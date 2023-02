Őrület: 18%-os kamatokat varrnának a lakáshitelesek nyakába

Nemcsak az állampapírpiaci hozamok , a bankközi kamatlábak is emelkedtek februárban, tovább mélyítve a piaci kamatszint és a kormány által rögzített kamatstopszint közötti szakadékot az érintett hitelszerződéseknél. Az MNB friss adatai alapján a BUBOR rekordközeli szinten tartózkodik, így egy tipikusnak mondható, 7 éves hátralévő futamidejű, 5 millió forintos fennálló tőketartozású hitel törlesztőrészlete a kamatstop nélkül nem 71 ezer, hanem 109 ezer forint körül járna. A kamatstop megszüntetése tehát jelentős sokkhatással járna most az adósok számára, és jelen állás szerint 18% körüli lakáshitelkamatokat hozna. Egyelőre nem látszik a fény a jelen állás szerint június 30-áig tartó „kamatstopalagút” végén.

A márciusi fordulónapos változó kamatozású jelzáloghitelek szempontjából a múlt pénteki BUBOR-adatok a meghatározóak, a 2009. évi CLXII. törvény ugyanis kimondja, hogy ezek referencia-kamatlábának értékét a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes referencia-kamatlábhoz kell igazítani. Ez a nap vasárnapra esett, de hétvégén nem tesz közzé új BUBOR-értékeket az MNB, tehát a pénteken megjelent referenciaértékek a meghatározóak. Márpedig a ma 15-16% környékén alakuló BUBOR érték azt jelenti, hogy

a kamatstop intézkedés nélkül nem a mostani 4-5% körül, hanem 17-19% környékén alakulnának a meglévő változó kamatozású jelzáloghitelek kamatai.

Nemcsak a változó kamatozású jelzáloghitelek és kkv-hitelek szempontjából érdekes BUBOR-nak, hanem az állampapírpiaci hozamoknak és a BUBOR hosszú lejáratú „testvérének”, a kamatswaphozamokat tükröző BIRS-nek is van jelentősége tavaly november óta, hiszen az ezekhez rögzített 3 és 5 éves kamatperiódusú jelzáloghiteleket is bevonta november 1-jével a kormány a kamatstop-intézkedés hatálya alá. Alábbi ábránkon látható, hogy a mostanában forduló 10 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek referenciaértéke is emelkedik, az ezeket felvevő, felelősen gondolkodó hiteladósokra mégsem vonatkozik a kamatstop.

Alábbi cikkünkben arról írtunk, hogy - különösen a 3 és 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek esetében - gyakran előfordul, hogy a bank külön levélben tájékoztatója az ügyfeleket a jelen állás szerint csak 2023 júliusától releváns törlesztőrészlet nagyságáról, illetve a kamatstopról, és ez zavart okozhat. Míg ugyanis a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 18. §-a értelmében a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal kötelesek tájékoztatni a bankok az ügyfeleket az új kamatperiódusban alkalmazott kamat mértékéről, a kamatstopról szóló 782/2021. kormányrendelet alapján viszont a kamatstop konkrét alkalmazásáról szóló tájékoztatást a fordulónapig kell kiküldenie a banknak, vagyis akár 90 napnál is később, mint hogy a kamatperiódus utáni kamatról szóló tájékoztatást megkapja az ügyfél.

A kamatemelkedésnek a hatását semlegesíti a kamatstop, amely

január 1-jétől a 3, 6, 12 havonta változó, piaci kamatozású jelzáloghitelek és a nem végig fix kamatozású (régebben folyósított) támogatott jelzáloghitelek esetében a referenciakamatot az aktuális BUBOR helyett a 2021. október 27-ei szinten rögzíti,

a 3, 6, 12 havonta változó, és a nem végig fix kamatozású (régebben folyósított) támogatott jelzáloghitelek esetében a referenciakamatot az aktuális BUBOR helyett a 2021. október 27-ei szinten rögzíti, november 1-jétől a hosszabb, de legfeljebb 5 éves kamatperiódusú jelzáloghitelek esetében a referenciakamatot az aktuális ÁKK-hozam és BIRS helyett az 2021. október 27-ei szinten rögzíti,

a hosszabb, de esetében a referenciakamatot az aktuális ÁKK-hozam és BIRS helyett az 2021. október 27-ei szinten rögzíti, november 15-étől a kis- és középvállalkozások változó kamatozású forinthitelei esetében a referenciakamatot az aktuális BUBOR helyett a 2022. június 28-ai szinten rögzíti

az ügyfél beleegyezése nélkül is, a bankok költségére, a jogszabály erejénél fogva. Alábbi táblázatunk mutatja a figyelembe vett referenciakamatok értékét is.

