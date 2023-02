Regtech startupot vett a szélsebesen növekvő magyar fintechsztár

Financial IT 2023 A banki kiberbiztonságról is szó lesz a Portfolio június 1-jei Financial IT konferenciáján. Regisztráció itt

A szintén hazai alapítású Complytron felvásárlása hivatalosan 2023-ban zárult le. Az ügylet új, pénzmosásos bűncselekmények felderítésére alkalmas eszközöket jelentene a Seon számára, amely így alkalmazkodna a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények tavaly mért 50 százalékos megugrására - írja a Finextra.

A Complytron többek között a magyar törvényi előírásoknak megfelelő teljes, hazai kiemelt közszereplői (PEP) adatbázis alapú szűrőprogramot is működtet, illetve több forrásból származó adatok alapján a nemzetközi szankciós listák ellenőrzését is biztosítja. A regtech emellett egy hálózatelemzésen alapuló digitális ujjlenyomat analízist is fejleszt.

Az egyesített platform valós időben figyeli majd a pénzügyi tranzakciókat, és időben felismeri a csalásra és a pénzmosásra utaló jeleket, miközben lehetővé teszi azt is, hogy a belépési ellenőrzések tovább fussanak a háttérben. A platform képes lesz felderíteni az ügyfelek kapcsolati rendszerében megbúvó kockázatos személyeket is.

Kádár Tamás, a Seon alapítója és vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a felvásárlással 6 milliárd dollárra növekedett a csalásmegelőzési cég potenciális piaca. Nemcsak a Complytron technológiáját szerzi meg a Seon, de a céghez igazol a cég társalapítója és vezérigazgatója, Lebhard Olivér; a szintén társalapító és UX-vezető Gryllus Ábris, valamint a teljes alkalmazotti állomány is.

A Seon tavaly a másodikkörös forrásbevonás alkalmával 94 millió dollár, azaz 32,5 milliárd forint tőkére tett szert a Twitter, az Uber, a UIpath és a Snapchat mögött álló befektetőcég jóvoltából.

