Tömegével tűnnek el a környék kisebb bankjai, éppen egy magyar vevő viszi a pálmát

„Mérföldekkel” vezeti az OTP Bank a régiós banki felvásárlók tabelláját, komoly szerepet vállalva a szektor konszolidációjában. Az évek óta tartó folyamat lényege, hogy a gazdaságos üzemméretet el nem érő bankokat eladják a tulajdonosaik, és általában az adott piacon már jelen lévő szereplők vásárolják fel őket. A bankszektor sokkellenálló képessége magas, növekedése nem állt meg, a nem teljesítő hitelállományának a felépülése pedig még nem kezdődött el a Deloitte friss banki tanulmánya szerint, amelyet egy szerdai sajtóeseményen mutattak be.

A Bíró Balázs vezérigazgató által vezetett szakértői csapat szerdai sajtótájékoztatóján többek között az alábbiak hangoztak el.

Ami a bankszektor makrogazdasági környezetét illeti, a régiónk országaiban növekedett a reál GDP 2022-ben, de a pandémia után várt erős kilábalás helyett már a geopolitikai feszültségek és az infláció határozta meg a hangulatot. Szerencsére a foglalkoztatási adatokon ez még nem éreztette érdemben a hatását, de több fronton, például az adósságszolgálati képességre negatív hatással lehet még.

Stabil és nő a bankszektor

A bankszektor növekedése az elmúlt években is kitartott a régióban, és növekedett a pénzügyi mélység: a banki mérlegfőösszeg GDP-hez viszonyított aránya. A 2021-es jelentős növekedés után ez a ráta 2022-ben inkább stagnált, hiszen a nominális GDP és a banki eszközök hasonló ütemben nőttek. A gazdasági fejlettségünkhöz képest a magyar bankszektor eszközállománya megfelel a régiós átlagnak.

A régiónkban a cseheknél és az észteknél a legmagasabb a bankpiac penetrációja. Magyarország Lengyelországhoz hasonlóan a közepes penetrációjú szegmensben helyezkedik el, ami kedvező jel lehet:

ahol alacsonyabb a penetráció, ott gyorsabb növekedés várható. Az élénk szerb M&A-piac számára például ez fontos mozgatórugó.

Az elmúlt években a bankszektor hitelállománya dinamikus növekvő pályán volt, jövőbeni kockázat azonban, hogy a hitelkamatok emelkedése a hitelkereslet csökkenését vonhatja maga után. A hitelkamatok növekedése magasabb adósságszolgálatot és a hitelportfólió romlását okozhatja, az eszközök minőségére és értékeltségére, valamint a bankok profitabilitására is kihathat. A kamatszint csökkenése akkor várható majd, ha kevésbé lesz feszes a munkaerőpiac, és lejjebb jöhet az infláció.

A koronavírus idején a bankszektor profitabilitása megmaradt, a járvány alatti osztalékkorlátozásokkal együtt ez a tőkemegfelelés erősödését vonta maga után. Tőkehelyzetük alapján egy jelentősebb gazdasági sokkal szemben is ellenállóak lennének a régió bankrendszerei, a tőkemegfelelés a legtöbb helyen 20% körül vagy afelett van.

A bankok csak óvatosan, kis mértékben vezették ki a járvány alatt megképzett addicionális értékvesztést, miután nem következett be a hitelportfóliók várt romlása, de látják, hogy új kihívásként jelentkeznek a háború hatásai. A negatív makrogazdasági kilátások e téren még hozhatnak romlást.

A nem teljesítő hitelek aránya csökkenő tendenciát mutat a legutóbbi elérhető adatok szerint is, 2022 közepén még jobb is volt a hitelportfólió minősége a legtöbb országban az előző évinél. A lakossági NPL-alakulást elsősorban a munkanélküliség határozza meg, a vállalati szegmensben egyes esetekben látszik negatív esemény, a Deloitte például 4-5 restrukturálási feladatra kapott már megbízást. Egyelőre

feszes munkaerőpiac mellett nem látható az eszközminőség romlása a lakossági hiteleknél, a sokak által várt NPL-hullám nincs még itt. A vállalatoknál már látszódnak egyedi esetek,

de ezek sem álltak még össze rendszerszintű problémává.

