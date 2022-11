Így néz ki most Magyarország leendő második legnagyobb bankja

Portfolio 2022. november 29. 10:32

43 milliárd forintos adózott nyereséggel zárta a harmadik negyedévet az MKB Bank, amelynek gyorsjelentése most már második alkalommal tartalmazza a Budapest Bank és a Takarék Csoport számait is. A bankcsoport a kamatkörnyezet emelkedésének és a hitelállomány bővülésének köszönhetően idén már 137 milliárd forinttal nagyobb kamatbevételt realizált, mint tavaly a három bank együtt, a nem korrigált nyereség ennek ellenére valamivel a tavalyi szint alatt, 76 milliárd forintnál jár a sok egyszeri és átmeneti tétel miatt is.