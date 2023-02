Hogy kereshetünk pénzt a gazdagokon 2023-ban? A McKinsey elmondta a titkot

Alacsony kamatok, kedvező kormányzati döntések és folyamatos konjunktúra; majdnem egy évtizedig élvezhették a privátbankok a gazdasági helyzet előnyeit, nem is csoda, hogy folyamatosan rekordokat döntöttek a profit tekintetében. A világjárvány, majd a feszült politikai helyzet azonban megfordította ezt a folyamatot: a hagyományosan működő pénzintézetek pedig alul fognak maradni a folyamatosan versengő piacon a McKinsey privátbanki elemzése szerint. Megoldási javaslatok vannak, de nem lesz fájdalommentes az átállás.

A McKinsey évente elkészülő elemzései szerint a privátbanki szolgáltatások piacán hat olyan faktor van, amelyek kihasználásával a pénzintézetek sokkal nagyobb profitot tehetnek zsebre, mint azok, akik más stratégiát használnak. A private banking piacán hatalmas verseny van, a vezető pénzintézeteknek pedig át kell gondolniuk az alapvető működési rendszerüket. Ha teljes átformálást nem is hajtanak végre, az biztos, hogy a jelenlegi piacon új, hosszú távú változtatásokat kell bevezetniük, amelyek az ügyfelek teljeskörű kiszolgálását segítik.

Hat módszer a profitnövelésre

A gazdasági kihívások a privátbankok által kezelt vagyonra is hatással lesznek, az ügyfelek ugyanis új, biztosabb megtérülést ígérő befektetéseket preferálnak majd. Az elmúlt évek sikerességét az is mutatja, hogy a globális összesített vállalati és lakossági vagyonok mértéke kilőtt az utóbbi 20 évben: míg 2000-ben ez a szám 450 ezermilliárd euró volt, 2020-ra 1530 ezermilliárd lett. Ezekkel az eredményekkel sikerült rekordot dönteni három éven keresztül folyamatosan, azonban most fordulópont elé érkeztek a privátbankok, ahogyan az infláció növekszik, a geopolitikai veszélyek pedig tovább fokozódnak.

A McKinsey adatai alapján tavaly a kezelt vagyon összege a 2021-es 10,3 ezer milliárd euróról 9,2 ezer milliárd euróra csökkent, ami 11 százalékos visszaesés. 2022 első felében a gazdagokat kiszolgáló szegmens teljes bevétele egy százalékponttal nőtt, ami az összevont bevételmarzsot egy bázisponttal emelte meg. A bevételek abszolút értékben 8 bázisponttal tudtak nőni a betéti marzsnak köszönhetően, ami egy kicsit ellensúlyozta a kezelt vagyon esését. Mindeközben a költségek is 4%-kal nőttek, összességében pedig a bankipar nettó évesített profitja 5 százalékkal 20,3 ezer milliárd euróra csökkent. Azt a jelenlegi számok ismeretében még nem tudni, hogy a tavalyi év összesített profitja a 2021-es szint alá fog-e esni, de az már biztos, hogy 2022 nem a rekordok éve lesz.

A 2017 és 2021 közötti időszakot a privátbankok területén a költségcsökkentés jellemezte: a mid-office területén ezzel 0,8 százalékkal, a back office-nál pedig 2 százalékponttal többet spóroltak meg. Az elmúlt két évben azonban ez a tendencia fokozatosan megfordult, és a privátbanki szolgáltatást nyújtó intézetek többsége egyre többet invesztált az ESG keretrendszerekbe, valamint a technológiába is. Míg 2019-ben a bevétel 2 százalékát fordították erre a célra, a McKinsey információi szerint ez idén 6 százalékra nőhet: ezek közül a legfontosabbak az adatfeldolgozás, az elosztott főkönyvi technológia és a felhőszolgáltatások fejlesztése.

