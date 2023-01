Eltűnt a fiókok fele, mégis mi folyik a magyar bankoknál?

Minőségi változások a bankok fizikai infrastruktúrájában

A számszerű adatok ismertetése előtt érdemes kitérni az elmúlt évek fontosabb trendjeire a bankok fizikai infrastruktúráját illetően:

példátlan módon felgyorsította a pandémia azt a hosszú évek óta tartó trendet, amelyben csökken a fiókok forgalma és nő a digitális csatornák szerepe , de

de manapság már nem tömeges fiókbezárásokkal válaszolnak erre a bankok, hanem a rosszabb megtérülésű fiókok megszüntetését korszerűbb, a tehetős ügyfélkör számára jobb hozzáférést biztosító fizikai egységek megnyitása kíséri, így racionalizálják a fiókhálózatuk működését,

a bankok, hanem a rosszabb megtérülésű fiókok megszüntetését korszerűbb, a tehetős ügyfélkör számára jobb hozzáférést biztosító fizikai egységek megnyitása kíséri, így racionalizálják a fiókhálózatuk működését, átalakul a fiókok szerepe: a pénzforgalom és az ügyintézés helyett egyre inkább a tanácsadás tereivé válnak ,

, a digitalizációnak köszönhetően felgyorsuló, illetve a bankfiókokból részben eltűnő ügyintézés több időt hagy a minőségi személyes ügyfélkapcsolatok kiépítésére ,

, egyre több fiók válik készpénzmentessé, illetve elsősorban vagy kizárólag tanácsadói fiókká,

illetve elsősorban vagy kizárólag tanácsadói fiókká, a digitalizáció és a robotizáció nem szükségtelenné teszi, inkább a funkció és a minőségi összetétel szempontjából alakítja át a bankok munkaerőigényét ,

bár a készpénzforgalom jelentősége csökken (immár nagyobb a kártyás vásárlások volumene a készpénzfelvételekénél) az ügyféltranzakciókban, az ATM-eket nem számolják fel a bankok, hanem újabb funkcióikkal bővítik,

, hanem újabb funkcióikkal bővítik, ilyen például, hogy egyre több bank a készpénzbefizetést is lehetővé teszi egyre több bankautomatáján, ami jellemzően a nagyobb arányban készpénzbevételt realizáló egyéni vállalkozók és kisvállalkozások körében a legnépszerűbb funkció.

Nézzük a számokat!

Az MNB számszerű adatai azt mutatják, hogy

2013 óta a felére, 1600-ra esett a fiókok száma a hitelintézeti szektorban, a dolgozói létszám pedig ingadozik, de inkább csökkenő trendet mutat, jelenleg 39 ezer fő alatt jár.

Megkérdeztük a legnagyobb bankokat is, a hét legnagyobb hitelintézeti csoport összesített adatait mutatja alább ábránk. Mint látjuk, kissé eltér a teljes bankszektor trendjétől a dolgozói létszámot illetően.

A nagybankoknál a járvány előtti csúcspontot jelentő 34 500 fő környékén jár a statisztikai létszám, a bankszektor munkaereje egyre inkább a nagyobb bankoknál koncentrálódik, részben vélhetően a szektor konszolidációja miatt: elég gondolni a Sberbank hitelállományának a Bankholdinghoz, a Commerzbank portfóliójának az Erste Bankhoz kerülésére. Létszámban az OTP „vezet”, közel háromszor annyi magyarországi alkalmazottja van, mint a 3-4. helyen álló Erstének és K&H-nak.

A fiókszám hosszú távú csökkenése viszont a nagyoknál is tetten érhető, a legtöbb helyen azonban a nagy fiókbezárási hullámok már 8-10 évvel ezelőtt lezajlottak, és már csak lassú csökkenésről beszélhetünk. Tavaly a hét legnagyobb bank fiókszáma így is 1704-ről 1479-re csökkent, a nettó értelemben 225 egységet érintő bezárási hullámból több mint 200 esemény azonban egyetlen szereplőhöz, a Takarékbankhoz volt köthető. A Takarékbank és az MKB Bank alkotta Magyar Bankholding így is a legnagyobb hazai fiókhálózatot működteti a szeptember végi adat szerint 651 egységgel (az OTP-nek 354 fiókja van), és mint kérdésünkre elárulták, adataik szerint ügyfeleik 98%-ához még mindig egy Magyar Bankholdinghoz tartozó bankfiók van a legközelebb.

