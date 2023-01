Babaváró hitel 2023: feltételek, igénylés, visszafizetés, állami támogatás – az idei tudnivalók egy helyen!

2019. július 1-jével vezette be a kormány a babaváró hitelt, amelyet az 5 éven belül gyermeket vállaló házasoknak érdemes igénybe venniük. A babaváró kölcsön specialitása, hogy két új gyermek érkezése esetén az aktuális tartozás 30%-ban, három új gyermek érkezése esetén 100%-ban állami támogatássá alakul át, és a törlesztés minden gyermek érkezése esetén 3 évre szüneteltethető. Megnéztük a speciális eseteket is: ha nem születik gyerek, vagy válás következik be. Más családtámogatások tudnivalóit alábbi cikkeinkben foglaltuk össze:

Meddig igényelhető a babaváró hitel?

A kölcsönszerződés jelen állás szerint 2019. július 1-jétől 2024. december 31-éig köthető meg. A várt gyermek születése vagy örökbefogadása előtt érdemes megkötni, hiszen a gyermek 5 éven belüli érkezése esetén biztosított a futamidő végéig járó kamatmentesség.

Kik vehetik fel a babaváró hitelt?

Csak házaspárok vehetik fel, mégpedig olyanok, amelyekben a feleség 18 és 41 év közötti, emellett köztartozásmentesek, mindkettejüknek magyarországi lakcíme van, és legalább egyik fél 3 éves tb-jogviszonyának vagy felsőoktatási tanulmányának igazolása szükséges hozzá. A tb-jogviszonyban legfeljebb 30 nap megszakítás lehet. 2020 júniusa óta nincs arra vonatkozó szabály, hogy hányadik házasságukban kell élniük a feleknek.

Hogy igazolható a tb-jogviszony a babaváró hitelnél?

A házaspár legalább egyik tagjának kell 3 éves folyamatos tb-jogviszonyt vagy felsőoktatási tanulmányát igazolnia. Magyar tb-jogviszony esetén az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatal által kiállított OEP-igazolás, felsőoktatási tanulmányok esetén a hallgatói jogviszony fennállását a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolás, külföldi tb- jogviszony esetén az igazolás kiállításához hatáskörrel rendelkező külföldi hatóság által kiállított eredeti igazolás és annak hiteles fordítása szükséges.

Mekkora összegű és milyen futamidejű lehet a babaváró hitel?

A hitel összege legfeljebb 10 millió forint, futamideje legfeljebb 20 év. A ténylegesen felvehető hitelösszeget a hitelintézet által elvégzett hitelbírálat határozza meg, amelyben fontos szerepet játszik az adósok jövedelme.

Babaváró kalkulátor: mekkora a babaváró hitel kamata és törlesztőrészlete?

Kamattámogatott és (a gyermek 5 éven belüli érkezése esetén) a futamidő végéig kamatmentes hitelről van szó. A hitel törlesztőrészlete legfeljebb havi 50 ezer forint lehet, kamata pedig 0%, köszönhetően az állami kamattámogatásnak. Ennek mértéke az itt havonta közzétett 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 1 százalékpont (a 2022 májusa előtt felvett hitelek esetében ez még 2 százalékpont volt). 10 milliós és 20 éves hitel esetén az induló törlesztőrészlet az állami garanciadíjjal együtt mintegy 46 ezer forint. Érdemes használni a Pénzcentrum kalkulátorát.

Mire használható fel a babaváró hitel?

Bármire, például lakásvásárlásra, felújításra, hitelkiváltásra vagy autóvásárlásra is, ugyanis szabad felhasználású hitelről van szó. Ugyanakkor a hitelintézetek ebben némi korlátozást tehetnek (pl. lakáscélt írhatnak elő), ami viszont általában nem jellemző, és a hitelcélt általában nem kell igazolni. A bankok nagy része elvárja azonban, hogy a jövedelmét a hitelfelvevő a nála nyitott számlára érkeztesse.

Mikor lesz a futamidő végéig kamatmentes a babaváró hitel?

Amennyiben a hitelszerződés aláírását követő 5 éven belül gyermek érkezik, és a születés követő 60 napon belül bemutatják a hitelintézetnek a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát és adóigazolványát, vagy eléri a 12 hetes magzati kort, a törlesztés kérelemre 3 évre szüneteltethető (a futamidő ennyivel meghosszabbodik, ikrek esetén a törlesztési szünet lejárta előtt több mint 60 nappal további 2 év hosszabbítás igényelhető), ez esetben a hitel a futamidő végéig kamatmentes marad.

