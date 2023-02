El kell búcsúzni a Takarék Jelzálogbank nevétől

A közgyűlés helyszíne: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. épület. A közgyűlés napirendjén szerepel a döntés a társaság cégnevének módosításáról és ezzel összefüggésben a társaság lapszabályának módosításáról.

Az MKB Bank Nyrt és a Takarékbank Zrt. 2022. december 9-én megtartott közgyűlései döntöttek a két társaság 2023. április 30. napjával a Takarékbank Zrt. MKB Bank Nyrt.-be történő beolvadásával megvalósuló egyesüléséről.

A közgyűlések egyben döntöttek arról is, hogy az egyesült bank MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövidített név: MBH Bank Nyrt.) néven folytatja működését az egyesülést követően.

Az MKB Bank Nyrt. mint a bankcsoport irányítója egyben döntött a csoport új márkaarchitektúrájáról és arculati megjelenéséről, amelybe beletartozik az egyes csoporttagok elnevezése is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a csoportba tartozó vállalkozások cégnevét is szükséges megváltoztatni oly módon, hogy az megfelelően fejezze ki az adott csoporttagnak 2023. május 1. napjával kezdődően – új néven – MBH Bank Nyrt. által irányított csoportba tartozását. Ennek megfelelően

a Takarék Jelzálogbank Nyrt. új elnevezése MBH Jelzálogbank Nyrt. lesz.