Legalább 400 embert tervez kirúgni a Goldman Sachs

A lakosági üzletág átalakítását és ezzel együtt legalább 400 állás megszüntetését tervezi a Goldman Sahcs – számol be a hírről a Bloomberg

A lapnak nyilatkozó források szerint a bank tervei szerint legalább 400 álláshelyet szüntethet meg veszteséges lakossági banki üzletágában.

David Solomon vezérigazgató azt mondta, hogy a bank visszafogja lakossági banki ambícióit, emellett a közelmúltban jelezte azt is, hogy más üzletágakat is felülvizsgálnak létszám és költségoldalról.

"Továbbra is ellenszelet látunk a költségvonalakon, különösen a közeljövőben" - mondta Solomon egy múlt heti konferencián. "Elindítottunk bizonyos költségcsökkentő terveket, de időbe telik, amíg az előnyök realizálódnak. Végső soron mozgékonyak maradunk, és úgy méretezzük a céget, hogy az tükrözze a kínálkozó lehetőségeket” – tette hozzá.

A lap megjegyzi, hogy a bank alkalmazottainak száma az idei harmadik negyedévben meghaladta a 49 ezret, ami 34%-os növekedés 2018 vége óta. Azt viszont nem tudni pontosan, hogy hányan dolgoznak a lakossági üzletágban.

További hír az is, hogy a lakossági üzletág a következő hónapokban leállítja a fedezetlen hitelnyújtást. A bank továbbra is elkötelezett a magas hozamú megtakarítási számlák növelése mellett, amelyek mindeddig segítettek a lakossági megtakarítások bevonzásában. Leállítja azonban egy olyan lakossági termék bevezetését, amelyet az átszervezés előtt tömeges lakossági bevezetésre szántak. Most azt vizsgálja, hogy a szűkebb célközönség számára újra működőképes legyen-e, és ha igen, hogyan.

A lap úgy tudja, hogy a bank felülvizsgálja a GreenSky részletfizetéssel foglalkozó hitelezési üzletágát is, amelynek felvásárlását a Goldman márciusban zárta le. Októberben a Goldman azt közölte, hogy a GreenSkyt egy új, Platform Solutions nevű üzletágba fogja beolvasztani, amely magában foglalja a cég születőben lévő hitelkártya-egységét és tranzakciós banki üzletágát is. A Platform Solutions várhatóan magas veszteséget fog elkönyvelni, amikor a jövő hónapban nyilvánosságra hozzák a számait – írja a Bloomberg.