Hogy alakul át babaváró támogatássá a babaváró hitel?

A hitelszerződés aláírását követően érkező második új gyermek esetén a törlesztés újabb 3 évre kérelemre felfüggeszthető (ikrek esetén további 2 év hosszabbítás igényelhető) és a fennálló tartozás 30%-át az állam elengedi a születés 60 napon belüli bejelentésével. A hitelszerződés aláírását követően érkező harmadik új gyermek esetén a fennálló tartozás 100%-át az állam elengedi, a hitelszerződés megszűnik.

Meddőség: mi történik a babaváró hitellel, ha nem születik gyerek?

Amennyiben nem érkezik gyermek 5 éven belül (akár születéssel, akár örökbefogadással), akkor a már igénybe vett kamattámogatást 120 napon belül vissza kell fizetni (összege 2023 elején 10 milliós, 20 éves hitel esetén jellemzően már 6 millió forint körül van), és a hitel kamata az 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintre emelkedik (ez 2022 májusa előtt még +5 százalékpont volt). Minderről részletesen itt írtunk, érdemes elolvasni:

Mikor veszíthető még el a babaváró támogatás?

A fentihez hasonló helyzet áll elő akkor is, ha mindkét támogatott személy megszünteti magyarországi lakcímét, vagy ha az érintett kiskorú gyermek kikerül a hitelfelvevők (mindkettejük) neveléséből. Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal, akkor a gyermekvállalás teljesítésétől függetlenül nem szűnik meg a kamattámogatás.

Válás esetén mi történik a babaváró támogatással?

A babaváró hitel a válás napjától piaci kamatozású hitellé válik (az 5 éves ÁKK-átlaghozam x 1,3 + 4 százalékpontos szintre nő a kamat), de ha teljesült a gyermekvállalásra vonatkozó feltétel, akkor visszamenőleg nem kell kifizetni az addig igénybe vett támogatást. Ha a hitelfelvevő kölcsön folyósításától számított öt éven belül újra megházasodik, akkor a kamatmentességgel újra tud élni a feltételek teljesítése esetén.

Lehet-e önerő a babaváró hitel egy jelzáloghitel felvételéhez?

Részben igen: az MNB elfogadhatónak tartja, hogy legfeljebb 75 százalékban önerőként számítsák be a bankok. Az MNB 2021. decemberi vezetői körlevele elvárja, hogy a pénzügyi intézmény a babaváró kölcsön legalább 25 százalékával növelje a lakáscélú jelzáloghitel felvehető összegét, amennyiben a jelzáloghitel adósai/hiteligénylői a lakáscélú jelzáloghitel bírálatát megelőző 90 napban kötöttek szerződést babaváró kölcsön felvételére, illetve a lakáscélú jelzáloghitel igénylésére vonatkozó hitelbírálati döntést követő 20. munkanapon belül részükre babaváró kölcsön került jóváhagyásra az adott pénzügyi intézménynél.

Milyen gyorsan lehet megkapni a babaváró hitelt?

A hitelintézet a kölcsönkérelmet a benyújtást követő 10 munkanapon belül bírálja el. Ha a kölcsönkérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől - legfeljebb 10 munkanapos határidő tűzésével - a benyújtott dokumentumok kiegészítését kérheti.

Milyen költségei vannak a babaváró hitelnek?

A hitelintézet a kölcsönkérelem elbírálásáért és a kölcsön folyósításáért az igénylők, illetve a támogatott személyek felé díjat, költséget vagy egyéb ellenszolgáltatást nem számíthat fel. Ugyanakkor a hitelfelvevő kölcsön fennálló összege után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján a havonta fizetendő törlesztőrészlettel egyidejűleg - kezességvállalási díjat fizetnek. A kezességvállalási díj mértéke évente a kezességgel biztosított fennálló kötelezettség összegének 0,5%-a, vagyis havonta legfeljebb 4167 forint (ezzel együtt jön ki a 46 ezer forintos kezdeti törlesztőrészlet egy 20 éves, 10 milliós babaváró hitel esetén).

Előtörleszthető-e a babaváró hitel?

Igen, a hitelintézet az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel. Figyelembe kell venni azonban, hogy ha a gyermekvállalást nem teljesítő személyek a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik a hitelt, akkor az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni. A kamattámogatás visszafizetendő összegéről a hitelintézet az előtörlesztést követő hónap 15. napjáig küld tájékoztatást.

