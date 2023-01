Mi lesz a hitelemmel, ha eltörli a kormány a kamatstopot?

Palkó István 2023. január 27. 14:15

Pénteken 11 órakor közzétette az MNB a budapesti bankközi kamatláb (BUBOR) aktuális értékeit, amelyekhez a februári fordulónappal rendelkező változó kamatozású jelzáloghitelek kamatát igazítaniuk kell a bankoknak. Pontosabban csak kellene, ha nem élne még most is a június 30-áig meghosszabbított kamatstop. Megnéztük tehát, hogy állnak most a törlesztőrészletek, és mi történne velük, ha hirtelen kivezetné a kormány a kamatstop intézkedést, amely egy év alatt közel 200 milliárd forintjába kerül a bankszektornak. Azt találtuk, hogy a tipikus törlesztőrészlet nagyjából a másfélszeresére ugrana, de nagyban függ a mérték a hitel hátralévő futamidejétől.