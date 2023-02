Nem felejtettél el valamit? Többszáz millió forint vár a gazdájára, és ez nem az ötöslottó

Bár a magas kamatkörnyezet miatt visszaesett irántuk a kereslet, még így is nagy népszerűségnek örvendenek a gépkocsinyeremény-betétek. Megvásárlásukkal nemcsak megtakaríthatunk, hanem esélyünk nyílik tárgyi nyeremények megszerzésére is. Jelenleg két pénzintézet, az OTP és a Takarékbank forgalmaz ilyen termékeket, őket kérdeztük meg a nyereménybetétek népszerűségéről.

Jelenleg két bank, az OTP és a Takarékbank kínál gépkocsinyeremény-betétet, előbbinél 5 (csak betétkönyv formájában elérhető), 10, 20 és 50 ezer forintos címletet válthatunk meg, míg utóbbinál 10, 20, 50, 100, 150, de akár 200 ezreset is.

A betétekre kamatot is számolnak a bankok, ezt viszont nem fizetik ki a betéteseknek, hanem nyereményalapot képeznek belőle, ebből fizetik ki a különböző jutalmakat.

A Takarékbanknál jelenleg 0,30%-ot kamatozik a betét , ebből képezik a nyereményalapot. Ennek egyharmadát tárgynyereményre, kétharmadát pedig gépjárműnyereményre költik. Jelenleg havonta egy 300 ezer forint értékű Notebook.hu utalvány, kéthavonta pedig egy Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid GL+ 2WD 6MT típusú személyautót biztosan nyerhetnek a betétesek.

, ebből képezik a nyereményalapot. Ennek egyharmadát tárgynyereményre, kétharmadát pedig gépjárműnyereményre költik. Jelenleg havonta egy 300 ezer forint értékű Notebook.hu utalvány, kéthavonta pedig egy Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid GL+ 2WD 6MT típusú személyautót biztosan nyerhetnek a betétesek. Az OTP-nél alapkamatot és prémium kamatot is számolnak, előbbi 0,45%, ebből képezik a havi nyeremények fedezetét. Utóbbi 0,04%, ebből külön nyereményalapot képeznek, és a legalább hat hónapja nyitott betétek közül sorsolnak ki fél évente extra járműveket. Az OTP-nél minden hónapban kisorsolnak minimum egy autót, általában viszont többet is, ez függ a kamattól, az autók sorsoláskori árától és a betétek számától és összértékétől is.

A sorsolásban való részvételhez egy teljes naptári hónapnak el kell telnie, a nagyobb összeg pedig nagyobb nyerési esélyeket ad. Mindkét bankra igaz az, hogy sorsolás után magát a tárgynyereményt, illetve annak értékét készpénzben is kérni lehet. Bizonyos idő eltelte után azonban már nem választhatunk, csak a gépjármű vagy utalvány sorsoláskori értékét kaphatjuk meg. A nyeremény összege soha nem évül el, a betét pedig bármikor visszaváltható, ha valakinek szüksége van az összegre.

Mint a legtöbb banki terméknek, a nyereménybetéteknek is vannak költségeik, ezeket is érdemes figyelembe venni:

az OTP-nél 0,20%-ot, de minimum 320 és maximum 3 202 forintos díjat számolnak fel, ha a betétes a betét összegét bankon belüli számlára utaltatja el,

díjat számolnak fel, ha a betétes a betét összegét bankon belüli számlára utaltatja el, a Takarékbanknál pedig betételhelyezési díjat kell fizetni, ez az elhelyezett összeg 1%-a, de minimum 276, maximum pedig 1410 forint.

A fentieken felül felmerülhetnek még egyéb, párszáz forintos tételek is.

Nem mindenki jelentkezik a nyereményért

A két gépkocsinyeremény-betétet forgalmazó bankot megkérdeztük az állományuk részleteiről.

Jelenleg az OTP-nél 2,7 millió betét van nyitva, a Takarékbank pedig 130 ezer ügyfelet szolgál ki. A nyereménybetétek iránti kereslet időszakosan változik, jelenleg a kamatkörnyezet miatt az ügyfelek a magas hozammal kecsegtető lehetőségeket keresik, így visszaesett a nyitások száma. A Takarékbank ügyfelei szívesebben választják az autónyereményt, míg az OTP betétesei a készpénzt veszik fel gyakrabban.

A Takarékbanknál a 10 ezer forintos címlet a leggyakoribb, az állomány nagyságrendileg 10 milliárd forintos. Az OTP ügyfelei inkább az 50 ezer forintos címletet választják, az állományuk pedig 70 és 130 milliárd forint közé tehető (a pontos számokat a bank nem közölte velünk).

Az OTP-nél jelenleg 3, a Takarékbanknál pedig 1 autó vár a gazdájára, a többi eddig át nem vett nyereményt már csak készpénzben kaphatja meg a betét tulajdonosa. A Takarékbank jelenleg egy 300.000 Ft értékű Notebook.hu utalványt, valamint egy Suzuki S-Cross 1.4 Hybrid GL+ 2WD 6MT típusú személyautót kínál nyereményként, az OTP-nél pedig különböző Suzuki és Toyota márkájú gépjárművek megnyerésére van lehetőség.

A betéteket elektronikus formában is megválthatjuk, de kérhetjük bármelyik bankfiókban is. Ajándékba is adhatunk ilyen betétet, amit nemcsak bármikor készpénzre válthat az ajándékozott, hanem esélyt is kap egy nagyobb összegű nyeremény megszerzésére. Fontos, hogy a jelenlegi kamatszintek mellett erre

nem érdemes befektetésként, csak egyfajta játékként gondolni.

A többlet-megtakarításunkat így felhasználva ugyan tárgyi nyereményekre van esélyünk, ha valaki hozamot szeretne, más befektetési formákat kell választania.

Címlapkép forrása: Getty Images