A bankrészvények tőzsdei értékeltsége a covid mélypontja és a háború utáni mélypont után javult, és „szokásától” eltérően az európai bankok értékeltsége feljebb került. Az OTP kétszeres értékeltséget is elért a könyv szerinti értékéhez képest az elmúlt években, de a háború hatásai miatt még 1 alatt van. A legnagyobb sokkot e téren a jelentős oroszországi kitettséggel rendelkező bankok, köztük a Raiffeisen élte át.

Régiós M&A-pezsgés

A háború előtt úgy volt, hogy Miodrag Kostic és érdekeltségei megveszik a magyar Sberbankot, de végül a háború következményeként a Magyar Bankholding szerezte meg a hitelállományát, Kosticéknak azonban végül Szerbiában sikerült megszerezniük a végelszámolás alá került régiós bankok érdekeltségét.

A Deloitte szerint nem állt meg a konszolidáció a régiós bankpiacon, van még néhány olyan szereplő, amely nem ért el stratégiai pozíciót egyes piacain. Vannak szereplők, amelyek eladóként és vevőként is jelen vannak az M&A-piacon, ilyen például a Raiffeisen (kivonult például Lengyelországból, Szlovéniából és Bulgáriából, de erősített Csehországban), az OTP egyértelműen vevő (csak Szlovákiából vonult ki, amely egyáltalán nem egy érdekes piac), a francia Societe Generale pedig az első számú eladóként csaknem minden leánybankját az OTP-nek adta el.

Összességében még mindig túl sok bank van a régióban, de csökkennek a vásárlási lehetőségek. A kisebb piaci pozíciókat szerző nagy szereplők (pl. Societe Generale, Deutsche Bank, ING) számos pozícióját feladta mára.

Még mindig maradtak felvásárlási lehetőségek a hazai vagy a piacon már jelenlévő szereplők számára, de egyre kisebb a felvásárolható kis szereplők száma.

A régió méretéhez képest viszonylag sok, nagyjából 15 M&A-tranzakció van a régióban évente a régiós bankpiacon. A legforróbb piac a Baltium, Szerbia és Románia volt az elmúlt években, a legkevésbé pedig Szlovákia pezsgett, ahol nem sok minden történik e téren.

„Mérföldekkel” vezeti az OTP Bank a régiós banki felvásárlók tabelláját, komoly szerepet vállalva a régiós konszolidációs folyamatban. Nagyon érdekes lesz az OTP üzbég bankvásárlása is. Eladói oldalon a Societe Generale, a végelszámolásban érintett Sberbank és a vevőként is aktív Raiffeisen van az élen. A magyar bankpiacon üde színfolt a Sopron Bank MagNet Bank általi felvásárlása.

Ahogy az utóbbi években, jelenleg is a könyv szerinti érték környékén ingadozik az M&A-tranzakciós során a bankok árazása, a 2008-as pénzügyi válság előtti őrülten magas értékeltségek várhatóan nem térnek vissza.

Egyre izgalmasabb az M&A-aktivitás a fintech piacon is, a befektetőket egyre jobban érdeklik ezek a cégek is, így a Deloitte élénkebben el kezdett velük foglalkozni. Dinamikusan bővülnek a régió fintech cégei, amelyek közül többen 50 millió euró feletti befektetést kaptak. A legizgalmasabb magyar alapítású szereplő a SEON, és érdekes az OTP mellett működő, de nem csak az ügyfelei számára elérhető Simple, valamint a Gerendai Károlyék tulajdonát képező Dorsum is. E cégek mérete még relatíve kicsi, de a növekedésük dinamikus, és emiatt az értékeltségük is magas.

