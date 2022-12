Tömeges fiókbezárások jönnek Európa egyik legnagyobb bankjánál

Bezárja a HSBC az Egyesült Királyságban működő fiókjai negyedét, mivel szerintük az ügyfelek az online ügyintézést részesítik előnyben. Emellett a bank legnagyobb részvényese, a kínai Ping An biztosító folyamatosan arra kényszeríti őket, hogy csökkentsék a költségeiket – írja a Financial Times

A bank szerdai közleménye szerint 114 fiókot zárnak be áprilistól országszerte, így az ügyfelek csak 327 helyre mehetnek majd az ügyeiket intézni. A bezárásokat egyrészt azzal indokolták, hogy az ügyfelek nagy része már szívesebben használja az online funkciókat, ráadásul ezzel függetlenedni tudnak az egyre drágább ingatlanpiactól. Ez az intézkedés viszont rosszul érinti például az időseket, mivel ők még ma is szívesebben használnak készpénzt.

A HSBC fiókhálózata 2012-ben még 1200 tagból állt, az évek alatt ez a szám pedig folyamatosan csökkent. Legutóbb idén márciusban zártak be bankfiókokat, ekkor 69 épületre került lakat. Az új bejelentéssel az Egyesült Királyság bankjai összesen 600 fiókot szüntettek meg ebben az évben, ez a hálózat 10 százalékát jelenti - írja a lap.

A brit pénzintézet közleménye szerint a tranzakciók és az egyszerűbb hitelkérelmek több mint 97 százaléka digitálisan megy végbe. Néhány jövő áprilisban bezárt fiók hetente kevesebb, mint 250 ügyfélt fogadott. A bank folyamatosan nyomás alatt van a legnagyobb részvényese, a kínai Ping An biztosító által, a befektető szerint ugyanis a legfontosabb a teljesítmény javítása és a költségek tartós csökkentése.

A bezárásokat ellenzők főként azzal érvelnek, hogy ez rosszul fogja érinteni azokat, akik az életben inkább a készpénzre támaszkodnak, mint például az idősek vagy az alacsonyabb jövedelmű háztartások. A Link nyáron végzett felmérése szerint az Egyesült Királyságban az emberek 30 százaléka hetente többször, 10 százaléka pedig naponta használ készpénzt. Erre a problémára próbálnak megoldást találni a nagyobb pénzintézetek: tavaly decemberben bejelentették, hogy a postával együttműködve olyan banki csomópontokat hoznak létre, ahol az ügyfelek készpénzzel is tudnak fizetni, így nem kerül nehéz helyzetbe az sem, aki inkább azt használná. Eredetileg 27 ilyen fiókot jelentettek be, azonban jelenleg csak kettő működik Nagy-Britanniában. Emellett egy jelenleg készülő törvény szerint a Brit Pénzügyi Felügyelet jogszabályokat hozhat majd készpénzesek védelmében, tehát akár kötelezheti a pénzintézeteket arra, hogy fenntartsák a veszteségesen üzemelő fiókokat is.

Címlapkép forrása: Shutterstock