Alábbi két ábránkon megmutatjuk, hogy alakult a létszám és a fiókszám a bankoknál a 15, 10, 5 évvel ezelőttihez képest. A pénzügyi válság előtti helyzettel összevetve K&H, a CIB és a Raiffeisen létszámában látunk csökkenést, a többieknél növekedést. A létszám egy-egy helyen megfigyelhető csökkenése mögött eltérő okok állhatnak: a piaci részesedés csökkenése mellett a létszámigényes tevékenységek szerepének csökkentésére és a hatékonyság növelésére tett erőfeszítések egyszerre okozhatják, utóbbiban persze jelentős a digitalizáció szerepe.

A digitális csatornák előretörése az első számú magyarázóerő a fiókok bezárásánál is, ami a Budapest Bankot tavaly áprilisban magába olvasztó MKB Bank kivételével mindenhol a fiókhálózat jelentős összehúzódását jelentette. Az utóbbi időben a fiókhálózat csökkentése a legtöbb banknál fokozatos, miként a digitálisan aktív ügyfelek számának növekedése is az. A digitalizáció előrehaladtával esnek ki bizonyos kevésbé frekventált helyen lévő és kisebb forgalmú fiókok a hálózatokból. Emellett olyan esetekről is hallottunk, amikor nem az ügyfélforgalom csökkenése vagy a fióki szinten mért megtérülés visszaesése, hanem a munkaerőhiány vezetett fiókbezáráshoz: volt olyan nagybank, amely tavaly két vagy három fiókját is bezárta pusztán amiatt, mert egyszerűen nem talált megfelelő számú ügyintézőt ezek fenntartására.

2023 egyik legnagyobb banki sztorija az ATM-hálózatok bővítése lehet, amelyet az MNB új rendelete ír elő egyes bankok számára. Bár a pontos ügyfélszámokat illetve kártyaszámokat bankonként nem ismerjük (a legtöbb bank nem adott választ erre vonatkozó kérdésünkre), 600 ezernél biztosan több ügyfele van a OTP-nek, a Bankholdingnak, a K&H-nak és az Erstének, ezekre kifejezetten szigorú szabályok vonatkoznak majd az új jogszabály miatt, amelyről részletesen alábbi cikkünkben írtunk:

A fenti táblázaton túl néhány speciális szabályt is megfogalmaznak:

amennyiben a hitelintézet a táblázat bármelyik 2 területi kategóriájában az elvárt értékek feletti darabszámú készpénzes automatát üzemeltet, úgy jogosult a harmadik kategóriában az elvárt készpénzes automaták darabszámának legfeljebb 25%-os csökkentésére,

a táblázat szerinti összesen 600 000 – 1 200 000 kibocsátott kártyával rendelkező bankok kötelesek a vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 65%-ában ATM-et üzemeltetni, míg az ennél több kártyával rendelkező bankok legalább e települések 80%-ában.

Ha a fenti területi szabályok miatt bővíteni kell az ATM-hálózatot, akkor

25 ATM-nél kevesebb pótlására 18 hónap áll rendelkezésükre,

25 ATM vagy több pótlására 2 év áll a bank rendelkezésére.

Ha pedig az előírt ATM-darabszám rendelkezésre áll, de a települések között mozgatni kell az ATM-eket, erre 9 hónapja van a banknak. Azt is előírták, hogy egy-egy ATM ki- és befizetési forgalma nem lehet magasabb az MNB által előírt referenciaértéknél.

A bankok egyelőre értékelik az MNB új rendelete által teremtett helyzetet, aktuális ATM-darabszámukat alábbi ábránk mutatja.

Megkérdeztük a fizikai infrastruktúrával kapcsolatos terveikről a bankokat, az alábbiakat árulták el nekünk:

Raiffeisen: tavaly bővült a banknál a készpénzbefizetésre is alkalmas ATM-ek száma, a szolgáltatás nagyon népszerű az ügyfelek körében. A fiókszám változatlan maradt, egyes fiókok teljesen új, modern koncepció szerinti felújítása megkezdődött, néhány már átadásra is került. 2023-ban tovább folytatódik a program, az év első heteiben is újabb, megújult fiókok nyitnak meg. Az újradizájnolt fiókok már digitális alapokra építkeznek, a napi bankügyek akár ügyintézői közreműködés nélkül is, szeparált térben elvégezhetőek.

