Kijöttek a lízingpiac éves számai - Megvan, miről szólhat 2023

A Magyar Lízingszövetség közzétette a 2022 negyedik negyedévéről szóló jelentését, ami alapján tavaly a finanszírozott összegben még 18%-os növekedés, a szerződések darabszámában viszont már 14%-os csökkenést regisztrált a lízingpiac. Az elmúlt év eredményei mellett azt is közölték, hogy az idei évben milyen változásokat várnak a piac teljesítményében.

A Lízingszövetség adatai alapján a magyar lízingpiac növekedni tudott 2022 negyedik negyedévében is, de a gazdasági tényezők nem segítették a szektorban működő vállalkozások helyzetét.

A teljes finanszírozott összeg 859 milliárd forintot tett ki tavaly, ami 18%-os növekedést jelent az előző évhez képest, az új szerződések darabszáma viszont 14%-kal 70 476 darabra csökkent.

A magyar piacot a pénzügyi lízingmegoldások dominálják, 42% volt zárt, 38% pedig nyílt végű lízing. Az ingatlanlízing tekintetében jelentősen torzította az adatokat egy nagyobb ingatlanlízing tranzakció is.

A lízingpiac európai helyzete

Kőszegi László, a Magyar Lízingszövetség főtitkára a sajtóbeszélgetésen ismertette az európai lízingpiacra vonatkozó adatokat:

Az európai lízingpiac finanszírozott összegben 5,9%-kal nőtt, az ingóságok 5,6%-kal teljesítettek jobban, az ingatlanok finanszírozása 2021 első feléhez képest 2022 első felében 16,4%-kal növelte értékét. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a lízingpiac kezd visszatérni magához a gazdasági válság és a Covid-19 okozta passzivitásból.

A közép-kelet-európai régió tudott a legnagyobbat nőni a kontinensen, egyedül Németországban volt csökkenés látható a finanszírozott összeg esetében.

A szegmensek közül a járműlízing gyengébben teljesített, a közép-európai régió nyújtotta a legjobb teljesítményt, miközben az ingatlanlízing nőtt a legnagyobb mértékben.

Az eladott eszközökre vetített lízing aránya, a lízingpenetráció Magyarországon nagyon alacsony, 10-15%, Európa más régióiban ez 30% fölötti. Ennek az az oka, hogy a piacot Magyarországon jelentősen szabályozzák, az adminisztratív és adózással kapcsolatos terheket nem mindenki szeretné bevállalni. Hazánkban az operatív lízing is alulteljesít, az iparűzési adó miatt ugyanis 2%-os adót kell fizetni a bérbeadáskor, ami más országokban sokkal kevesebb, vagy nincs jelen.

Magyarország az európai piachoz képest a digitalizációban is le van maradva, elég csak a nehézkes okmányirodai ügyintézésre gondolni, ami más országokban teljesen digitalizálva működik.

Hazai körkép

A magyar piacon nehéz volt a tavalyi év az áremelkedések miatt, a piac mégis növekedni tudott. A Magyar Lízingszövetség az alábbi adatokat ismertette még:

Magyarországon a lízingszerződések darabszáma 14%-kal csökkent a finanszírozott összeg 18%-os növekedése mellett,

az operatív lízing aránya alacsony az adóterhek miatt. Ez a finanszírozási forma ráadásul azért sem népszerű, mert ezzel a vásárló nem szerez tulajdonjogot az eszköz felett, ezzel pedig eltántorítja az ügyfeleket a tartós bérlet igénybevételétől.

A legtöbb eszközkategóriában nőtt vagy stagnált a finanszírozott összeg, az ingatlanszegmens nőtt egy egyedi 50 milliárdos szerződésnek köszönhetően, kimondottan jól teljesített a mezőgazdaság, nagy haszongépjárművek és a refinanszírozott flotta.

A retail autók piaca 42%-ot csökkent az ügyletszámok tekintetében, a refinanszírozott flotta viszont stabilan, a korábbi értékekhez képest négyszeresére nőtt.

A tavalyi évben például a nagycsaládos autókedvezmény kapcsán 8300 szerződés született.

született. A nagy haszongépjárművek beszerzése 80%-ban lízingszerződés keretében történik meg, az eszközök ára pedig jelentősen emelkedett. A finanszírozott eszközök 85%-a új, a teljes finanszírozott összeg pedig 168 milliárd forint volt.

A mezőgazdasági járművek ára is jelentősen növekedett, ezen a piacon a zárt végű pénzügyi lízing dominál. A mezőgazdasági eszközök 82,5%-a új, a lízingszerződések darabszáma 18%-ot csökkent. A szektort jelentősen érintették itthon a természeti károk is, emiatt bevezették az agrármoratóriumot, azonban a Lízingszövetség tájékoztatása szerint a problémásan érintett cégek aránya mindössze 2-3% lehet az év végére. A Széchenyi Kártya Program jelentősen segítette a szektorban működő vállalkozásokat.

A flotta- és operatív lízinggel foglalkozó cégek adatai hiányosak, azonban a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a szegmens válságálló, az ellátási problémák miatt viszont visszaesés várható.

2022-ben a támogatott finanszírozások összege összesen 203,2 milliárd forint volt 13863 darab szerződéssel. A támogatott konstrukciók a teljes lízingpiac 24%-át tették ki, ezen belül a Széchenyi Kártya Program volt a legjelentősebb.

Az Eximbank termékei inkább a haszonjárműveknél és a gépeknél voltak jellemzőek. A nagycsaládos lízing kifutott, de a nagy sikerét mutatja az, hogy összesen 8300 szerződés született.

Mi várható 2023-ban?

A 2022-es év gazdasági kihívásai után a Magyar Lízingszövetség javulást vár a lízingpiaci eredményekben.

A 2022-ben erőteljesen felfelé menetelő kamatszintben változást várnak, az alacsonyabb kamatokkal pedig a piac teljesítményének javulása várható.

Várhatóan forint erősödése is segíti majd a szektorban működő vállalkozásokat, a Lízingszövetség azt várja, hogy ebben a tekintetben 2021-es szintre térünk vissza, amitől szintén növekedni fog a 2023-as teljesítmény.

Fontos lesz idén a zöld programok alakulása is, át kell hidalni az ezzel kapcsolatos problémákat, például az otthoni töltés adóvonzatát. A zöld autók helyzetét is javítani kell, a karbonsemlegességet ugyanis a jelenlegi szintről nem lehet rövid időn belül elérni.

A lízingszakmának új szegmenseket kell megszólítaniuk, ezáltal különösen nehéz évük lesz, de javulást várnak.

A Baross Gábor Újraindítási Hitelprogramban teljes körűen részt kívánnak venni, mivel ez várhatóan a keresletet erősíteni fogja, ami hozzájárul a piac teljesítményétek növekedéséhez.

Várakozásaik szerint a turizmus fellendülése miatt idén a tartós bérlet számaiban is pozitív változások történnek majd. Jelenleg hiányoznak a speciális források a lízing népszerűsítéséhez, de új programok elindulására is van lehetőség. A szövetség kiemelte, hogy a piac azért is fontos, mert

Jelenleg Magyarországon a legmagasabb az autók átlag életkora, emiatt pedig környezetvédelmi szempontból is fontos a kisebb fogyasztású, korszerűbb autók vásárlása.

A jelenlegi rendszerrel 2035-re nem lesz elérhető az elektromos autókra való teljes átállás, ez csak a lízingpiac segítségével fog tudni megtörténni.

Címlapkép forrása: Getty Images