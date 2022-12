Összeérnek az ESG és a pénzügyi kockázatok - Új világ felé sodródunk

A zöld kötvények piaca és magyarországi helyzete, illetve az ESG és a pénzügyi piacok kockázatainak összeolvadása, valamint az ESG adatok és minősítések körüli fejlesztési lehetőségek voltak a középpontban a Cambridge Econometrics, a Budapesti Brit Nagykövetség és a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett online, "Financing of the energy transition in Hungary" elnevezésű konferencián.

A konferencia első felében a zöld kötvényekről volt többségében szó, Gireesh Shrimali, az Oxford Sustainable Finance Group átmenet-finanszírozási kutatásainak igazgatója ezekről, illetve az egyéb fenntarthatósági adósságeszközökről tartott előadást. Többek között bemutatta, hogy mi a különbség a zöld kötvények, illetve a fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvények között (Sustainability-Linked Bonds) és hogyan oszlik meg a zöld adósságeszközök aránya. 2021-ben globálisan az összes fenntarthatósági adósságeszköz több mint 35%-a volt zöld kötvény, míg 30%-a fenntarthatósághoz kapcsolódó hitel. A fenntarthatósághoz kapcsolódó kötvények legnagyobb kibocsátási volumene Olaszországban, Franciaországban, illetve az Egyesült Királyságban volt látható, ezek több mint az összes kibocsátás 72 százalékát tették ki. Ezen adósságeszközök elterjedésében nagy kihívás, hogy nem mindig rendelkeznek a cégek eléggé ambiciózus célokkal, illetve a gyenge makrogazdasági kilátások is nehezítik a helyzetet.

Kiss-Mihály Norbert, a Magyar Nemzeti Bank Jegybanki Eszköztár, Devizatartalék és Kockázatkezelési Igazgatóságának főosztályvezetője a magyar zöld kötvények helyzetét, illetve azokat a lépéseket ismertette, amelyekkel fejleszteni tudták a zöldkötvény-piacot Magyarországon. 2020-ban elsőként a kormány bocsátott ki zöld kötvényt, azóta dinamikusan nőtt a volumen, illetve a vállalati kibocsátások száma is. Két év alatt, 2020 és 2022 november között, a nulláról 2260 milliárd forint lett a teljes kibocsátási összeg. Az előadás során a szakértő bemutatta, hogy a magyar piac nem koncentrált a kibocsátók számát illetően - vannak azonban nagyobb kibocsátók úgymint az OTP Jelzálogbank 95 milliárd forinttal (zöld jelzáloglevél), a PolSolar 70 milliárd forinttal, és a Hell Energy 67 milliárd forinttal. Szektorálisan az ingatlanpiaci, építőipari, illetve a gyártó tevékenységű cégekhez kötődnek leginkább zöld kötvények. A szakértő arról is beszámolt, hogy miként tud a jegybank hozzájárulni az éghajnalvédelmi célok eléréséhez, kiemelte, hogy mind a kutatás, mind a finanszírozási szabályozások területén az adatgyűjtés kritikus fontosságú.

A konferencia későbbi részében egy kerekasztal-beszélgetés is zajlott a témában, a résztvevő szakértők egyetértettek abban, hogy a zöld pénzügyekben az egyik legnagyobb probléma továbbra is a standardizálás hiánya, ugyanis túl sok módszertan létezik. Emellett nem csak a standardizálás a kérdés, hanem, hogy a szereplők tudásban fel legyenek erre készülve. A fenntarthatósági szempontok közzététele egyre több céget érint, egyre több vállalatra terjednek ki a szabályok, közben mégis az a tapasztalat, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy pontosan mit jelent ez a saját működésükre nézve, illetve, hogy az egyes zöld szabályokra mikor és hogyan kell felkészülni.

ESG-kockázatok és azok mérése Magyarországon

A konferencia második paneljének témáját az ESG-kockázatok adták. Ács Barnabás, a Londoni Értéktőzsde fenntartható finanszírozásért és beruházásokért felelős, globális értékesítési vezetője előadásában kiemelte, hogy számos veszély tartozik az ESG rizikói alá, a környezeti faktort főként maga az átállási kockázat, a fizikai kockázatok, a biodiverzitás, illetve a körforgásos gazdasággal járó kockázatok határozzák meg leginkább. Utóbbi egyre fontosabbá válik, ugyanis négy iparág, - az acél, alumínium, beton, műanyag - felel a globális szén-dioxid-kibocsátás 25%-áért, így ezen anyagok benntartása a körforgásban jelentősen hozzájárulhatna a klímacéljaink eléréséhez. A társadalmi faktort többek között olyan veszélyek alkotják, mint a cégek karbonlábnyoma, vagy az emberi jogokkal járó kockázatok, míg a kormányzás, vagyis a"G" betűt többek között a reputációs kockázat.

