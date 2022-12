Kilőtt az OTP a brüsszeli bejelentésekre

Tegnap este fontos megállapodás született Brüsszelben, ahol a magyar helyreállítási terv elfogadása mellett 6,3 milliárd eurónyi uniós forrás felfüggesztéséről is döntés született, ami alacsonyabb az eredetileg szánt 7,5 milliárd eurós összegnél. Ezt követően ma reggel kedvező hangulatban indult a kereskedés a hazai piacokon, a hazai blue chipek közül az OTP részvényei teljesítenek a legjobban. Szintén hozzájárul az emelkedéshez a kedvező nemzetközi hangulat is, miután az amerikai részvényindexek tegnapi emelkedésével a befektetők egy kedvezőbb inflációs adatot áraznak be.

A nyitást követő csúcson az OTP részvényei már 5,2 százalékos pluszban, a 10 490 forintos árfolyamszinten is voltak, jelenleg azonban 4,2 százalékos pluszban áll a jegyzés.

A javuló nemzetközi hangulat következtében az októberi 7 830 forintos mélypontjukról már 33 százalékot emelkedtek a bank részvényei, a mostani felpattanás pedig a 9 hetes mozgóátlagról történt, ami egybeesik az elmúlt időszakban általunk is említett, valamint a befektetők által is kiemelten figyelt 10 000 forintos, lélektani és technikai szempontból is fontos szinttel, ahonnan többek között idén márciusban, és tavaly novemberben is erőteljes felpattanás következett.

Hogy meddig emelkedhet az árfolyam? Első körben a legközelebbi ellenállás a 11 000 forintos árfolyamszinten lehet, ezt a szintet éppen az elmúlt héten tesztelte az árfolyam, és fordult le onnan. Amennyiben azonban összejön a kitörés, úgy a 12 600 forint körüli zónát is célba veheti az árfolyam, ez a zóna idén márciusban ellenállásként, a 2021-es év első felében pedig többször is megfelelő támaszként szolgált.

A forgalom ma jócskán átlagon felül alakul, a nap eddigi részében már közel 3 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a bank részvényei.

Az európai nagybankok papírjai is többnyire pluszban vannak a nyitást követően, legnagyobb mértékben a Deutsche Bank részvényei emelkedtek.

A régiós bankpapírok többnyire mérsékelt elmozdulást mutatnak, ehhez viszonyítva is jócskán felülteljesít az OTP.

