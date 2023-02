Durva törlesztőrészlet-emelkedésről kaptak levelet a kamatstoposok, mégis mi folyik itt?

Elhűlve bontotta fel olvasónk a bankja levelét, amelyben arról tájékoztatták, hogy a lakáshitele törlesztőrészlete májustól az eddigi 78 ezer forint helyett 152 ezer forint lesz, miután a hitel kamata 3% körüli szintről 14,5%-ra emelkedik. Meglepetése nem volt alap nélküli, hiszen tavaly november óta nemcsak a változó kamatozású, hanem az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre is kiterjed a kamatstop, és neki ilyen hitele van. Mint megtudtuk, a jelenség tömeges lehet, és csak részben megnyugtató rá a magyarázat.

Hitelezés 2023 A kamatstopról is szó lesz a Portfolio közelgő Hitelezés 2023 konferenciáján! Érdemes mielőbb regisztrálni a rendezvényre!

Az elmúlt egy-két évben olyannyira megemelkedett a kamatkörnyezet, hogy egyáltalán nem szokatlan, ha a leggyakoribbnak mondható, 5 és 10 éves kamatperiódusú lakáshitelek kamata és törlesztőrészlete is emelkedik az előzőhöz képest, nem csupán a most már kisebbségben lévő éven belül változó kamatozású hiteleké. A különbség annyi, hogy előbbieknél 5 vagy 10 évente változik a kamat, így többségük még nem találkozott a 2021 júniusa tartó kamatemelési ciklus hatásaival, sokan talán meg is ússzák a nehezét. Utóbbiaknál viszont 3, 6 vagy 12 havonta van fordulónap, így benne vannak az események sűrűjében: mindegyiküknél történt már jelentős kamatemelkedés. Pontosabban csak történt volna, ha nem védené a kormány kamatstop intézkedése a változó kamatozású jelzáloghiteleket 2022. január 1-je óta, jelen állás szerint 2023. június 30-áig. Sőt, tavaly november 1-ével a hosszabb, de maximum 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre, november 15-ével pedig a változó kamatozású kkv-hitelekre is kiterjesztették az intézkedést.

Alábbi ábránkon látható, hogy akinek most határozzák meg az új törlesztőrészletét, annak 5 és 10 éves kamatperiódus mellett is nőne a kamata az egyik legfontosabb referenciaérték, a BIRS alapján. 5 éves esetén nagyobb, 10 éves esetén kisebb mértékben, 10 évvel ezelőtt ugyanis magasabb volt a hozamkörnyezet, mint 5 éve. Közülük azonban csak az 5 évesre vonatkozik a kamatstop, nála a figyelembe veendő referenciaérték az öt évvel ezelőtti 0,8%-ról nem a „valós” 11,1%-ra, hanem csak a „kamatstopos” 3,66%-ra emelkedik. Ennyi volt ugyanis a BIRS 2021. október 27-én, amit figyelembe kell venni a kamatstopnál.

Figyelem: nem a kamat maximális értéke lesz itt 3,66%, hanem a referenciakamaté, amelyre a fix kamatfelárat felszámolják a bankok.

A 10 éves kamatperiódusú hitel esetében viszont, ha pont mostanság van a fordulónap, akkor nem ússza meg a hiteladós a referenciaérték 5,5%-ról 9,6%-ra történő emelkedését (Az egyszerűség kedvéért csak a december végi adatokat néztük a kamatváltoztatási mutatókban szokásos valamilyen visszamenőleges átlag helyett.)

Ennek fényében érhet sokakat váratlanul, hogy a kamat és a törlesztőrészlet jelentős emeléséről szóló tájékoztatást kapnak kézhez akkor is, ha 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelük van. Mi lehet a magyarázat?

Először is, mint az ábrán is látható, a kamatstop nem feltétlenül véd meg a kamatemelkedéstől: sokakat csak a jelentős mértékű kamatemelések ellen véd.

Az első magyarázat tehát pénzügyi, a második magyarázat viszont jogi. Ha valakinek 5 éves kamatperiódusú hitele van, és mostanában van a fordulónapja, akkor legalább kétféle levelet kell kapnia a jogszabályok alapján:

a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. §-a értelmében a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal kötelesek tájékoztatni a bankok az ügyfeleket az új kamatperiódusban alkalmazott kamat mértékéről, valamint a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről. Az értesítő levélben közölt ügyleti kamat jelen esetben a kamatstop időszakát követően alkalmazandó kamatot jelöli, a kamatstopról szóló tájékoztatást nem kötelesek ebben megadni a bankok (ezért lepődött meg olvasónk), a kamatstopról szóló 782/2021. kormányrendelet alapján viszont ha valakinek a kamatstop bevezetése után van az első fordulónapja (2021. október 27-ét követően), akkor a kamatstop konkrét alkalmazásáról szóló tájékoztatást a fordulónapig kell kiküldenie a banknak, vagyis akár 90 napnál is később, mint hogy a kamatperiódus utáni kamatról szóló tájékoztatást megkapja az ügyfél. Egy másik rendelet, a 1/2022. (I. 3.) MK-rendelet határozza meg a tájékoztatást tartalmát. Ebben benne van, hogy az ügyfeleket tájékoztatni kell a kamatstopos és a kamatstop nélküli kamatról, törlesztőrészlet és a kamatstopnak köszönhető havi megtakarítás összegéről is.

