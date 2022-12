Nagy terhet ró a bankokra az EKB elvárása

Mivel az előző világválságot részben szabályozási hiányosságok idézték elő, a világ jegybankjai igyekeztek tanulni az esetből: újabb és újabb szabályokat hoztak, hogy megelőzzenek egy következő hasonló helyzetet. Mindez viszont mára már-már túlbiztosította a bankrendszert.

A szabályozásban élen járt az Európai Központi Bank (EKB), néha a Fed jegyzeteiből ellesve a döntéseket, azokat még tovább erősítve. Pedig a világ tíz legnagyobb bankjából csupán kettő tartozik az eurózónához, és a harminc világszinten rendszerkockázatot jelentő bankoknak is mindössze a negyede tartozik ide.

A szigorodó szabályozásnak köszönhetően ellenállóbb lett ugyan a bankrendszerünk, azonban ezt mind a hatékonyság és a növekedés visszafogásán keresztül értük el,

Az egyik legújabb lépés, amely éppen a kisebb bankok helyzetét hivatott szabályozni, a 2016-ban bemutatott MREL követelmény. Jelenleg az európai bankok erős tőkemegfeleléssel rendelkeznek, az emelkedő hozamok miatti eredmények még a különböző kormányzati lépések (pl. különaadók) által sújtva sem mondhatók gyengének, rendszerszintű tőkeszükségletről vagy egyéb problémáról egyelőre aligha lehet beszélni. Ugyanakkor egy-egy nagyobb kibocsátás az említett adók, a várható fizetési problémák miatti magasabb céltartalékolás és az inflációs környezet miatt emelkedő költségek mellett már jelentős terhet jelenthet a bankok számára.

A lépés a Bázel III által kitaposott ösvény folytatása, az előbbihez hasonlóan a bankok likviditási helyzetét hivatott javítani, még pontosabban az esetleges veszteségek fedezésére, illetve szükség esetén addicionális tőkét nyújtva átalakítható vagy leírható eszközökön keresztül. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bankoknak megszabott mennyiségű tőkeelemet és átváltható/leírható kötvényt kell tartaniuk, amelyek szükség esetén a szabályozó közbelépése nyomán a tőkeemelést segíthetik, a Pénzügyi Stabilitási Tanács hasonló szabályozását támogatva.

Az MREL (becsületes nevén „minimum requirement for own funds and eligible liabilities”, azaz szavatoló tőkére és leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmények) helyi- és nemzetközi szabályozók együttműködésével jön létre, bankról bankra változó mértékű, tekintettel a méretükre, üzleti modelljükre. Az eleinte meghatározott időrenden a koronavírus némileg változtatott, a szabályozók átmenetileg eltolták a határértékek elérésére szabott időpontokat, amik közül egy irányadó és egy tényleges határidő maradt: 2023 január elseje és 2024 január elseje. Ezeknek az elvárásoknak a bankok rendes működésük során felhalmozódó tőkéjük mellett kötvények kibocsátásával tesznek eleget, a közeledő határidők miatt nem is akármilyen mennyiségben.

Csak a hazai pénzintézményeket tekintve idén az ezer milliárd forintot megközelítő értékű forint- és deviza kibocsátásokról beszélünk, mindezt a kibontakozó válság miatti magas hozamkörnyezetben, alacsony kockázatéhség mellett, a befektetői kedven pedig a régióhoz közeli ukrán háború sem segít. Ráadásul jövőre még legalább ennyi kibocsátással lehet számolni a hazai bankok (külföldi bankok leányait is számolva), kötvényekből tehát nem lesz hiány a következő egy évben. A bankoknak, akik próbálnak megfelelni a szabályozói elvárásoknak, viszonylag kevés mozgásteret hagytak, így szinte versenyezniük kell a befektetőkért, ezért láthattunk a nemrég kibocsátott kötvények esetében akár 3-5 százalékkal magasabb euró hozamot a hasonló lejáratú magyar devizakötvények felett.

Természetesen ezek kiugró példák, és most minden csillag együtt állt a bankokkal szemben, várhatóan a jövő évi kibocsátások már alacsonyabb felárat hozhatnak, főleg ha a várható kamatvágások/hozamcsökkenés megérkeznek a bankok számára alacsonyabb forrásköltséget hozva.

Igaz ez természetesen a környező országok bankjaira is, hasonló kibocsátások jöttek többek között Csehországban, Romániában, Szlovéniában is, így bankcsoport szintjén még jelentősebb kamatterhet ró ez az intézményekre. Jóllehet, az eddigi számok és menedzsment-kilátások a vártnál optimistább képet festenek a hitelek bedőlésével kapcsolatban, ezzel lehetséges, hogy továbbra is erős marad a bankok eredménye. Emiatt bár a banki kötvények magas hozamai akár aggasztóak is lehetnének, mindez csak egy szabályozói kényszer eredménye, és nem feltétlenül tükrözi a pénzintézetek jelenlegi fizetőképességét.

