Korrupciós botrány Svájcban: 12 banknál vizsgálódnak a hatóságok

Tizenkét bank ellen vizsgálódott a svájci pénzügyi felügyelet, kettő ellen végrehajtási eljárást is indítottak Riad Salameh libanoni jegybankelnök korrupciós botrányával kapcsolatban – írja a Reuters

Riad Salameh-et, a libanoni központi bank elnökét és testvérét csütörtökön vádolták meg pénzmosással, sikkasztással és jogalap nélküli gazdagodással. A Salameh-testvérek viszont együttműködnek a hatóságokkal, mivel a vádakat alaptalannak, magukat pedig ártatlannak tartják.

A másfél évig tartó vizsgálat során azt próbálták meg kideríteni, hogy a központi bankból 2002 és 2015 között eltűnő 300 millió dollár Riadhoz és Rajahoz köthető-e.

A svájci pénzügyi felügyelet, a FINMA hétfői közleménye szerint 12 bankot vizsgáltak át az üggyel kapcsolatban. Kettő bank esetében végrehajtási eljárást is kezdeményeztek, ami azt jelenti, hogy mulasztás esetén azon dolgoznak, hogyan lehet megelőzni a pénzmosási szabályok megszegését a jövőben. Súlyosabb esetekben a FINMA büntetéseket is kiszabhat, valamint a svájci ügyészséghez is fordulhat. Azt még nem tudni, hogy mi a végrehajtási eljárások jogalapja, és azt sem, hogy melyik két bank ellen indítottak ilyet.

A Salameh-testvérek a vádak szerint 330 millió dollárt helyeztek át svájci számlákra offshore cégeken keresztül. A pénz nagy része Raja Salameh HSBC-nél vezetett személyes számlájára ment, de kerültek összegek az UBS, Credit Suisse, Julius Baer, EFG és Pictet bankokhoz is. A lopott pénzekből európai uniós lakásokat vásárolhattak.