Fontos tudni, hogy a kamatstop nem a kamat egészének a mértékét, hanem a referenciakamatot korlátozza, vagyis a fenti értékekre a hitelszerződés szerinti kamatfelár is változatlanul felszámítandó. Alábbi ábránkon 3 százalékpontos kamatfelár mellett becsültük meg, hogy a 2021. októberi BUBOR által meghatározott szinthez képest mennyivel lenne ma magasabb a hitelek törlesztőrészlete.

Látszik, hogy nagyon szóródik az emelkedés mértéke, ugyanis minél nagyobb egy hitel hátralévő futamideje, annál nagyobb a törlesztőrészlet kamatérzékenysége. Kiemeltük a 7 éves hátralévő futamidőt, nagyjából ennyi ugyanis a változó kamatozású jelzáloghitelek mediánja az MNB adatai szerint. Ez alapján 3 százalékpontos kamatfelárat feltételezve

A VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ JELZÁLOGHITELEK MEDIÁN TÖRLESZTŐRÉSZLETE KICSIVEL TÖBB MINT 50%-KAL EMELKEDNE, HA most kivezetnék a kAMATSTOPOT.

Magyarán másfélszeresére ugrana a kamatstop hirtelen kivezetésével a törlesztőrészlet, de ez rövidebb hátralévő futamidő mellett jóval alacsonyabb, hosszabb mellett pedig jóval magasabb is lehet. Egy tipikusnak mondható, 7 éves hátralévő futamidejű, 5 millió forintos fennálló tőketartozású hitel törlesztőrészlete például a kamatstop nélkül nem 71 ezer, hanem 109 ezer forint lenne.

Ahogy más árstop intézkedések esetében, úgy a kamatstop esetében is óriási kérdés, mi lesz a sorsa, és miként tudja kivezetni a kormány úgy, hogy ne okozzon jelentős sokkot az érintettek számára. A sokk elkerüléséhez év közepéig jelentős kamatkörnyezet-csökkenésre lenne szükség, ami csak ütemesen ereszkedő infláció mellett képzelhető el. Ellenkező esetben valószínűleg az intézkedés újabb meghosszabbítását vagy a fokozatos kivezetést veheti fontolóra a kormány. Előbbinek természetesen nagyon nem örülne a bankszektor, amely közvetlenül viseli a kamatstop intézkedés terheit (vagyis a hitelmoratóriummal ellentétben a futamidő nem nyúlik meg a kamatstop miatt, az ügyfeleket semmilyen közvetlen hátrány nem éri).

Az MNB novemberi becslései szerint tavaly a kamatstop évi 195 milliárd forintjába kerülhetett a bankszektornak, ennyit számolhattak el rá. Mivel a tavalyi első féléves költséget jórészt már 2021 negyedik negyedévében elszámolták a bankok, és előre elkönyvelik a már ismert jogszabályi hatály szerinti veszteséget, ez a szám valójában a kamatstop 2022 második féléves és 2023 első féléves fennmaradásának becsült éves költsége a bankszektor számára.

Pénzügyi stabilitási jelentésében az MNB számos kritikát megfogalmazott az intézkedéssel szemben, amelyekkel csak egyetérteni tudunk:

Gyengíti a monetáris transzmissziót.

Közvetlen veszteséget eredményez a bankok számára, amelyet tovább növelhet az érintett ügyletek addicionális értékvesztése a program kivezetésekor.

Negatívan hat a hazai pénzügyi kultúrára és növeli az erkölcsi kockázatot.

Jelenlegi formájában indokolatlanul sok előnyt biztosít a magasabb kockázatot vállaló, változó kamatozású jelzáloghitelek tulajdonosainak.

Továbbra is van mintegy 7 ezer olyan 5 évnél hosszabb kamatperiódussal rendelkező jelzáloghitel-szerződés, amelynek kamatfordulója a kamatstop érvényességi időtávjára esik, de a kiterjesztés után sem tartozik a kamatstop alá.

Címlapkép: Getty Images