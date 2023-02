Megint veszteséges lett a Credit Suisse, és egyelőre az is marad

A várakozásoknak megfelelő, 1,39 milliárd svájci frankos veszteséggel zárta a Credit Suisse 2022 utolsó negyedévét, éves eredménye pedig a 2008-as globális pénzügyi válság óta a legrosszabb volt.

A bank figyelmeztetett, hogy idén további „jelentős” veszteségek várhatók nála, a vagyonkezelési és a befektetési banki részleg is veszteséges lehet még az első negyedévben. A vagyonkezelési üzletágnál történt 110 milliárd svájci frankos ügyfélkiáramlás is jelentősnek számít, de a kép már javul – tette hozzá a bank a Reuters cikke szerint.

2022 egészében 7,29 milliárd frankos nettó veszteséget könyvelt el a bank, ami 2008 óta a legnagyobb, és egymást követő két évben jelent veszteséget a társaságnál.

Az ügyfélpénzek kiáramlása miatt tavaly már likviditási aggodalmak is voltak a banknál, egy decemberben végrehajtott 4 milliárd svájci frankos tőkeemeléssel azonban ezt is sikerült valamelyest orvosolni. Ulrich Körner vezérigazgató a múlt hónapban már úgy nyilatkozott, hogy "most már látják, hogy a cég különböző részeibe visszatér a pénz".

Világos tervünk van egy új Credit Suisse létrehozására, és folytatni kívánjuk a hároméves stratégiai átalakításunkat a portfóliónk átalakításával, a tőke átcsoportosításával, a költségbázisunk jobb méretezésével és a vezető franchise-okra való építéssel - fogalmazott Körner csütörtöki nyilatkozatában. A bank CET1 tőkemutatója december végére 14,1%-ra emelkedett a szeptember végi 12,6%-ról. Elemzők 13,8%-ra várták ezt.

Az elmúlt években botrányok sora rázta meg a bankot, az Archegos amerikai befektetési cég ügyén elszenvedett 5,5 milliárd dolláros veszteség és a Greensillhez kapcsolódó 10 milliárd dollár értékű veszteség sújtotta. A Standard & Poor's novemberben a bankot egy szinttel a "junk" szint fölé minősítette le.

