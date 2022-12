Síelők, figyelem: akár több millió forintot is bukhat az, aki biztosítás nélkül szenved balesetet

Portfolio 2022. december 19. 10:37

A kedvelt síparadicsomokat egyre több magyar látogatja, és a meghosszabbított téli iskolai szünet miatt január első hetére is sokan terveznek külföldi utakat. A Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) információi szerint az emberek az utazásokkal kapcsolatban is költségtudatosabbak, így a mostani szezonban a közeli és olcsóbb síközpontok a legnépszerűbbek. Mielőtt azonban útnak indulunk, fontos, hogy akár az utolsó pillanatban is kössünk utasbiztosítást, hiszen ellenkező esetben akár hatmillió forintot is bukhatunk.