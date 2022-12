Visszaesett a magyar bankok és biztosítók nyeresége

A magyar bankszektor 328 milliárd forintos, a biztosítási szektor 21 milliárd forintos adózás utáni nyereséget ért el 2022 első három negyedévében – derült ki az MNB friss felügyeleti statisztikáiból. A bankok profitja ezzel 34%-kal, a biztosítóké 66%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. A lakossági hitelpiac is zsugorodásnak indult.

Bankok

Pénzügyi értelemben az idei év talán legcsendesebb időszakát zárta a harmadik negyedévben a magyar bankszektor. Az MNB friss adatai szerint a jegybanki kamatemelések és a hitelállomány bővülése a nettó kamatbevételek 66%-os (!) megugrását okozta, ennek hatását azonban kioltotta a működési és a kockázati költségek elszállása. Így végül a harmadik negyedévben az egy évvel korábbinál 20%-kal kisebb, 120 milliárdos nem konszolidált belföldi nyereséget ért el a szektor, idén pedig 328 milliárd forintnál jár. A lakossági hitelezés már erős lassulást mutat, a hitelportfólió minősége azonban szinte kifogástalan továbbra is. A hitelpiaci aktivitás visszaesése mellett viszont éppen e téren várható jelentős romlás a következő negyedévekben. További részletek:

Hitelpiac

Az egy évvel korábbi szint felére esett a lakáshitelek új kihelyezése a bankoknál az MNB ma közzétett októberi adatai szerint, és több bankból is azt hallani, hogy ennél még „szárazabb” lett a november. Bár a piaci hozamkörnyezet indokolná, sok bank vonakodik ezért tovább emelni a hitelkamatain. A vállalati hitelezés a támogatott programoknak köszönhetően tovább dübörög, a lakossági betéteknél viszont ritkán látható tőkekivonás történt, és február óta csökkenő trendet mutatnak a banki megtakarítások. További részletek:

Biztosítók

Egy évtized után először veszteséges lett a magyar biztosítási szektor a harmadik negyedévben. A történelmi csúcson lévő aszálykárok és a vágtató kárinfláció mellett a kormány új pótadója is sújtotta a biztosítókat. Az új adó nemcsak az eredményre, hanem ahogy vártuk, egyes termékek értékesítésére is rányomta a bélyegét, így például az egyszeri díjas életbiztosítások díjbevétele 60%-kal esett vissza. Összességében a biztosítási piac díjbevétele mindössze 0,3%-os év/év alapú növekedést mutatott fel a harmadik negyedévben, az év eddigi részében pedig 10,2%-ost. A fokozódó környezeti kihívások mellett még a kormány is kezelésbe akarja venni a szektort.

Utóbbi témáról Kovács Zsolt miniszteri biztos nyilatkozott a Portfolio-nak:

