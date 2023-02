Bezuhant a lítiumár, sokat kereshet rajta a debreceni akkumulátorgyár mögött álló cég

A lítium ára Kínában az elmúlt három hónapban az akkori rekordszintnek csaknem a kétharmadára esett vissza. A világ legnagyobb elektromos járműpiacán tapasztalható keresletgyengülés törte meg a kulcsfontosságú akkumulátor-összetevő árának két éve tartó masszív raliját. A negatív hangulatot tovább fokozza, hogy a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának számító kínai CATL a hazai EV-gyártókkal nagyon kedvezményes áron kötött akkumulátor-szerződéseket.

A Trading Economics adatai szerint a lítium-karbonát ára Kínában február végére tonnánként 417 500 kínai jüanra (62 625 dollár) süllyedt, ami az elmúlt egy év legalacsonyabb szintje és több mint 30 százalékkal elmarad a novemberi 600 000 jüanos történelmi csúcstól. A meredek zuhanást elsősorban a legnagyobb ázsiai gazdaságban az elekromosautó-kereslet alakulásával kapcsolatos aggodalmak táplálták.

A lítium ára 2021 közepén kezdett meredek emelkedésbe, ekkor kezdték el az elektromos autók iránti igény ugrásszerű növekedése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók is az energiaiparban betöltött fontossága miatt "fehér aranynak" is becézett fémet felhalmozni. A megfordulóban lévő és most már csökkenő kínai kereslet azonban kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban a szereplőknél, hogy a lítiumpiac mennyire lesz szűkös idén, ez pedig a világ más részein is lefelé szorította az árakat, illetve ezzel párhuzamosan a lítiumgyártók részvényeit is. A mostanában látott meredek esés ellenére azt azért fontos megegyezni, hogy

a kínai lítium ára még mindig nyolcszorosa az egy évvel ezelőtti szintnek,

és még nagyon nagyot kéne esnie, mielőtt megközelítené a legdrágábban üzemelő bányák termelési költségeit.

Forrás: tradingeconomics.com

"Kínában tartósan gyengeség tapasztalható (a keresletnél)" - mondta Jordan Roberts, a Fastmarkets nyersanyagokra szakosodott elemzőcég lítiumszakértője. Hozzátette:

A piac várja a csökkentett új energiahordozó járműtámogatások hatását, és aggódik a háztartások alacsony bizalma miatt, ami az ország ingatlanválságához kapcsolódik

A negatív hangulatot tovább fokozza, hogy a világ legnagyobb akkumulátorgyártójának számító kínai CATL a helyi média és a Reuters szerint a múlt héten arról számolt be, hogy a kínai EV-gyártókkal kedvezményes áron kötött akkumulátor-szerződéseket. Állítólag sikerült a piacinál jelentősen alacsonyabb, 200 000 jüan körüli tonnánkénti lítiumárakat kialkudnia a beszállítóitól, valamint az autóipari ügyfeleivel olyan kötelezettségvállalást hoztak tető alá, aminek értelmében a cégek az akkumulátorszükségleteik 80 százalékát a CATL-től vásárolják.

Címlapkép: Getty Images