Balul sülhet el Joe Biden álma, felrobbanhat a diákhitelbomba

1760 milliárdra emelkedett az amerikai diákhitel-tartozások összege, a növekvő trend lassulni látszik, azonban még mindig komoly gondot jelent ez a probléma az ottani lakosoknak. Egyre többen vannak olyanok, akik évtizedek elteltével sem tudják visszafizetni a hitelüket, az átlagos tartozás pedig a 14 millió forintnak megfelelő dollárt közelíti. A Biden-kormány elengedéssel sietett volna a hitelesek megsegítésére, de hónapok óta folyamatosan húzódik az ügy, végső határidőnek június 30-át tűzte ki a kormány.

Amerikát régóta foglalkoztatja a diákhitelek kérdése, sokak szerint ez az egyik legnagyobb pénzügyi probléma az országban. Ahhoz, hogy megértsük a jelentőségét, érdemes először a számokat megnézni:

A teljes diákhitel-állomány 1760 milliárd dollárra emelkedett 2022 végére, ez 1,37%-os növekedés a tavaly előtti értékhez képest. A diákhitelek összértékének növekedése évek óta lassul, a 2022-es a 21. század legalacsonyabb növekedése volt.

emelkedett 2022 végére, ez 1,37%-os növekedés a tavaly előtti értékhez képest. A diákhitelek összértékének növekedése évek óta lassul, a 2022-es a 21. század legalacsonyabb növekedése volt. Az 1760 milliárd dollárból 1640 milliárd szövetségi hitel, a privát diákhitelek a teljes állomány 7,6%-át teszik csak ki.

Összesen 43,5 millióan rendelkeznek még szövetségi diákhitellel, fejenként átlagosan 37 574 dollár a tartozásuk. A privát diákhitelekkel együtt ez a szám 39 590 dollár, előbbi mai árfolyamon számolva majdnem 13,5 millió forint, utóbbi pedig több mint 14 millió.

még szövetségi diákhitellel, fejenként átlagosan 37 574 dollár a tartozásuk. A privát diákhitelekkel együtt ez a szám 39 590 dollár, előbbi mai árfolyamon számolva majdnem 13,5 millió forint, utóbbi pedig több mint 14 millió. Összehasonlításképpen, az autóhitelek teljes állománya 240 milliárd dollárral kevesebb, 1520 milliárd dollár, az átlagos autóhitellel rendelkező állampolgár pedig 35 ezer dollárral tartozik.

Egy alapszakos diploma eléréséhez minden harmadik hallgatónak hitelre van szüksége, átlagosan 31 410 dollárra. Egy mesterszakos vagy doktori diploma eléréshez a hallgatók kétharmadának kell állami kölcsönt felvennie, fejenként több mint 90 ezer dollárt.

Ha a szövetségi diákhitel-állomány életkor szerinti megoszlását nézzük, egyértelmű, hogy a legtöbb adós a 25-34 és a 35-49 éves korosztályban van. Aggasztó lehet azonban az, hogy az 50 év fölöttiek az állomány egyre nagyobb részét teszik ki, ami azt jelenti, hogy folyamatosan nő azok száma, akik nem tudják 50 éves korukra sem visszafizetni a diákhitelt. A diákhitellel rendelkezők átlag életkora 2018-ban 34,3 év volt, 2022-ben viszont már 37,3.

A törlesztési moratórium ellenére nem nőtt nagyot az állomány 2022-ben, sőt, az eddigi legalacsonyabb növekedést produkálta. A diákhitelek növekedése folyamatosan lassul, ez a trend pedig nem valószínű, hogy alábbhagy a következő években.

A diákhitelek körül nagy port kavart Joe Biden, amikor tavaly augusztusban bejelentette, hogy az amerikai kormány Pell-ösztöndíjjal rendelkezőknek 20, anélkül 10 ezer dollárnyi diákhitel-tartozást elenged, ha a hallgató jövedelme nem éri el az évi 125 ezer dollárt. (A Pell-ösztöndíj a hátrányos helyzetben lévő tanulókat segíti.) A hitelfelvevők a meglévő adatok alapján automatikusan kaphatják meg a könnyítést, emellett a minisztériumi javaslat a diákhitel rendszert is egyszerűbbé és könnyebben kezelhetővé teszi.

Eddig 25 millióan jelentkeztek a hitelük elengedésére, a felületet viszont a fennálló komplikációk miatt egy időre lezárták. A Politico felmérései szerint a kérelmek olyan területekről érkeztek inkább, ahol az egy főre jutó jövedelem nem éri el az évi 35 ezer dollárt, illetve ahol többségében nem fehér lakosok élnek. A kutatás szerint az is látszik, hogy több demokrata beállítottságú ember adta le a kérvényt, mint republikánus, a "kék" megyékben átlagosan 7500-zal több jelentkezés történt.

Az amerikai elnök részéről a döntés könnyű volt, a kivitelezés már kevésbé: augusztus óta folyamatosan húzódik az ügy, sokak szerint ugyanis Biden ezzel túllépett elnöki hatáskörén, és nem törvényes akcióba kezdett. A legtöbb bíráló a republikánus oldalról kerül ki, véleményük szerint a döntés túl költséges és nem is legális. Jelenleg a Legfelsőbb Bíróság döntésére várnak, ez valószínűleg júniusban fog bekövetkezni, addig a Biden-kormány törlesztési moratóriumot rendelt el, amelyet eddig folyamatosan meghosszabbítottak. Az elnöknek ráadásul egy megerősödött republikánus többséggel is meg kell küzdenie, akik nemcsak a diákhitelek elengedését akarják megakadályozni, hanem a kormány többi intézkedését is alaposan átvizsgálják.

Biden azonban annyira ragaszkodik a hitelek elengedéséhez, hogy akkor sem hagyná azt annyiban, ha a Legfelsőbb Bíróság elutasítja a javaslatát. Alternatív megoldás lehetne az, ha egy 2003-as törvény alapján a Covid-19 járványra hivatkozva engednék el a hiteleket. Egy másik javaslat szerint az amerikai elnököt a felsőoktatási törvényben leírt vitarendezési jogköre feljogosítja a hitelek elengedésére, a Fehér Ház közleménye szerint azonban ezzel most nem kívánnak élni.

Függetlenül attól, hogy a kormány melyik módszert választja, Joe Biden túlságosan érintett az ügyben ahhoz, hogy ebből politikai veszteség nélkül ki tudjon hátrálni. Így vagy úgy, az elnöknek a győzelemhez mindenképpen el kell engednie a hiteleket, ráadásul sietnie is kell.

Jelen állás szerint, ha június 30-ig nem születik döntés, a diákhitellel tartozóknak 60 napon belül meg kell kezdeniük a visszafizetést.

Ha sikerül átvinnie a Biden-kormánynak a javaslatot, a 43,5 millió adósból mintegy 20 millió embernek megszűnne a törlesztési kötelezettsége, az intézkedés teljes költségét 400 milliárd dollárra becsülik.

Címlapkép forrása: Getty Images