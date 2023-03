Kevesebbet kapnak kézhez a svájci nagybank dolgozói, miközben a főnökük egyre többet

Miközben Ralph Hamers, az UBS vezérigazgatója 1,2 millió svájci frankkal többet vitt haza tavaly, mint 2021-ben, a dolgozók bónuszaira félretett összeget 3,7 milliárdról 3,3 milliárd dollárra csökkentették, olvasható az UBS éves jelentésében.

A bónuszokból azután vettek vissza, hogy a nagybank bár nagy nyereséget ért el a kereskedés és a vagyonkezelés területén, a profitot el is bukták a tanácsadói és tőkepiaci terület 50%-os visszaesésén. A vezérigazgató korábban is figyelmeztette a munkavállalókat, hogy a teljesítmény visszaesése a bónuszokra is hatással lehet.

Hamers januári nyilatkozata szerint az UBS-nek megfelelő a díjazási rendszere, és nincs szüksége arra, hogy a riválisaival versenyezzen. Ez azért is lehet így, mert az elmúlt hónapokban a többi nagybank erős leépítéseket hajtott végre. Néhány helyen azonban örülhetnek is a dolgozók: az UniCreditnél például 20%-kal növelték a tavalyi bónuszok összegét.

Az UBS szeptemberben jelentette be, hogy visszalép a Wealthfront nevű robottanácsadó cég megvásárlásától. Az üzlettel a bank a vagyonosabb befektetők közül az alacsonyabb vagyonnal rendelkezőket szólította volna meg, a UBS azonban inkább úgy döntött, hogy a hagyományos, nagyobb vagyonnal bíró ügyfélszegmensre fókuszál.

Címlapkép forrása: Shutterstock