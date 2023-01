Kirobbanó formában az UniCredit, jókora osztalékot fizet a bankcsoport

Az elmúlt évtized legnagyobb, 2,46 milliárd eurós nyereségét könyvelte el a negyedik negyedévben az olasz UniCredit Group, így idén a vártnál is magasabb, 5,25 milliárd eurós osztalékot fizet ki tavalyi nyeresége után a részvényeseknek. A magyar leánybank az egy évvel korábbi 125 millióról 201 millió euróra, vagyis mintegy 80 milliárd forintra növelte 2022-ben éves nyereségét.

Az olasz bankcsoport kedden reggel megjelent gyorsjelentése szerint több mint duplája volt a 2022-es év utolsó három hónapjának nyeresége, mint az az 1,1 milliárd euró, amire az elemzők számítottak. A pozitív meglepetést elsősorban halasztott adókövetelések elszámolása okozta, amely 852 millió euróval húzta fel az eredményt – hívta fel a figyelmet a Reuters.

Az UniCredit azt is közölte, hogy az alapvető hitelezési tevékenységből származó bevételei 43%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, elsősorban a hitelmarzsok tágulásának köszönhetően. A negyedik negyedéves bevételt ez 5,72 milliárd euróra növelte, ami mintegy 600 millió euróval szintén meghaladta az elemzői konszenzust.

A társaság működési költségei mindössze 0,5%-kal nőttek az egy évvel korábbihoz képest, hitelezési veszteségei viszont 35%-kal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A bank alapvető tőkerátája 16% volt év végén, ami a nyereséges működésnek is köszönhetően magasabb a szeptember 15,41%-nál. A nyereségfelosztási tervet figyelembe véve ez pro forma 14,9%-ot jelent, ami még mindig jóval a bank 12,5-13,0%-os célértéke felett van.

A 2021-es év után 3,75 milliárd eurót fizetett ki osztalék és részvény-visszavásárlás formájában az UniCredit, ezt növelik most 5,25 milliárd euróra. A bank 2023-ban nagyjából stagnáló nyereségre számít, beleértve oroszországi tevékenységét is, amelytől egyelőre nem tudott megválni. Emellett a nyereségfelosztás is hasonlóan működhet a társaságnál a 2022-eshez.