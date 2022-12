Blockchain, kiberbiztonság és innnovációk a bankokban - Mi vár a szektorra?

Jön a DORA, az EU kiberbiztonsági szabályokat harmonizáló rendelete, amely új kihívások elé állítja mind a bankokat, mind az IT-beszállítóikat. Az iparági szereplők pedig egyre nagyobb összegeket költenek kiberbiztonságra, a teljes működési költségkeretük 10 százalékát is kiteszik ezek a kiadások - hangzott el az őszi Dorsum Klubon. A blokklánc technológia szintén meghatározó trend lesz a hazai bankok, befektetési szolgáltatók életében, pár évtized múlva a dematerializált értékpapírok is el fognak tűnni, helyettük már csak tokenizált értékpapírok lesznek. A banki innovációkról, a legjobb gyakorlatokról és a buktatókról is szó volt a rendezvényen.

Jön a DORA – Mit jelenet ez a bankoknak?

Az Európai Bizottság 2020. szeptember 24-én tette közzé a pénzügyi ágazat digitális működési ellenállóképességéről szóló rendelet tervezetét (Digital Operational Resilience Act), vagyis a DORA-t, amely, ha élesedik, automatikusan Magyarországon is hatályba lép a GDPR-hoz hasonlóan. Sallai Péter (Dorsum) előadásában a közelgő szabályozásról beszélt, elmondta, hogy a rendelet gyakorlatilag a bankszektornak ad meg új eljárásrendeket és módszertanokat arra, hogyan kell védekezni a kibertámadások ellen.

Sallai Péter megjegyezte, az EKB a kiberbiztonságot tartja a banki működés legnagyobb operatív kockázatának az elkövetkezendő években, az iparági szereplők pedig egyre nagyobb összegeket költenek erre a területre,

a teljes működési költségkeretük 10 százalékát is kiteszik az IT-biztonsági kiadások.

A DORA előírásainak nagy része pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó szabályozás, de a rendelet az IT szállítókkal kapcsolatban is definiál elvárásokat és feladatokat.

A korábbi, nyilvánosságra került esettanulmányok vizsgálata, elemzése mellett informatikai válasz is van arra, hogy a sérülékenységek kockázatát csökkentsük. Ma már léteznek automatikus szoftverek, amelyek folyamatosan ellenőrzik a rendszereket az ismert potenciális sebezhetőségek felderítése érdekében. Van olyan eszköz, amely a forráskódokat teszteli, illetve olyan is, amely egy futó alkalmazást megpróbál megtámadni. A hackerek általában azzal foglalkoznak, hogy a standardizált építőkockák sérülékenységeit keresik meg, ami ellen úgy lehet védekezni, hogy a világszinten központi adatbázisokba gyűjtött potenciális sérülékenységek fennállása alapján tesztelünk. A terület jelentős problémája, hogy az automatikusan felfedezett tételek alig néhány százaléka jelent valódi, kihasználható sérülékenységet, a fals pozitív találatok aránya nagyon magas. A sérülékenységeket nincs értelme egyesével vizsgálni. Az egyetlen hosszú távon is fenntartható megoldás, hogy valamennyi felhasznált külső komponenst folyamatosan újabb és újabb verziókra frissítjük, ahogy annak fejlesztői is javítják a megtalált sérülékenységeket. Ez a jelenleg elterjedtnél jóval agilisabb verziókiadás új kihívások elé állítja mind a megrendelői, mind a szállítói oldalt.

Blockchain trendek Magyarországon és a világon

Nyéki Zsolt, a Dorsum Blockchain Competence Center vezetője úgy véli, a blockchain a pénzügyi és sok más iparág struktúráit fogja forradalmian megváltoztatni. A blokklánc gyakorlati alkalmazási területeiről szólva elmondta, hogy egyrészt digitális jegybankpénz (CBDC) projektek és koncepciók több mint 100 országban zajlanak, köztük Magyarországon is. Másrészt az első blockchain use-case a bitcoin volt, a kriptoeszközök pedig a belépési pontot jelenthetik a blockchain világába, itt lehet megszerezni az első releváns gyakorlati tapasztalatokat. A kriptopiac elérésének biztosítása tehát a befektetési szolgáltatók ügyfélkörének az egyik kézenfekvő quick-win megoldás blockchain területen.

