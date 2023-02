Megszólalt az Erste vezére: jobb lehet 2023, mint amire a tavalyi év végén számítottak

Az első pár hét abba az irányba mutat, hogy lehet sokkal jobb az év, mint ahogy novemberben vagy decemberben láttuk – mondta el Jelasity Radován az idei kilátásokkal kapcsolatban az Inforádió Aréna című műsorában. Hozzátéve, hogy reményei szerint az év második fele jobb lesz, mint az első, az infláció csökkenhet és a kamatok is. A pénzintézeti szektor pedig a gazdaság tükre.

Mindenképpen lesz hatása a versenyre a Bankholding elindulása, nem mindennapos a bankszektorban, hogy három ekkora bank egyesül. Egy nagy szakmai kihívás, ami mindenkire ki fog hatni. Óriási konkurencia volt, van és lesz is a jövőben. Azzal kapcsolatban, hogy további piaci koncentrációra számítanak-e, az Erste elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy lassan de biztosan ebbe az irányba megy a piac, a koncentráció folytatódik a magyar bankszektoron belül.

A hitelkereslet csökkent a tavalyi év utolsó hónapjaiban, 2023-ban a jelzáloghitelezés közel lefeleződhet 2022-höz képest. Segít, hogy a babaváró hitelezés marad, a fő kihívás továbbra is az, hogy milyen gyorsan csökken a kamatpálya. A személyi kölcsönöknél nem volt jelentős változás, a jelzáloghitelezés is visszajöhet az év második felében. A vállalati hitelezésben jelentős érdeklődésre számít Jelasity Radován, fontos, hogy a vállalatoknak is legyen olcsó forrása, ami állami segítség nélkül nem tudna megvalósulni. Ezek az állam által szponzorált hitelek lesznek a hitelezés motorjai a következő pár hónapban – mondta el Jelasity Radován.

A nem teljesítő hitelek aránya jelentősen nem nőtt a bankszektoron belül. Addig, amíg van munkahely, a lakossági üzletágban nem tart a bankvezér attól, hogy jelentős növekedés lesz ebben. A vállalati szférában pedig van lehetőség új hitelekhez jutni – tette hozzá.

A kötelező ATM-üzemeltetés eredménye, hogy több ATM lesz, főleg a kisebb falvakban – válaszolta az Inforádió kérdésére. Ez a bankoknak többletköltséget jelent. Jobban örültünk volna, ha abba az irányba megyünk el, hogy kevesebb készpénzt használjunk - mondta el. Hozzátéve, hogy ilyen infláció mellett mindenkinek érdeke lenne, hogy minél kevesebb pénzt tartson otthon. Sosem volt drágább, mint most, hogy ilyen sok készpénz van az embereknél - tette hozzá Jelasity Radován.