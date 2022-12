Pofátlan módszerekkel zaklatják a hiteleseket, azonnali lépésekre volt szükség

Az alkalmazások egyelőre Afrikában, Délkelet-Ázsiában, Indiában, Kolumbiában és Mexikóban bukkantak fel, és teljesen digitális hitelfelvételt ígérnek, elsőre csábítónak tűnő feltételekkel. A Lookout szerint az appok kihasználják, hogy az áldozatoknak sürgősen pénzre van szükségük, majd olyan feltételeket fogadtatnak el velük, amelyeket később biztosan megbánnak. Eközben az applikációk a készülékeken található érzékeny információkhoz – mint a névjegyek, telefonos előzmények, SMS-ek – is hozzáférnek.

Az áldozatok arról számoltak be, hogy olyan rejtett díjakkal, magas kamatokkal és visszafizetési feltételekkel találkoztak, amelyek sokkal kedvezőtlenebbek voltak, mint amit az alkalmazásboltokban közzétettek. A Lookout arra is talált bizonyítékot, hogy az eszközről kiszivárogtatott adatokat arra használták, hogy zsarolás útján törlesztésre kényszerítsék az áldozatokat - számol be róla a Finextra.

A Lookout kutatói összesen 251 Android-alkalmazást fedeztek fel a Google Play Store-ban, amelyek együttes letöltési száma meghaladta a 15 milliót. A csapat az Apple App Store-ban azonosított 35 olyan alkalmazást is, amelyek a regionális áruházak 100 legjobb pénzügyi alkalmazásai között szerepeltek. A Lookout felvette a kapcsolatot Apple-lel és a Google-lal, amelyek ezt követően az összes alkalmazást tiltás alá helyezték.

Címlapkép forrása: Getty Images