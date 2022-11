Mindenkit lesöpör a pályáról a "világ legjobb bankja" - Íme a titokzatos mesterterv, amit végrehajtottak

A DBS-ről

A DBS az eszközök összesített értéke alapján Délkelet-Ázsia legnagyobb bankjának számít, és egyike Ázsia legnagyobb bankjainak. A DBS – vagy korábbi nevén The Development Bank of Singapure – Szingapúr mellett előkelő piaci pozíciót foglal el Kínában, Hongkongban, Tajvanon, Indonéziában és Dél-Koreában is. A bank 2014-ben indította el a digitális átalakulási programját, és azóta nem csak bankként, de techcégként is kiemelkedő teljesítményt tud felmutatni, példaként állva más, a digitalizáció kapujában álló bankok előtt is.

Gandalf

A DBS a techcéggé váláshoz három stratégiai elvet valósított meg sikerrel:

teljes működésében digitálissá vált,

„láthatatlanná” tette a bankolást,

és a több mint 30 000 főt számláló szervezetében a mai napig egyfajta startup kultúrát igyekszik fenntartani.

A legfontosabb tehát az, hogy a vezetői egyszerre akarják techcégként és bankként irányítani a DBS-t. Ezt a stratégiai megközelítést a bank vezetői GANDALF-nak nevezték el, amelyben a Gyűrűk Ura ikonikus varázslójának neve hat nagy techcég kezdőbetűiből áll össze, utalva arra, hogy egy dologban mindegyik verhetetlen.

G – a nyílt forráskodú szoftverek kihasználása, mint a Google-nél;

– a nyílt forráskodú szoftverek kihasználása, mint a Google-nél; A – a felhő kihasználása, mint az Amazonnál;

– a felhő kihasználása, mint az Amazonnál; N – adatok felhasználása automatizáláshoz és a szolgáltatás személyre szabása érdekében, mint a Netflixnél;

– adatok felhasználása automatizáláshoz és a szolgáltatás személyre szabása érdekében, mint a Netflixnél; D - ?

- ? A – rendszerek tervezése, mint az Apple-nél;

– rendszerek tervezése, mint az Apple-nél; L – tanulásra ösztönzés, mint a LinkedIn-nél;

– tanulásra ösztönzés, mint a LinkedIn-nél; F – közösségépítés, mint a Facebook esetében.

A D pedig maga a DBS lenne, mindezt pénzügyi know-how-val kiegészítve.

A DBS egyedülálló abból a szempontból, hogy más bankokhoz képest a feltörekvő technológiákat sokkal előbb integrálja a működésébe. Ennek egyik célja, hogy a bankolást „láthatatlanná” tegyék az ügyfél számára. Arra törekednek, hogy felszámolják a súrlódási pontokat a tranzakciókban, és az ügyfél, bár egyre többször kerül kapcsolatba a bankjával, egy idő után talán észre sem veszi, hogy a pénzügyeit intézi.

Ezt a stratégiát „Making Banking Joyful-nak” nevezték el, amelynek az ökoszisztéma-építés a központi tényezője.

A DBS szerint a bankok számára létfontosságú, hogy élvezhetővé tegyék a bankolást az ügyfelek számára, és ehhez megtalálják a megfelelő technológiai eszközöket. Erre azért van szükség, mert a pénzügyek intézése, bár sokat egyszerűsödött az elmúlt években, az emberek többsége számára még mindig túl sok nyűggel jár.

Miről szól az ökoszisztéma-építés?

A digitális transzformáció előtt a hagyományos bankolás arról szólt, hogy a pénzügyi intézmények többnyire fiókhálózatukra, adatközpontjaikra, és a meglévő szolgáltatásaikra építve próbáltak innovációt végrehajtani, új termékeket létrehozni. A digitális csatornák kiaknázása nagyot lendített előre a fejlődés ütemén, amely elsősorban a személyre szabott szolgáltatások megjelenésében volt tetten érhető. A következő lépést viszont az hozta el, amikor a DBS meglátta a lehetőséget más, gyakran nem pénzügyi, de a pénzügyekhez kapcsolódó szolgáltatásokban is, és kínálatát igyekezett ezekbe a szolgáltatásokba integrálni, mindezt úgy, hogy az így felálló ökoszisztémát ő fogja össze és kezeli azóta is.

Az ökoszisztéma-építés több különböző iparágból származó szolgáltatás összefogásáról szól annak érdekében, hogy olyan értéket lehessen létrehozni, amelyre egyenként a vállaltok nem lennének képesek. Az érték legfontosabb tulajdonsága, hogy közvetlenül a felhasználók adott pillanatban jelentkező igényeit elégíti ki. Vagyis a bank felismerte, hogy az ügyfelek nem nála kezdenek, ha valamilyen problémájuk jelentkezik, így fókuszt váltott, termékek helyett megoldást kínálva nekik, ehhez viszont együtt kellett működnie más szolgáltatókkal is.

A bank aktív kapcsolatot tart fent a platformján megjelenő szolgáltatókkal és támogatja őket a fejlesztéseikben, hogy az ökoszisztéma minden szereplője együtt lépjen előre a digitalizációban. A bank és a partnerei között folyamatos az információáramlás, a szereplők megosztják egymással az eszközöket, az adatokat, és technológiát, hogy együtt fejlődhessenek.