Az értékpapírokra a blockchain hasonlóan fog hatni, mint a dematerializált értékpapírok a fizikai értékpapírokra:

pár évtized múlva a dematerializált értékpapírok is el fognak tűnni, helyettük már csak tokenizált értékpapírok lesznek.

A szakember szerint az egyik legnagyobb probléma a kriptotermékek bevezetése esetében a kriptoszabályozás hiánya, illetve az ügyfélátvilágítás kérdése. A MiCA, az EU kriptós szabályozása, várhatóan 2024-25-ben élesedhet, továbbá itthon elindult a Blockchain Koalíció, melynek egyik célja éppen a MiCA-t előre hozni.

Innovációk a bankoknál – Buktatók és legjobb gyakorlatok

Az előadásokat követően kerekasztal beszélgetés következett az MNB, az MKB Bank, az OTP Bank és a Dorsum képviselőjének részvételével.

A beszélgetésen Szombati Anikó (MNB) elmondta, minden évben 250-280 kérdésből álló digitalizációs felmérést küld ki a jegybank a bankoknak, a válaszokból pedig kiderül, hogy a pénzintézetek jó úton járnak a digitalizációs törekvéseket tekintve, ám a saját potenciálja alapján még mindig közepes a bankszektor digitális felkészültsége. A piaci szereplők általában leginkább a front-enden fejlesztenek, a core rendszerek egyelőre nem kapnak megfelelő figyelmet. A jegybank véleménye szerint hosszú távon ez az intézmények versenyképességének, így hosszú távú fenntarthatóságának a kárára mehet, ezért szükségesnek tartják a digitalizáció melletti elköteleződést felsővezetői szinten.

Szombati Anikó szerint az az innováció sikeres, ami egyáltalán megvalósul. Az MNB 2017-ben kiterjedt interjúsorozatot készített, hogy hogyan tudná a pénzügyi innovációt támogatni. Ebből derült ki számukra, hogy a bankokon belüli konzervatív jogfelfogás sok esetben képes megállítani az innovációt:

ha az üzlet előáll egy ötlettel, akkor a jogi vagy compliance területek sok esetben a felügyelet várható ellenállására hivatkozva állítják azt meg.

Ezt a kifogást szerették volna kezelni az Innovation Hub segítségével, amin keresztül az inkumbensek és a fintech cégek is gyorsan kérhetik ki az MNB véleményét egy-egy adott ötlet működőképességéről felügyeleti, illetve jogi szempontból. Eddig több mint 150 megkeresésre válaszoltak.

Ács Zoltán, az MKB Fintechlab ügyvezetője kifejtette, hogy a Magyar Bankholdingnál már önmagában hatalmas innováció, hogy három bank összeáll, az elmúlt évtizedekben nem nagyon volt ekkora fúzióra példa. Jelentős erőforrást igényel, hogy ez úgy történjen meg, hogy az ügyfelek is elégedettek maradjanak. Ezen kívül különböző technológiákkal kísérleteznek, ezek között szerepel a blockchain is, ami egy olyan megatrend, aminek rengeteg ágazata van. Vannak olyan use-case-ek, amiket a bankon belül is kutatnak, illetve feltérképezik az üzleti igényeket. A blockchain ugyanis nem cél, hanem eszköz. Több olyan projekt is van, amit már elkezdtek tesztelni.

Az innovációkat tekintve szerinte a beyond banking világ nagyon izgalmas terület, nagy kérdés, hogy hol lehetnek az új profitcentrumok, amiket a fintech cégek már szépen eszegetnek.

