Érkeznek a várva várt levelek az állami ingyenmilliókról - Mire kell figyelni, ha baj van?

Óriási roham volt tavaly év végén az otthonfelújítási támogatásért, hiszen a népszerű állami program igénylésének határideje néhány kivételtől eltekintve a többség számára december 31-ével lezárult. A MÁK beérkezési sorrendben dolgozza fel az igényléseket, múlt héten a december elején benyújtott igénylésekről érkeztek a határozatok és a hiánypótlási felszólítások. Az év végi igazgatási szünet miatt tolódtak az elbírálási határidők, és pár napot a MÁK is csúszhat a jelek szerint. Összeszedtük, mire kell figyelni a hiánypótlásoknál, mik a leggyakoribb hibák, és hogy mit tapasztaltunk a MÁK által nyújtott ügyintézési UX-et (azaz ügyfélélményt) tekintve.

Nagy roham volt

2021. január 1-jétől 2022. december 31-éig akár 3 millió forintot is igényelhetnek az államtól otthonfelújítási támogatás formájában mindazok, akik saját tulajdonú ingatlanukban 25 év alatti gyermeket nevelnek, és felújították a lakóingatlanjukat. Egy tavaly december 22-ei kormányhatározat néhány esetben kivételt tett, és március 31-ig meghosszabbította az igénylés beadásának határidejét (ilyen kivétel, ha a napelemet, napkollektort telepítettek, és a számlát december 31-ig kifizették, vagy ha a gyermek/magzat az igénylés benyújtása előtt elhunyt), további részletek itt.

Mint a MÁK január végén lapunk kérdéseire való válaszolás helyett egy közleményben tudatta, a két évre meghirdetett program tavaly december 31-ei határidejének lezárulta előtt kiugró mennyiségű, több mint százezer igénylés érkezett a kincstárhoz. Mint kiderült, a két évig élt program kérelmeinek közel egyharmada az utolsó hetekben érkezett be,

a több mint 100 ezer decemberi kérelem több, mint amit 2021 egészében benyújtottak a lakásfelújítók.

Azt is elárulták, hogy a kincstár megnövelt létszámmal, folyamatosan végzi a kérelmek elbírálását, amely

A MEGUGROTT IGÉNYSZÁM MIATT AZ EDDIGINÉL TÖBB IDŐT VESZ IGÉNYBE.





A programban a családok az otthonfelújítási munkájukhoz 3 millió forintos kormányzati támogatást kaphattak, az átlagos támogatás 2 millió forint volt. A programban 2021-es kezdete óta 250 ezer család otthonának felújítását támogatták összesen több mint 523 milliárd forinttal.

Jönnek a határozatok

Tavaly december 22-től január 6-ig kormányzati igazgatási szünetet rendeltek el, a MÁK közölte előzetesen, hogy a szünet időtartama alatt beérkezett beadványok feldolgozására a kormányzati igazgatási szünet leteltét követő első munkanaptól kezdve kerül sor, a kérelmek elbírálásának határidejébe az igazgatási szünet időtartama nem számít bele.

A folyamatban lévő hatósági ügyekben az ügyfeleknek is hosszabb idő áll rendelkezésre a határidőn belül teljesítendő nyilatkozat, hiánypótlás, adatszolgáltatás megtételére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy:

ha a döntés közlése 2022. november 23. és december 21. közé esik, a kereset előterjesztésére nyitva álló idő az igazgatási szünet időtartamával, 16 nappal meghosszabbodik, azaz 30 nap helyett 46 nap áll rendelkezésre, függetlenül attól, hogy az igazgatási szünet kezdetéig hány nap telt már el a 30 napból,

ha a döntés kézhezvételét követő naptól számított 30 napos határidő utolsó napja 2022. december 22-2023. január 6. napja közötti időtartamra esik, akkor a 30 napos határidőhöz hozzá kell számítani a 2023. január 6-áig hátralévő naptári napok számát.

A támogatási kérelem személyesen a kormányhivatalokban, postai úton, illetve az Ügyfélkapun keresztül online is benyújtható volt. A kincstár offline benyújtás esetén 60 napon belül, online benyújtás esetén 30 napon belül határoz.

Múlt héten a december elején benyújtott elektronikus igénylésekre is elkezdtek megérkezni a hivatalos válaszok, határozatok. Korábban előfordult, hogy az elektronikusan benyújtott dokumentumokra néhány napon belül meg is érkezett a hivatalos válasz, ám értelemszerűen a program zárása előtti rendkívüli időszakban a szabályok szerint rendelkezésre álló időtartamot gyakran kihasználja a kincstár, és előfordulhat az is, hogy pár napot csúszik.

Az igényléskor benyújtandó dokumentumok nagy száma, a rengeteg megadandó adatt mellett gyakran előfordul, hogy az igénylő hibázik, félreért vagy elfelejt valamit, az igénylések egy részénél szükség van hiánypótlásra.

Mivel az otthonfelújítási támogatásnál fellebbezésre nincs lehetőség, hiánypótlás pedig csak egyszer tehető, ezért nagyon fontos a körültekintés és a precizitás a hiánypótlásra kötelezettek részéről.

(A leggyakoribb hibákat lásd a cikk végén)

Személyes tapasztalatok és tanulságok

A legtöbb hivatali/állami vagy banki ügyemet, például az SZJA-bevallásomat, már 10 évvel ezelőtt is elektronikusan intéztem. Pedig az utóbbira szolgáló elektronikus csatorna akkor még a legnagyobb jóindulattal is nemhogy gyermekcipőben, hanem babatipegőben járt a különböző ősrégi nyomtatványkitöltő JAVA-programokkal és eldugott NAV-oldalakról letölthető nyomtatványokkal. Egy tapasztalt rendszergazda és egy dörzsölt könyvelő tudásával felvértezve bárki röpke 6-8 óra alatt kitölthette az SZJA bevallását elektronikusan.

