Megvan az OTP dollárkötvényének az árazása

650 millió dollár össznévértékben bocsát ki dollárkötvényeket az OTP, most megérkeztek az árazás részletei.

Kedden már beszámoltunk arról, hogy az OTP dollárkötvényt bocsát ki, amelyben az OTP mellett a közreműködő pénzintézetek a BNP Paribas, a Citi, a JP Morgan, és a Morgan Stanley. Akkor az is kiderült, hogy a Tier2 kötvényeket a Moody's várhatóan Ba2, az S&P BB, a Scope BB+ minősítéssel értékeli, és a kibocsátó 5 milliárd eurós EMTN programja keretében bocsátják ki. Az OTP arról is tájékoztatott, hogy egy szupranacionális nemzetközi pénzügyi intézmény is érdeklődik a kibocsátás iránt, amely várhatóan a kibocsátás legfeljebb 20 százalékára ad megbízást, bizonyos előzetes feltételek teljesülése esetén.

Most közzétették a kötvények árazását: az OTP 650 millió dollár, vagyis jelenlegi árfolyamon 234 milliárd forint össznévértéken bocsát ki dollárkötvényt 2023. február 15-i értéknappal. A 10,25 éves futamidejű, a kezdeti 5,25 éves időszak elteltekor bekövetkező visszaváltási napot megelőző 3 hónapban névértéken visszaváltható Tier 2 kötvények árazására 2023. február 8-án került sor. Összesen 1,3 milliárd dollár értékben érkeztek ajánlatok, a kötvények hozama 8,875 százalék.

A kötvénykibocsátásra vélhetően a nemrég megvásárolt szlovén bank, a Nova KBM és az üzbég Ipoteka felvásárlása miatt szükséges, ezzel a tranzakcióval az OTP tovább erősítheti tőkehelyzetét. Az OTP tavaly két alakalommal is bocsátott ki euróban denominált kötvényeket. Az ÁKK idén januárban bocsátott ki 4,25 milliárd dollár értékben dollárkötvényeket, úgy tudjuk, az OTP azért döntött a dollárban denominált kötvények kibocsátsa mellett, mert az ÁKK kibocsátása után is érzékelt érdemi befektetői érdeklődést a dolláros kötvények iránt.

Címlapkép: STR/NurPhoto via Getty Images