Oda a régi szép világ

A következő időszak arról fog szólni, hogy a pénzintézetek hogyan tudják az eredményekben felmutatni a többek között kamatemelkedésből eredő bevételtöbbletet, miközben a legtöbb bank stratégiája éppen a költések növelése a technológia és a működési modell fejlesztésére. A McKinsey szakértői ehhez két lépést javasolnak:

a bankoknak először ki kell alakítaniuk egy rugalmasabb keretrendszert a profitnövekedéshez,

majd a meglévő ügyfélállományt és a saját forrásait megvizsgálva át kell állniuk egy specifikusabb üzleti modellre. Forrás: McKinsey

A McKinsey 2017 és 2021 között, több mint 100 európai privátbank részvételével készült felmérésében 50 olyan faktort különítettek el, amelyek hatással vannak a profitnövekedésre. A hat legjelentősebb tényezőre fókuszálva a bankok sokkal eredményesebbek lehetnek, és felülmúlhatják vetélytársaikat a bankpiacon.

A profitnövekedés legfontosabb tényezője a befektetések teljesítménye: a négy vizsgált év alatt azok a bankok értek el nagyobb profitot, amelyek jobb teljesítményt tudtak nyújtani az ügyfeleknek a befektetések tekintetében. Európában a befektetések éves átlagos teljesítménye 3 százalék volt a vizsgált időszakban, a McKinsey kutatásai szerint pedig már a 3 százalékpontos plusz eredmény is 13 százalékos profitnövekedést jelentett, míg az ágazatban az átlagos növekedés 1 százalékot tett ki. A privátbankok szempontjából kiemelten fontos, hogy minél jobban képviseltessék magukat a high-net-worth szegmensben. Az elmúlt 5 évben ezen a területen a bankok legjobban teljesítő 25%-a 10 százalékkal tudta növelni a kezelt vagyonát az átlagos 4 százalékkal szemben, az 1 százalékos átlag profitnövekedést pedig 5 százalékponttal múlták felül. Profitnövekedést értek el a privátbankok azzal is, ha a vagyont valamilyen elv alapján fektették be. Azok a pénzintézetek, amelyek mandátumokban kezelték a pénzösszegeket, 7%-kal nagyobb profitot tudtak elérni a magasabb megbízási díjnak köszönhetően. A privátbanki szolgáltatásokat nyújtó intézményeknél nagyon fontos az egyes bankok mérete is. Azok az intézmények, amelyek az utóbbi években 30 milliárd eurónál több ügyfélvagyont kezeltek, több mint 6 százalékkal tudták növelni a profitot, szemben a csupán 1 százalékot elérő kisebb szolgáltatókkal. Nagy hatása van a profitnövekedésre a kapcsolattartó produktivitása is: 7 százalékponttal nagyobb mértékben nőtt azoknak a privátbankoknak a kezelt vagyona, amelyek tudták növelni a kapcsolattartóik teljesítőképességét. Nem elhanyagolható tényező a költségmenedzsment sem. A McKinsey kutatásai bebizonyították, hogy költségmenedzsmentre nagyobb hangsúlyt helyező privátbankok évente 11 százalékkal tudták csökkenteni a költségeiket, ezzel 4 százalékos nettó profitnövekedést elérve.

A privátbankok igyekeznek csoportosítani az ügyfeleket a vagyonuk alapján, hogy egyszerűbben célozhassák meg őket. Jelenleg az alábbi csoportok léteznek:

- UHNW – Ultra High Net Worth Individuals (pénzügyi vagyonuk meghaladja a 100 millió dollárt)

- HNW – High Net Worth Individuals (pénzügyi vagyonuk 1-100 millió dollár közé esik)

- Affluent – prémium szegmens, pénzügyi vagyonuk 250 ezer – 1 millió dollár közé tehető

- Retail szegmens – pénzügyi vagyonuk 250 ezer dollár alatti.

A bankszektorban dolgozókat valószínűleg nem lepi meg az, hogy a fenti hat pont jelentősen hozzájárul a profitnövekedéshez. Az összes pontot egyszerre azonban kevés bank tudja menedzselni, márpedig ebben rejlik az átlag feletti teljesítmény és növekedés.

Stratégiai irányok: merre mozduljanak a nagyobb és kisebb privátbankok?

A privátbanki szektor választás előtt áll: ha nem is akarják alapjaiban megváltoztatni a működésüket, mindenképpen új stratégiákat kell kidolgozniuk.

Persze nehéz a versenytársak sodrásával szemben evezni, egy gazdasági kihívásokkal teli időszakban sokkal nagyobb az esély ily módon a sikerre.

