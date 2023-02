Súlyos recesszió ellen tesztelik az amerikai bankokat, bejelentette a Fed a részleteket

Az amerikai jegybank csütörtökön ismertette a bankok 2023-as stressztesztje során alkalmazandó gazdasági feltételezéseket.

A stresszteszt nem más, mint a bankok pénzügyi „egészségi állapotának” éves vizsgálata, amelynek során a Fed megbizonyosodik arról, hogyan teljesítenek a bankok egy esetleges súlyos gazdasági visszaeséssel szemben. Ez hatással van tőkekövetelményeikre is.

A jegybank felvetette annak lehetőségét is, hogy a jövőben több forgatókönyvet is használjon – számolt be a Reuters, ez alapján idén még csak egyféle gazdasági forgatókönyv hatásait vizsgálják meg részletesen.

A 2023-as változatban egy súlyos recesszió forgatókönyve szerepel majd, fokozott stresszel mind a kereskedelmi és lakóingatlan-piacokon, mind a vállalati kötvénypiacokon. A nagy kereskedelmi tevékenységet folytató bankokat egy globális piaci sokk ellen is tesztelni fogják, ahogyan azt a Fed a korábbi években is tette.

Újdonság idén, hogy a nyolc legnagyobb piaci szereplőre, köztük a JPMorgan Chase-re, a Goldman Sachsra és a Citigroupra egy extra piaci sokkot is alkalmaznak, de nem részletezték, ez mit jelent.

A 2023-as teszt az első ilyen lesz Michael Barr, a Fed felügyeleti alelnöke irányítása alatt.

Címlapkép: Getty Images