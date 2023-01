A Citigroup sem hatotta meg a befektetőket, esik az árfolyam

A Citigroup bevételi és egy részvényre jutó adatai is kedvezőbbek lettek a tavalyi negyedévben, mint amit a piaci elemzők vártak, viszont a csökkenő profit hatására a bank részvényeinek árfolyama gyengül a nyitás előtti kereskedésben.

18 milliárd dolláros bevételről számolt be a tavalyi negyedik negyedévben a Citigroup, ami kicsivel ugyan, de meghaladja az elemzői konszenzusban szereplő 17,9 milliárdot. hasonló a helyzet az EPS-nél is, a bank 1,16 dollárnyi egy részvényre jutó nyereségről számolt be, a várt 1,14 dollárral szemben.

A Citigroup negyedéves eredményei és a várakozások tény várt tény/várt bázis változás (év/év) Bevétel (milliárd USD) 18,0 17,90 0,6% 17,02 5,8% EPS (USD) 1,16 1,14 1,5% 1,46 -20,5% Forrás: Refinitiv, Portfolio

A bank negyedik negyedéves gyorsjelentésének főbb megállapításai:

2022. negyedik negyedévében a Citigroup 2,5 milliárd dolláros profitot ért el, ami elmarad a 2021. utolsó negyedévében elért 3,2 milliárdtól.

A bank bevételei 6%-kal nőttek az egy évvel korábbi időszakhoz képest, az üzletágleválasztás hatásait is figyelembe véve a növekedés 5% volt.

Emelkedett a banknál ezen belül a nettó kamatbevétel, köszönhetően ez esetben is a magasabb kamatkörnyezetnek és az erős lakossági és vagyonkezelési oldali hitelkeresletnek.

Az alacsonyabb, nem kamatjellegű bevételeket a befektetési banki és vagyonkezelői üzletágak csökkenő bevételei magyarázzák.

Bár több soron is verte a várakozásokat a Citigroup, a befektetőknek vélhetően nem tetszik, hogy a nagybank profitja jelentősen csökkent egy év alatt, így a bank részvényeinek árfolyama a nyitás előtt kisebb mínuszban tartózkodik.

Címlapkép: Shutterstock