Ami az egészet összeköti: az API

A DBS először mikroszolgáltatásokkal kezdte, ám az ökoszisztéma-építés előtérbe kerülésével, az API-s megközelítések lényegesen felértékelődtek. Ennek két fő oka volt:

egyrészt az API-k beágyazott szolgáltatásokat tesznek lehetővé, másrészt az alkalmazásukkal még több adat keletkezik, amelyek még többet árulnak el a felhasználó magatartásáról.

A bank 2017-ben elindította a világ legnagyobb banki API-platformját, ami ma már több mint 1000 API-val rendelkezik, és több mint 400 partner csatlakozott hozzá. A platform lehetővé teszi, hogy a szoftverfejlesztők kapcsolódjanak a bank szolgáltatásaihoz, és azokat elhelyezzék a saját felületeiken. A szingapúri kormányzat egyébként 2016 óta egy API-kézikönyvvel igyekszik segíteni a nyílt bankolási ökoszisztémák fejlesztését.

Milyen szolgáltatások léteznek?

A DBS PayLah! a bank digitális tárcája, amely 2014-ben indult, és a pénzkezelés mellett számos kapcsolódó szolgáltatással bővült a mozijegyvásárlástól a tömegközlekedésen át az éttermi ajánlatok kezeléséig. Az alkalmazás nagy újítása, hogy a felhasználóknak nem kell a mobiljukon tárolni a különböző kereskedők és éttermek egyedi applikációit, azokat a PayLah-ból közvetlenül elérhetik.

A DBS kínálatában található egy ingatlanközvetítő platform is, amelyen az ügyfelek ingatlanügynökökkel vehetik fel a kapcsolatot és ajánlatok között böngészhetnek. A platform lehetővé teszi a bank számára, hogy a jelzáloghiteleken túlmenően kiegészítő szolgáltatásokat – például biztosítást, és felújítási hiteleket – is nyújtson. A hitelezés teljes egészében online folyamatként megy végbe.

A DBS létrehozott egy online gépjármű piacteret is, ahol a felhasználók minden autóvásárlással kapcsolatos ügyüket intézhetik. Az ügyfelek kapcsolatba léphetnek a kereskedőkkel, vagy az autójukat értékesítő magánszemélyekkel, de ha saját autójuktól szabadulnának meg, a platform segít nekik megbecsülni az eladásra szánt gépjármű árát. A DBS autóbiztosítási termékeket is kínál, amelyeket pár gombnyomással online is lehet igényelni.

Hasonló szolgáltatás a Travel Marketplace, amely a Singapore Airlines-szal és az Expedia Parnerrel közösen jött létre, és a repülőjegyeket, szállodai szobákat, valamint ingyenes utasbiztosítást kínál több mint 25 000 nyaralóhelyre.

Az ügyfelek a mobilbanki alkalmazáson keresztül kiválaszthatják az áramfogyasztásuknak leginkább megfelelő rezsi díjcsomagot, amivel pénzt takaríthatnak meg.

A vállalati ügyfelek esetében a banki onboarding folyamat átlagosan 45 napot vesz igénybe. A DBS azonban az eljárás papírmentessé tételével, a digitális aláírások és a nyílt API-k bevezetésével mindössze hat napra csökkentette azt.

A Doxa nevű fintech céggel közösen egy automatizált fizetési megoldást indított a robusztus szingapúri építőipar számára, amellyel a cégek digitalizálhatják a papírmunkát, nyomon követhetik a készpénzforgalmukat és csökkenthetik a költségeiket.

A Smart Buddy – ökoszisztéma gyerekeknek

A DBS ökoszisztéma-építését jól szemlélteti a gyerekeknek fejlesztett pénzügyi alkalmazása, a Smart Buddy. A DBS egyik legérdekesebb megoldása egy zsebpénzküldő szolgáltatásként indult. Az alkalmazás attól akarta megkímélni a szülőket, hogy a reggeli készülődés során még az ebédpénzzel is bíbelődjenek.

A DBS egy digitális karórát fejlesztett a gyerekeknek, amelyre a szülők elutalhatták az ebédpénzt. Azonban a bank hiába biztosított eszközt, a menzákon nem tudták elfogadni ezt a fizetési formát. Így a fejlesztők felkeresték az intézmények étkezdéit, hogy rábírják őket, tegyék lehetővé a karórás fizetést. A DBS csapata ekkor rájött, hogy több étkezdének saját fizetős applikációja van, ezért úgy döntöttek, ezeket mind beemelik a Smart Buddy kínálatába.

Utóbbi különbözteti meg a Smart Buddy-t egy hagyományos tárcától, a DBS ugyanis egy olyan platformot épített, ami összeköti a közvetlen felhasználókat, vagyis a gyermekeket az iskolai szolgáltatókkal. Ide nem csak az iskolai étkezdék tartoznak, hanem például a könyvtárak és a könyvesboltok is. A szülők maguk is nyomon követhetik a gyermekek étkezési szokásait, hogy egészségesebb életmódra ösztönözzék őket, de a szolgáltatás be van kötve a szingapúri Egészségfejlesztési Tanácshoz is, amely ezek alapján egészségtudatossági kampányokat dolgoz ki a szülők és a gyermek számára.