Gránit Bank: Annyi fiókjuk van, "ahány okos eszköz van az országban", hiszen digitális bankként a Gránit Bank elsődlegesen VideóBankon, mobilapplikáción, és netbankon szolgáltat, így nem összemérhető a Gránit Bank két fizikai fiókja a fiókhálózatos bankokéval. Ab ank bérli az ATM-eket, a bank ügyfelei az ország összes ATM-jét azonos feltételekkel, kondíciókkal vehetik igénybe, tehát az összes hazai ATM-ből egyforma díjért vehetnek fel készpénzt. Mint beszámoltak róla, folyamatban van a készpénzbefizetésre alkalmas ATM biztosítása.

Erste: a Commerzbank megvásárlásával nemcsak a vállalati üzletáguk bővült, de új kollégákkal és tudással is gyarapodtak. 2022-ben megkezdték az ATM-hálózatuk modernizálását, aminek köszönhetően már 30 Erste bankfiókban kellemesebb ügyfélélményt biztosítanak az ATM használata során. Az új generációs, érintőképernyős gépeken a készpénzbefizetési kapacitás már 200 db bankjegy a korábbi 50 db helyett, és ezek a gépek már pénzvisszaforgatós ( recycling) technológiával üzemelnek, aminek elsősorban a készpénzkezelés hatékonyabb és gazdaságosabb működésére van hatása. A teljes hálózatukban biztosítják az akadálymentes ATM használatot a vak és gyengén látó ügyfelek számára oly módon, hogy ezen ügyfeleink jack dugón keresztül egy fejhallgatót tudnak csatlakoztatni az ATM-hez, amellyel aktiválják a segítségnyújtást , ami felolvasással segíti őket a kívánt tranzakció igénybevételében. Kísérleti jelleggel néhány fiókjuk kutyabarát lett, így ügyfeleik kedvenceikkel is intézhetik ügyeiket.

Magyar Bankholding: az ügyfélszokások változásának megfelelően a Magyar Bankholding modernizálja az MKB és a Takarékbank fiókjait: szebb és modernebb fiókokat alakít ki, ahol az ügyfelek diszkrét körülmények között kaphatnak tanácsot pénzügyi kérdésekben és a mindennapi banki ügyeket pedig akár digitálisan is intézhetik. A modernizáció keretében a Takarékbank úgy döntött, hogy több kisebb, jellemzően heti 2-3 napot nyitva tartó kirendeltségét összevonja egy környező településen lévő nagyobb fiókkal, hogy megteremthesse az alapját egy modern, heti 5 napot nyitvatartó, több szakértőt alkalmazó bankfiók kialakításának. Az új, nagyobb fiókokat úgy jelölték ki, hogy azok könnyen megközelíthetőek legyenek, valamelyik kistérségi központban vagy közlekedési csomópont közelében, jellemzően 5-10 kilométer távolságra. Az ügyfelek jobb és gyorsabb kiszolgálásban részesülnek a nagyobb fiókokban, ahol több szakértővel és hosszabb nyitvatartással várják őket és így kisebb lesz a különbség a városi és a vidéki fiókok között. A bank a fiókösszevonások által érintett településeken törekszik a helyi pénzforgalom biztosítására, több helyen az önkormányzattal együttműködve, illetve több település esetében is működik a mobilbanki szolgáltatás, valamint a következő 1-2 évben az ATM-hálózat jelentős fejlesztését tervezik. 2023-ban a fiókhálózat modernizációja folytatódik, de ezúttal a teljes fiókhálózat átmárkázása lesz a fókuszban, illetve az egymással átfedésben lévő fiókok összevonása (amikor egy-egy MKB és Takarékbank fiók egymás közvetlen közelében helyezkedik el), mindemellett új és innovatív hálózati pontokkal is készülnek. Modern, egységes ügyfélélményt kívánnak biztosítani az ügyfeleknek, és a legnagyobb fiókhálózat maradna az övék Magyarországon.