Rengeteg ötlet merül fel egy banknál, ám nagyon sok a rossz ötlet is, folyamatosan validálni kell ezeket. A magyar piacon most elfogyott a kockázati tőke, kevés helyen van befektethető forrás - az MKB Fintechlabnél egyébként még van – jegyezte meg. Az innovációs stratégiák közül az egyik jól működő forma a banknál, hogy befektetnek egy cégbe, hogy tesztelje a megoldását: rövid idő alatt elindítanak egy pilot projektet, és ha jól sikerül, tovább is léphetnek vele. A befektetésen keresztül reputációs kockázat nélkül lehet letesztelni valamit, amit ki szeretne próbálni a bank.

Szoleczki Zoltán, az OTP automatizációért felelős vezetője szerint az egyik fontos innovációs terület a robotizáció, amivel a hatékonyságnövelés támogatható. A beyond banking szintén fontos fókusz a csoportnál, az OTP megvásárolta a Foglaljorvost.hu magánegészségügyi vállalatot, az Otthonmegoldások Kft.-vel pedig a lakásökoszisztémába lépnek be. A startupokra is nagy hangsúlyt fektetnek, idén tartják az ötödik OTP-s startup programot. Az itt kialakuló kapcsolatok hosszú távú partnerségek, amelyek sokéves technológiai modernizációs fejlesztésekben öltenek testet.

Az innovációs labor 2017-ben indult el, a sikert itt a teremtett értékben mérik.

Az innovációnál az is egy fontos képesség, hogy ismerjük fel a zsákutcákat, hiszen nem minden befektetés térül meg.

Sokszor az innovációk sikeréhez nem csak befektetés, de kulturális átalakulás is szükséges: amikor például a folyamat-automatizációs központ elindult, az több olyan nagy területet érintett a banknál, ahol a kollégák tartottak tőle, hogy az ő munkájukat vehetik el a robotok. Ám idővel annyira sikerült megszerettetni a technológiát velük, hogy amikor az első robot egy éve állt munkába, akkor a robotnak szülinapi tortát készítettek a kollégák.

Fischer Bálint (Dorsum) szerint az innováció könnyen öncélúvá válhat. Sokszor messze esnek egymástól az ambiciózus gondolatok és az, amire valós piaci igény van. Az innovációt hajlamosak vagyunk a nagy világmegváltó gondolatokkal azonosítani, mert ezek lesznek felkapott példák. Pedig az innovációk 99%-a nem ilyen. Sok apró kreatív best-practice megoldást átemelő jobbító lépés egymásba fűzve jellemzi a valódi sikeres innovációk nagy részét, csak ezekről keveset beszélünk, mert nem olyan látványos dolgok. Az ilyen típusú inkrementális innovációk azért is fontosak, mert minél nagyobb egy szervezet, a megvalósítási képesség, annál nagyobb problémát jelent. Ha a szervezeti és a rendszerszintű komplexitás nő, a megvalósítás gyorsasága és ezzel együtt a versenyképesség csökken,

így a folyamatos, tudatos kis lépésekben történő innováció szerepe még inkább felértékelődik.

Fischer Bálint úgy véli, minden innovációs munkát a piac bírál el, de egy fejlesztés kezdete és az élesítés között évek telhetnek el, az időzítés kulcsfontosságú az innovációk esetén. És bár ebbe ritkán gondolunk bele, de legalább olyan gyakran gond egy innováció esetén a „túl korán érkezés” esete, mint a pillanat lekésése. A másik kihívás, hogy az üzleti oldal gyakran csillagrombolókat akar építeni, és nem tudnak a legkisebb már ügyfélszemmel értelmezhető termék (MVP – minimal viable product) szemléletben gondolkozni. Viszont egy gyorsan változó környezetben nincs igazán más megoldás, mint a gyors kis lépésekben haladás, amit viszont csak egy erős MVP szemlélettel lehet sikerre vinni.

