otthon Program lecsengésével az új lakások aránya is „normalizálódott” a lakáshitelezésben. A lakáshitel-igénylések több mint felét, mintegy 61 százalékát fordították használt lakás vásárlására 2022 augusztusában. Az otthonfelújítási támogatás előfinanszírozására bevezetett támogatott jelzáloghitelből 2022. augusztusig összesen 71 milliárd forintos volument szerződtek le a bankok.

Ekkora az átlagos hitelösszeg: az átlagos hitelösszegek és futamidők esetében is megfigyelhető a jegybanki program kifutását követő korrekció, újlakás-célra átlagosan 19 millió forintot igényeltek legutóbb, használt lakás vásárlására pedig 13 millió forintot.

Ekkora az átlagos futamidő: a szerződéses összeggel súlyozott átlagosfutamidő enyhe mérséklődést követően az új lakásoknál 21,9 év, a használtaknál 19,2 év volt augusztusban, a felújítási célú hitelek átlagos futamideje pedig 10,4 évre csökkent. Hosszú távon a lakáshitelek átlagos futamidejében fokozatosan emelkedő trend figyelhető meg.

Banki szigor és keresletcsökkenés várható: A lakáshitelek iránti kereslet visszaesését szinte valamennyi bank érzékelte a harmadik negyedévben, a Hitelezési felmérés szerint ekkor a bankok nettó értelemben vett 32 százaléka szigorított a lakáscélú hitelek sztenderdjein. A forrásköltségek késleltetve gyűrűznek be a lakáshitelek kamataiba, így a felárak csökkentek, így a bankok nettó 75%-a a hitelfeltételek további szigorítását helyezte kilátásba a felárak emelése révén, és 91% számít a kereslet további visszaesésére.

Nincs túladósodás: jó hír a kockázatok szempontjából, hogy az elmúlt évek tartósan emelkedő ingatlanárai ellenére az újonnan felvett jelzáloghitelek medián hitelfedezeti mutatója (HFM) nem emelkedett 2015 óta. A legnagyobb mértékben pont a 80%-os korláthoz közeli HFM-mutató mellett felvett lakáshitelek aránya csökkent. A Zöld Otthon Programban jellemzően a jó minősítésű ügyfelek vettek részt.

Menedék a CSOK-hitel: az emelkedő piaci kamatok mellett továbbra is számos otthonteremtési támogatás érhető el a lakosság számára, amelyek jelentős része a Családi Otthonteremtési Kedvezményhez (CSOK) kapcsolódik. A második negyedéves lakáshitel-kibocsátás 24 százaléka, mintegy 101 milliárd forint kötődött a CSOK-hoz vagy a falusi CSOK-hoz, és ezek 38%-a CSOK-hoz kapcsolódó piaci hitel volt.

Eddig stabilan teljesített a CSOK: CSOK- és falusi CSOK-szerződést jellemzően 30-35 milliárd forint összegben kötnek a háztartások negyedévente, ebben vélhetően a járvány hatására is csak 2020-ban volt láthatóbb megtorpanás. Ahogy korábban már számos alkalommal írtunk róla, összegszerűen az új lakások, darabszám szempontjából a használt lakások teszik ki a támogatás nagy részét.

Csordogál az otthonfelújítás: a CSOK mellett a bizonytalan sorsú, elvileg idén december 31-éig élő otthonfelújítási támogatásnak is pozitív hatása van a lakáshitelezésre, hiszen mint említettük, ennek megelőlegezésére augusztus végéig 71 milliárd forint 3%-os kamatozású államilag támogatott otthonfelújítási kölcsönt vettek fel a háztartások. Ez 2021 februárja óta (ami óta létezik a konstrukció) kihelyezett lakáscélú hitelek 3,2%-át jelenti. Magának az állami támogatásnak stabilan 40 százalékát energetikai célú fejlesztésre igénylik a háztartások – számolt be róla az MNB.

Romlik a lakások elérhetősége: a jegybank szerint a kamatkörnyezet emelkedése a lakásárak magas szintjével együtt várhatóan jelentősen hűti a lakás- és hitelpiaci keresletet. A hitelből történő lakásvásárlás elérhetősége már 2022 első féléve során is jelentősen romlott, különösen az új lakások esetében. Az otthonteremtési- és családtámogatásokat igénybe venni nem tudó háztartások számára a budapesti újlakás piacon 2012 óta nem látott alacsony szintre romlott a lakások elérhetősége, míg vidéken továbbra is jelentősen megfizethetőbbek az ingatlanok, mint a fővárosban. A jelenségről közelmúltbeli cikkünkben mi is részletesen írtunk.

