Maroknyi felhőszolgáltatón múlik a pénzügyi cégek biztonsága - az EU-nak lépnie kellett

Az Európai Unió pénzügyi szolgáltatóinak ezentúl be kell mutatniuk, milyen gyorsan képesek helyreállni egy kibertámadásból, mivel a kulcsfontosságú szolgáltatásaik egyre jobban függenek olyan felhőszolgáltatóktól, mint az Amazon, a Microsoft, a Google és az IBM - írja a Reuters

A hatóságok aggódnak a bankok, biztosítók, befektetési cégek felhőmigrációjának gyors üteme miatt, és kockázatosnak tartják, hogy a pénzügyi cégek egyre több kritikus funkciót és piaci műveletet helyeznek át felhőplatformokra. A szabályozók különösen veszélyesnek tartják, hogy egy-egy felhőszolgáltató hibája, vagy a rendszert érő támadás számos pénzügyi cég szolgáltatását állíthatja le - írja a Reuters.

A 27 tagállamot képviselő EU Tanács közölte, hogy befejeződött az új digitális működési rugalmassági törvény, az úgynevezett DORA végső jóváhagyási szakasza. A jogszabályt az Európai Parlament is jóváhagyta, így az 2024 vége körül lép hatályba. A Közösség értékpapír-, biztosítás- és bankfelügyeletei saját technikai szabályokat írnak majd a törvény végrehajtására. A követelmények a pénzügyi cégekre és a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtó "kritikusnak" tekintett harmadik felekre vonatkoznak majd.

Nagy-Britannia, amely már nem tagja az EU-nak, júniusban közölte, hogy a hatóságok jogköre ezentúl arra is kiterjed majd, hogy az egyes kiszervezett szolgáltatásokat a Bank of England és a Financial Conduct Authority közvetlen felügyelete alá helyezzék.

A bankok és más pénzügyi cégek már rendelkeznek IT-biztonsági tervekkel, de többre volt szükség ahhoz, hogy súlyos zavarok esetén is ellenállóak maradjanak - mondta Zbynek Stanjura, az EU soros elnökségét betöltő Cseh Köztársaság pénzügyminisztere.

"A ma elfogadott harmonizált jogi követelményeknek köszönhetően a pénzügyi szektorunk jobban működik majd a jövőben is" - mondta Stanjura. "Ha az európai pénzügyi szektor ellen nagyszabású támadás indul, fel leszünk rá készülve" – tette hozzá.

Címlapkép forrása: Getty Images