Az ESG kockázatok gyorsan pénzügyi kockázattá alakulhatnak. Hogyan? A fizikai kockázat például azt jelenti, hogy ingatlanokat, cégeket tehet tönkre egy természeti katasztrófa, míg az átállási kockázat azt, hogy a technológia és a fogyasztói preferenciák megváltozásával teljes átárazódás történhet a termékek piacán, a munkaerőpiac is megváltozik, valamint az ellátási láncok is könnyedén töredezetté válhatnak. A szakértő kiemelte, hogy a legtöbb cég jelenleg még csak a Scope 1-es és 2-es kibocsátására koncentrál, miközben a Scope 3-as több mint 90 százalékot teszi ki az összkibocsátásból.

Szalay Rita, az ESG Capital Solutions ügyvezetője a magyar riportolási gyakorlatról tartott előadást, elmondta, hogy jelenleg nincs sok fenntarthatósághoz kapcsolódó befektetési termék a hazai piacon és a volumen is kevés. A termékek között van több zöld kötvény, két ETF, illetve egy kevés zöld befektetési jegy. Többnyire intézményi befektetők érdeklődnek a temékek iránt. Az ESG riportolás tekintetében azt látható, hogy még kevés a jelentést készítő cégek száma, de még ennél is ritkább, hogy valaki ESG minősítéssel rendelkezik. Három fontos európai szabályozásra kell most odafigyelni, ezek a CSRD, Taxonómia és az SFDR. A szakértő beszámolt arról is, hogy a magyar piacon az a probléma, hogy elsőként a piacra nagy befolyással bíró vállalatoknak kellene megfelelő minőségű adatokat szolgáltatni a gyártóknak, a fogyasztóknak, a befektetőknek, tehát a piaci szereplőknek. Erre alapozva lehetne legyártani a termékeket, illetve meghatározni azok környezeti hatását. Jelenleg viszont ezek az adatok nem állnak rendelkezésre.

A fogyasztók "ESG-tudatossága" még nem érti el a nemzetközi szintet, a bankok viszont aktívak a nyomásgyakorlásban, illetve a befektetők is kezdenek erre figyelni, de még ez sincs nemzetközi szinteken. Azon magyar vállalatok, amelyek aktívak a nemzetközi piacokon, jobban érzik az ESG riportok elkészítésének fontosságát - derült ki Szalay Rita előadásából.

Gwil Mason, a londoni Pénzügyi Felügyeleti Hatóság fenntartható finanszírozásért felelős vezető munkatársa előadásában többek között az ESG adatokról és minősítésekről beszélt, elmondta, hogy egy ilyen minősítés a fenntartható pénzügyi termékek, portfóliók kialakítása során lehet hasznos, illetve a vállalatok számára egyfajta benchmarkként, bázisként szolgálhat. Ugyanakkor új felhasználhatóság is folyamatosan kialakul, például a bankok a hitelezési döntéseik során is használhatják, illetve a befektetők is egyre inkább figyelembe veszik. A szabályozások kapcsán elmondta, hogy nagy szükség lenne a transzparenciára, különösen a minősítések módszertanában, hogy látható legyen minden ESG minősítést használó számára, hogy mit mértek és pontosan hogyan.

Jelenleg a Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (FCA) ellenőrzésén kívül esnek az ESG minősítők, de a brit kormány fontolóra vette, hogy ez megváltozzon. Ha úgy döntenek, hogy szabályozási lehetőséget kap az FCA ezen a piacon is, akkor bár időbe fog telni, de ki fog alakulni a megfelelő szabályozási struktúra. Addig is, egy önkéntes "best practice", azaz a legjobb bevált gyakorlati kódex szolgálhat segítségül:

Az előadásokat követően egy panelbeszélgetés is zajlott az ESG adatok, azok elérhetősége és az ezek hiányában felmerülő problémák kapcsán. Elhangzott, hogy gyakran az "E" vagyis a környezeti hatásokról nincsenek adataik a nagyobb vállalkozásoknak, a saját adatgyűjtés során pedig azok a cégek, akikről adatot lehetne és kellene begyűjteni, nincsenek motiválva arra, hogy méréseket végezzenek a saját működésükről. A szociális és a kormányzási szempontok sokszor azért lehetnek jobbak egy minősítés, pontozás során, mert azok könnyebben fejleszthetők az adott vállalat szabályai által, a környezeti láb viszont több és nagyobb volumenű átalakításokat igényelne. Szó volt arról is, hogy az akadályok ellenére egyre több adat áll rendelkezésre, egyre több üzleti lehetőség rejlik ezek gyűjtésében, standardizálásában, ami a piac számára is jó. De talán még ennél is fontosabb, hogy a közzétételek során legyen egy közös, mindenki által használt minta, útmutatás, ami egységesíteni tudja az adatok felhasználását, összesítését.

