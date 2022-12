Megszólalt az OTP a csalásokról: ezért verik át az ügyfeleket

Az adathalász csalók egyre változatosabb módszerei miatt manapság már bárki lehet visszaélés áldozata. Ahhoz, hogy ez elkerülhető legyen, érdemes tájékozódni a lehetséges óvintézkedésekről. Az OTP Bank a 18-69 éves magyar lakosság körében kutatást készített az adathalászat témakörében, hogy megismerje a magyarok bankbiztonsággal kapcsolatos tudás és tudatosságszintjét. A kutatásból kiderült, még mindig sokan vannak, akik alábecsülik a veszély mértékét és az egyéni óvintézkedések fontosságát.

Bárki lehet adathalász csalás áldozata, ugyanakkor az emberek többsége szerint egy viszonylagos biztonság már néhány alapszabály betartásával megteremthető. A válaszadók 84 százaléka bízik a saját ítélőképességében, illetve a bankok által nyújtott védelemben, de az emberek több mint fele jelezte emellett azt is, hogy nincs eléggé tisztában a megfelelő védekezési módszerekkel, további edukációra szorulnak. A kutatás eredményeiből az is látszik, hogy pénzügyeik védelme érdekében azonban hiába informálódnak az emberek, a szabályokat csak akkor akarják betartani, ha azt kényelmük feladása nélkül megtehetik.

A digitális korra jellemző, hogy az interneten mindent azonnal el lehet érni, gyorsan és kényelmesen lehet megnyitni bármilyen oldalt akár anélkül, hogy be kellene ehhez írni egy jelszót, vagy jóvá kellene hagyni valamilyen módon a bejelentkezést. Ez a viselkedés kialakított egyfajta kényelmet, amikor már erőfeszítésnek tűnhet a jelszavak változtatása, vásárlási limit beállítása, több körös azonosítások, hiszen ezek mind plusz energiával járnak. Azonban ez nyitja meg a kaput az adathalászok előtt, hogy könnyebben jussanak hozzá az érzékeny adatokhoz.

„A kutatásban résztvevők harmadának fontosabb a kényelem, mint az alapvető biztonsági óvintézkedések betartása. Ez a 30 éves kor alattiak körében még sokkal jellemzőbb magatartás, 44 százalék jelezte, hogy a kényelemből nem engednének a biztonságért. Így azonban épp olyan veszélynek teszi ki magát valaki, mintha az autóban nem kötné be a biztonsági övet, mert kényelmetlen. Pedig ahogy a testi épségünk, úgy számlánk biztonsága érdekében is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket és meg kell tanulni az alapvető biztonsági szabályokat. Az OTP Bank ügyfelei védelmében számos csatornán, rendszeresen tájékoztat a különböző védekezési módszerekről, edukálja ügyfeleit azért, hogy időben felismerjék a bűnözők próbálkozásait és tudják, hogy mi a teendő ezekben a helyzetekben” – mondta Sonjic László, az OTP Bank Informatikai és Bankbiztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Az adathalász bűnözők elleni védekezés leghatékonyabb módja, ha a lehető legtöbb óvintézkedést megismerik és alkalmazzák is az ügyfelek:

Vásárlási limit beállítása: Vásárlási limit beállításával egy visszaélés során a csalók csak egy bizonyos összeghatárig tudják megkárosítani az ügyfelet. A vásárlási limit az OTP internet és mobilbankban pár kattintással változtatható.

SMS, vagy push üzenetek: Ezekkel az üzenetekkel minden számlát érintő pénzmozgásról értesítést kap az ügyfél, így, ha illetéktelenek próbálják becsapni, erről egyből tudomást szerezhet és le tudja tiltani a kártyáját, hogy további visszaélésekre ne kerülhessen sor.

Számlakivonat ellenőrzése: A számlakivonat ellenőrzésével is észre lehet venni, ha olyan tranzakciók történtek a számlán, amiket nem az ügyfél indított.

Bank nevében történő telefonos megkereséseknél tilos kiadni adatot: A valós banki megkeresések során az ügyintéző kizárólag az ügyfél nevét, anyja nevét, születési helyét és idejét kérdezi meg. A csaló hívás során azonban nemcsak a személyes adatokat, hanem bankkártyaadatokat és internetbanki belépési azonosítókat is elkérnek. Ezeket az adatokat egy bank sosem kéri el.

Kétfaktoros azonosítás: A kétfaktoros azonosítás során fő szabály szerint minden internetes vásárlást meg kell erősíteni, ezzel a kártyaadatokkal való visszaélés esélye csökken. Fontos azonban tudni, hogy ez az azonosítási forma csak Európában kötelező, ezen kívül találkozni lehet megerősítést nem kérő weboldalakkal.

Jelszavak változtatása: A jelszavak rendszeres változtatása csökkenti a felhasználói fiókok feltörésének veszélyeit. Emellett másik fontos pont, hogy nem szabad azonos jelszavakat használni különböző felhasználói fiókokhoz.

Kapkodás elkerülése: A telefonos csalók gyakran arra játszanak, hogy ijedtében hozza meg az áldozat a gyors döntést. Gyanú esetén kerülni kell a kapkodást, meg kell szakítani a hívást és lehetőleg az ilyen hívást követően ellenőrzésként azonnal hívja az ügyfél a saját bankját az ismert telefonszámon.