A jó hír az, hogy az állami elektronikus felületek sokat fejlődtek azóta. Mivel az otthonfelújítási dokumentációt – a mintegy 54 számlát és a 4 vállalkozói szerződést – akkurátusan rendszereztem, gyűjtöttem össze papír alapon az elmúlt két évben, először vonakodtam az elektronikus csatornán benyújtani az otthonfelújítási igénylésemet. De annyi pozitív tapasztalatot hallottam a felülettel kapcsolatban, hogy végül mégis elektronikusan adtam be az igénylést, amit egyáltalán nem bántam meg:

kifejezetten ügyfélbarát, az ismétlődő adatokat egy kattintással másoló, egyértelmű felületet hoztak létre a beadványnak.

Az igénylésemnél meglepetésemre nem azon a hibák miatt kellett hiánypótlást benyújtanom, amiktől tartottam, például, hogy egy pár számlán Gárdony-Agárd helyett csak Gárdony szerepel a címnél, vagy a második keresztnevem lefelejtették a számláról, hanem bagatell hibák miatt, például, hogy az együttes igénylésről nem adtam be a kötelezően csatolandó házastársi nyilatkozatot.

A hiánypótlással kapcsolatban felmerülő esetleges konkrét kérdésre az ügyintéző a tapasztalatom szerint gyorsan válaszol e-mailen keresztül, ráadásul tényleg úgy néz ki, hogy a MÁK nagyon komolyan veszi a határidőket: az este 23 órakor benyújtott hiánypótlásomat nem sokkal később, éjjel 2 óra körül töltötte le a referens az ügyfélkapus automatikus visszajelzés szerint. A hiánypótlást az igényléssel azonos felületen kell benyújtani, erről egy rövid videót is készített a kincstár, íme:

Leggyakoribb hibák

Az Államkincstár gyűjtése alapján az alábbiak a leggyakoribb hibák a kérelem benyújtásakor:

nem nyújták be valamennyi kötelező dokumentumot (kérelem, vállalkozási szerződés másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, számlaösszesítő, 1. számú nyilatkozat, az igénylő(k) személyazonosságának igazolására szolgáló dokumentum másolata).

Az igénylő egyedüli igénylőként nyújtotta be a kérelmet, melyből megállapítható, hogy az házastársával/élettársával együttes igénylést kellett volna benyújtaniuk.

Az igénylő a kérelemben nem minden, - vele azonos lakóhellyel rendelkező - gyermeket tüntetett fel.

Az igénylő nem írta alá a kérelem nyomtatványt.

A kérelem nyomtatványon nincs kitöltve minden kötelezően töltendő mező, melyek (”*”) csillaggal jelöltek.

Egyedüli igénylésnél a gyermek adatainál sokszor nem kerülnek feltüntetésre az apa vagy az anya adatai.

Az 1. számú nyilatkozaton a 2., a 3. és a 4. pontban a megfelelő dőltbetűs részek aláhúzása nem történt meg.

Az igénylő nem kiskorú rokona gyámjaként nyújtja be a kérelmet, ennek ellenére az 1. számú nyilatkozat 5. pontjának törlése nem történt meg.

Az 1. számú nyilatkozaton az 5. pont törlése után a következő 3 bekezdés („Hozzájárulok ahhoz, hogy…) is törlésre került.

A 2. számú nyilatkozaton az igénylő és a kérelmező igénylő adatait felcserélik, illetve nem a házastárs, hanem a kérelmező írja alá.

A 3. számú nyilatkozat nem került kitöltésre és aláírásra a nagykorú gyermek által, melyben hozzájárul adatai kezeléséhez.

A 3. számú nyilatkozaton a nyilatkozattevő (nagykorú gyermek) és a kérelmező adatait felcserélték.

A SZÜF felületen benyújtott kérelmet és mellékleteit az igénylő nem látta el elektronikus hitelesítéssel.

Az ingatlan-nyilvántartásban szereplő cím nem egyezik meg a lakcímkártyán szereplő címmel.

Társasházi ingatlan esetében nem az albetét, hanem a társasház helyrajzi száma kerül feltüntetésre a kérelemben és/vagy szerződéseken.

A vállalkozói szerződés nem tartalmazza valamennyi, a Kincstár honlapján közzétett vállalkozási szerződésmintában szereplő elemet.

A munkadíjat tartalmazó számlához nem csatolnak vállalkozási szerződést.

Hiányzik a vállalkozási szerződés 1. sz. melléklete.

A vállalkozási szerződés 1. számú mellékletében feltüntetésre kerül az anyagköltség, melyről nem a vállalkozó állított ki számlát, hanem a kérelmező vásárolta meg.

A kérelemhez csatolt számlán az anyagköltség és a vállalkozói díj egy összegben került feltüntetésre.

A benyújtott dokumentumok alapján a felújítási munkálatok nincsen megfelelően részletezve, azoknak megismerése nem lehetséges.

Nem egy darab, építési tevékenységenként összesített számlaösszesítőt csatolnak a kérelemhez, hanem többet, ahány típusú tevékenységet végeztek.

A számlaösszesítőben nem építési tevékenységenként megbontva szerepel az anyagköltség és a munkadíj, hanem a számlatételek kerülnek felsorolásra.

Az átutalással teljesített számla kifizetését igazoló dokumentum nem kerül benyújtásra.

Csak végszámla kerül benyújtásra, az előlegszámlát nem csatolják hozzá.

A számlán adószám is szerepel a vevő adatai között.

Címlapkép: Getty Images