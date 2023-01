Ez most nem olyan, mint 2008 – Más miatt aggódnak a globális hatóságok

A globális szabályozó hatóságok idén fokozottan ellenőrzik a hedge fundokat, a klíringházakat és a nyugdíjalapokat, miután egy sor válság most a bankrendszeren kívüli kockázatokra irányította a felügyelők figyelmét. Ez most nem olyan, mint 2008 volt.

A Financial Times cikke szerint a szabályozó hatóságok a nem banki pénzügyi intézményekre az elmúlt két év során bekövetkezett piaci összeomlások sorozata után figyeltek fel jobban. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója december közepén újságíróknak arról beszélt, hogy sürgősen szükség van arra, hogy a globális politikai döntéshozók a nem banki pénzügyi intézményekről szóló, régóta folyó tanulmányokat és ajánlásokat gyors globális cselekvéssé fokozzák.

Az elmúlt időszakban volt pár éles szituáció a nem banki intézmények piacán is: 2020 tavaszán a hedge fundok likviditáshiánya keltett riadalmat a fokozódó pénzkivonási hullámban, két évvel később a londoni fémtőzsdének ideiglenesen be kellett zárnia a nikkelpiacát, mert az ottani történések az elszámolóházát fenyegették, de voltak aggodalmak a brit nyugdíjalapok körül is nemrég.

A válságok együttesen rávilágítottak azokra a kockázatokra, amelyek miatt a Lehman Brothers 2008-as összeomlását követően a felügyeleti szervek szigorítottak a bankokra vonatkozó szabályozásokon - írja a lap. Ráadásul

a mostani helyzet más, mint ami 2008-ban volt: míg akkor az volt a fő kérdés, hogy a bankok mérlege elég erős-e ahhoz, hogy a kötelezettségeiket fedezzék, most a likviditás, illetve annak hiánya került a középpontba.

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, amelyben a világ legnagyobb központi bankjai, pénzügyminisztériumai és szabályozói alakítják ki a politikát, idén jelentést fog készíteni arról, hogy az országok mennyire hajtották végre 2021-es ajánlásaikat a pénzpiaci alapok felügyeletének javítására vonatkozóan – jegyzi meg a lap.

A befektetési alapok körében a nyílt végű alapokat is figyelik a szabályozó szervek, mivel az FSB szerint ezek kapcsán is problémát okoz a lejáratok és a likviditásigény közötti eltérés (sok alap azonnali visszaváltást ígér az ügyfeleknek, miközben a portfóliókban lévő mögöttes eszközök nem feltétlenül értékesíthetőek azonnal a piacokon).

Scott O'Malia, az ISDA vezérigazgatója szerint a közvetítők, például az elszámolóházak szerepe várhatóan kulcsfontosságú kérdés lesz 2023-ra. Nem véletlen, hogy decemberben az FSB sürgős munkára szólított fel a klíringházak és a biztosítók összeomlására vonatkozó vészhelyzeti tervekkel kapcsolatban.

Eközben az Egyesült Államokban a SEC a részvénykereskedés szabályainak 20 éve nem látott átalakítását hajtja végre, az intézkedések elsősorban a kisbefektetők költségeit fogják csökkenteni, de a 2021-es mémrészvény-boom által kiváltott kereskedési őrület ellen is fel kívánnak lépni.

Címlapkép: Getty Images