A legelső lépés az, hogy egy bank megfelelően tudja meghatározni a saját piaci helyzetét. A nagyobb, globális bankok sokkal könnyebben tudnak szignifikáns változtatásokat bevezetni, mivel többet tudnak az üzleti és működési modelljükbe fektetni. A kisebb bankok azonban általában nem tudnak túlnyújtózkodni a takarójukon, ezért sokkal jobban össze kell egyeztetniük a fejlesztéseket a hagyományos működési modellel, a jövőbeli előnyeiket fókuszba helyezve.

A McKinsey elemzői szerint kis és közepes méretű privátbankoknak az marad a legfontosabb, hogy személyre szabott szolgáltatásokat nyújtsanak a bel- és külföldi HNW ügyfeleiknek. Ezek a pénzintézetek nem tudnak hatalmas költségeket szánni a platformok kiépítésére, ezért a kapcsolattartóikkal kell elvégeztetniük az ügyfelek megszerzését és kiszolgálását. Szintén a forráshiány miatt nem szabad, hogy túl széles szegmenst célozzanak meg: az ügyfélkört le kell szűkíteniük a HNW és az alsó UHNW csoportokra . A kisebb bankok általában már a sokadik kapcsolatot jelentik az ügyfeleiknek, éppen ezért olyan termékeket kell kifejleszteniük, amelyeket könnyen lehet harmadik féltől származó termékekkel összekötni, emellett érdemes lehet megerősíteni a vagyon és pénzforgalom strukturálására vonatkozó, illetve a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó képességeiket is.

Az univerzális, globális bankhálózatok részeként működő privátbanki szolgáltatásokat nyújtó üzletágak jövője leginkább abban rejlik, hogy hogyan tudják kihasználni a bankhálózat globális mivoltát. Az ilyen privátbankok sokkal többet tudnak a technológiába fektetni, mint a kisebb társaik, viszont az univerzális bankok portfólióját nem csak a privátbankok határozzák meg, ezért azok nem fektethetnek be akármennyit. Az ilyen típusú intézményeknek a a lakossági ügyfelekből feltörő affluens, tehát kvázi prémium banki és HNW csoportokat kell megcélozniuk, valamint az anyacég által ajánlott UHNW ügyfeleket.

részeként működő privátbanki szolgáltatásokat nyújtó üzletágak jövője leginkább abban rejlik, hogy Az ilyen privátbankok sokkal többet tudnak a technológiába fektetni, mint a kisebb társaik, viszont az univerzális bankok portfólióját nem csak a privátbankok határozzák meg, ezért azok nem fektethetnek be akármennyit. Az ilyen típusú intézményeknek a a lakossági ügyfelekből feltörő affluens, tehát kvázi prémium banki és HNW csoportokat kell megcélozniuk, valamint az anyacég által ajánlott UHNW ügyfeleket. A nagyobb, önállóan működő privátbankok általában szélesebb ügyfélszegmenssel rendelkeznek, ez pedig nagy előnyhöz juttatja őket a piacon. Ők sem dőlhetnek azonban hátra: elsődlegesen egyensúlyt kell teremteniük a rövidtávú növekedési, valamint a hosszú távú termékfejlesztési és technológiai törekvéseik között. Mindezek mellett érdemes gyakran felülvizsgálni a befektetési portfóliójukat, és közvetlenül befektetni az ígéretes ágazatokba. A nagy intézmények az ügyfélszegmens kiválasztásánál szabadabban mozoghatnak: szinte bármelyik kategóriára fókuszálhatnak, azonban ügyelniük kell arra, hogy nekik személyre szabott, egyedi ajánlatokat adjanak.

Új banktípusok

A három fenti típus mellett új, innovatív privátbanki modellek is a felszínre törhetnek, azonban valószínűleg a piac perifériáján fognak maradni. A HNW ügyfelek továbbra is 3-5 bankkal fogják fenntartani a kapcsolatot, a belőlük származó bevételnövekedést pedig ugyanazok a cégek fogják megszerezni.

Az európai privátbankoknak előnyt kell kovácsolniuk a jelenlegi gazdasági nehézségekből, mivel csak így fognak tudni új ügyfeleket bevonzani és megtartani. A kliensek vagyonát úgy kell befektetniük, hogy a portfólió fel legyen készülve a növekvő inflációra és a globális recesszió lehetőségére. Minden privátbanknak olyan platformot kell kialakítania, amely a legjobban illeszkedik a saját kapcsolattartási módszeréhez - írja összegzésében a McKinsey elemzése.

