2,3 milliárd dollárral emelkedhetnek idén a Goldman Sachs perköltségei

Az elmúlt években tartalékolt összegnél 2,3 milliárd dollárral többet kell majd költenie jogi eljárásokra a Goldman Sachs banknak, olvasható a befektetési bank pénteki szabályozási jelentésében. Ez megegyezik a pénzintézet tavaly szeptemberben kalkulált jogi költségével, viszont jóval magasabb, mint a 2021-ben számolt 2 milliárd dolláros kiadás.

A Goldman Sachs az elmúlt években sok perben részt vett, köztük a malajziai 1MDB befektetési alap botrányának és az Archegos Capital Management összeomlási ügyének is célpontja volt. Várhatóan még idén bíróság elé kell állnia amiatt is, mert a céget többen nemek közti egyenlőtlen bánásmóddal vádolják. A bank korábbi közleménye szerint együttműködik a hatóságokkal egy amerikai hitelkártyák aggályos működtetésével kapcsolatos eljárásban is.

Több befektetési bank, így a Goldman Sachs is abban reménykedik, hogy 2023 második felére megugrik az M&A és értékpapír tranzakciókat lebonyolító ügyfelek száma, miután az amerikai jegybank lazít a kamatemeléseken az egyre kedvezőbb gazdasági helyzetnek köszönhetően. Múlt hónapban a Goldman a dolgozók 6%-át, mintegy 3200 emberét küldte el.