Két külön tájékoztatóról van szó tehát, az egyik a kamatstop nélküli állapotot, a másik a kamatstopos állapotot mutatja, és a két tájékoztatás között akár több mint 90 nap is eltelhet.

Feltehető a kérdés: a kormány miért nem az új kamatperiódusról szóló tájékoztató levélbe íratta bele a bankokkal, hogy miként érinti az ügyfelet a kamatstop? Ennek a szokásos jogszabályalkotási sietség és a kamatstop önálló kommunikációjára vonatkozó elképzelés mellett egy magától értetődő magyarázata is lehet: a kamatstop eredetileg a változó kamatozású (a törvény megfogalmazása szerint a referencia-kamatlábhoz kötött) jelzáloghitelekre vonatkozott, és ezek esetében tudomásunk szerint ritka az új kamatról és törlesztőrészletről szóló előzetes, levélben történő tájékoztatás. A hitelszerződésben megállapodhatnak arról is, hogy a hitelező a fogyasztót rendszeresen a honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében közzététel útján tájékoztatja, vagyis nem szükséges levelet küldeni neki. Igaz, az új törlesztőrészlet összegéről „papíron vagy más tartós adathordozón” ilyenkor is tájékoztatni kell az ügyfelet, utóbbiba egyébként az internetbank is beletartozik. A 3-5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre azonban ez a lehetőség nem vonatkozik, így a kétféle tájékoztatólevél tartalma és időpontja náluk élesen elvált egymástól.

Hogy mekkora törlesztőrészlet-emelkedéstől védi a kamatstop az ügyfeleket, arról legutóbb itt írtunk:

Az 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelekre is kiterjesztett kamatstop intézkedés kapcsán érdemes emlékezni Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkárának szavaira, amelyeket tavaly októberben a Portfolio-nak mondott:

„2022 végére eljutottunk oda, hogy a hazai jelzáloghitel állomány többsége kamattámogatott hitellé vált: az ügyfelek kisebb része az állami családtámogatások, nagyobb része pedig a kamatstop bevezetése óta a banki kamattámogatás előnyeit élvezi. Nyilvánvalóan értem a folyamatokat és a hatásmechanizmust is. Többször elmondtuk, hogy a rászorulókon igenis segíteni kell, a potyautasokat viszont ki kell zárni a kedvezmények haszonélvezői közül. A kockázatokat felvállaló ügyfelek helyett rövid távon a bankok fizetnek, hosszabb távon az új hiteleket felvenni kényszerülő ügyfelek. A bankok tanulnak ezen példákból, csökken a bizalom a tekintetben, hogy egy tipikus lakáshitel 20 éves futamideje alatt nem fognak-e ismét változni a játékszabályok. Az intézkedéseket összeadva a bankszektornak hatalmas költséget okoznak, és az e miatt elmaradó tőkenövekmény tovább akadályozza a magyar gazdaság fejlődését.”

E szavak fényében érthető az is, hogy

egyes bankok a minél hosszabb kamatperiódusú jelzáloghitelekre szűkítik a termékpalettájukat, hiszen nem tudják, milyen játszékszabályok fognak vonatkozni a nem végig fix lakáshitelekre.

Októberben az OTP Bank például kivezette 5 és 10 éves kamatperiódusú termékét is, és már csak a futamidő végéig fix kamatozású lakáshitelt kínál (potenciálisan a futamidő során igénybe vehető kamatkedvezménnyel). A Magyar Bankholding két tagbankja, az MKB és a Takarékbank pedig a közelmúltban vezette ki 5 éves kamatperiódusú lakáshitelét.

A Magyar Bankszövetség korábban a kamatstop lépcsőzetes kivezetésére tett javaslatot, ami biztosítaná, hogy az ügyfelek havi törlesztési terhe csak meghatározott kereteken belül növekedjen, de mégis induljon meg a közeledés a piaci kamatok felé. Egyelőre nem tudni, mit tervez a kormány június 30-a után, könnyen elképzelhető, hogy az aktuális kamatviszonyok fényében ez majd csak júniusban fog eldőlni.

Címlapkép: Getty Images