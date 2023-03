Nagyot bukhatsz, ha banknál tartod a pénzed

A rég nem látott mértékű infláció miatt nem meglepő, hogy egyre többen olyan helyen szeretnék tárolni a pénzüket, ahol legalább néhány százalékos kamatot kaphatnak. Erre a legegyszerűbb és legkönnyebben elérhető forma a bankbetét, ezekről gyűjtöttük össze ebben a cikkben a legfontosabb információkat.

A megtakarított pénzünket úgy tudjuk a legegyszerűbben kamatoztatni, hogy különböző bankbetétekben helyezzük el őket. A betét egy forint- vagy devizaalapú betétszámlán elhelyezett pénzösszeg, amelyre a bank kamatot is fizethet, a nyereség 15%-át viszont kamatadó formájában leveszi róla az állam. A betéteknek jelenleg az alábbi formái léteznek:

Látra szóló betét. Ez a leggyakoribb típus a hagyományos folyószámlákon, ugyanis minden pénz, amit lekötetlenül tartunk a banknál, látra szóló betét formájában, a számlánk egyenlegeként található meg. Ehhez bármikor hozzá lehet nyúlni, ezért általában minimális kamatot fizetnek rá a bankok. A kamatozást naponta számolják, azaz minden nap rákerül az adott összegre az évi kamat arányos része, amit bizonyos időközönként (általában évente) a pénzintézet jóváír a számlánkon. Ez hozam szempontjából nem a legideálisabb befektetési forma, de nagy előnye, hogy rugalmasan tudjuk kezelni a rajta lévő pénzösszeget.

A betétek tényleges hozamait legegyszerűbben az Egységesített Betéti Kamatláb Mutató (EBKM) használatával hasonlíthatjuk össze, ez az, ami megmutatja, éves szinten mennyi pénzt kereshetünk a betétek használatával.

Lekötött betét. Amikor a folyószámlánkon tartott pénzünket lekötjük, lemondunk arról, hogy a lekötött összeget bármikor felhasználhassuk, cserébe viszont jóval nagyobb kamatot fizet rá a bank. A lekötés ideje általában néhány hónap, de akár egy vagy több év is lehet. A kamat mértéke függhet a lekötött pénz nagyságától is, minél nagyobb ugyanis az elhelyezett pénz, annál nagyobb lehet a bank által fizetett kamat.

A pénzünket elhelyezhetjük megtakarítási számlákon is, ahol a látra szóló betéthez hasonlóan nincs meghatározott lekötési idő, bármikor végezhetünk rajta tranzakciókat. A megtakarítási számlákon lévő összegre általában kisebb kamatot fizetnek a bankok, mint a lekötött betétre, de még így is jobban megéri, mintha csak látra szóló betétekben állna a pénzünk. Ezeknél általában sávos kamatozás érhető el, ami azt jelenti, hogy a fizetett kamat függ a pénzösszeg nagyságától és attól, hogy az mennyi ideig volt a számlán.

A fentieken kívül vannak a piacon elérhető speciális betétformák is:

A tartós befektetési számla (TBSZ). Ennek használatához egy speciális, nem mindenhol elérhető befektetési bankszámlát kell nyitnunk. A használata azért éri meg, mert mentesülhetünk a kamatadó megfizetése alól: ha a számlán tartott összeget 3 évig benntartjuk, 10%, ha 5 évig, 0% kamatadó megfizetésére vagyunk kötelezettek. Pénzt csak a számla megnyitásának évében tehetünk rá, a többi évben már csak a rajta lévő összeget fektethetjük be különböző módokon.

A rögzített célú betétek, a gyámhatósági betét és a nyereménybetét. A rögzített célú betétek közös jellemzője az, hogy csak előre meghatározott célra és módon lehet őket felhasználni. A gyámhatósági betét egy olyan betétforma, amelynél a kiskorúnak nincs joga rendelkezni az egyébként őt megillető pénzösszeg felett, csak akkor lesz ténylegesen az övé, ha jogilag felnőtté válik. A nyereménybetétnél a kamatot nem pénzben, hanem tárgynyeremény formájában kapjuk meg, amit rendszeresen sorsolnak ki a betétesek között. A legnépszerűbb fajtája a gépkocsinyeremény-betét, ezekről itt írtunk bővebben.

Amikor betétet választunk, érdemes megnézni azt, hogy egyáltalán tudjuk-e nélkülözni az adott pénzösszeget, ha igen, akkor mennyi időre. A bankok között hatalmas különbség lehet, így mindig érdemes több ajánlatot is összehasonlítani, ezen felül pedig a számlanyitások és a hozzá kapcsolódó tranzakciók költségeit is fontos számításba venni. Azt is érdemes tudni, hogy a betétek jelenleg védve vannak az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által, ami azt jelenti, hogy 100 000 euróig (38 millió forint) akkor is visszakapjuk a pénzünket, ha a bank csődbe ment.

A jelenlegi gazdasági környezetben azonban nem biztos, hogy a betétek jelentik a legjobb befektetést. Miután a bankok nem szorulnak rá a likviditásra, elhanyagolható a verseny a betétesek kegyeiért. Ezt tükrözik a kamatok is: bár elsőre szépnek tűnik, hogy új szerződések átlagkamatai 10% környékén mozognak, azonban ilyen szerződések szinte csak privátbanki ügyfeleknél vannak, így ők feljebb húzzák az átlagot. A teljes állományra alig 4%-os átlagkamatot fizetnek a bankok, ezen belül a nagybankok tömeges lakossági, lekötött betétek nagy részére 1% alatti kamatot fizetnek. Ezek kedvezőbb helyzetben sem a legnagyobb reálhozamot garantáló konstrukciók, a jelenlegi kétszámjegyű infláció mellett pedig mindenképp sokkal többet veszítünk a piacon megtalálható befektetési formákhoz képest:

Amennyiben valaki amiatt tartja inkább bankbetétben/látra szóló betétben a pénzét, mert így könnyebben hozzá lehet férni, az alacsony banki kamatok miatt jobban járhat, ha egy pénzpiaci alapot, vagy a lakossági állampapírok közül a MÁP+-t választja. Ezek is kellően likvidek (a MÁP+ a kamatfizetés körüli napokban díjmentesen visszaváltható), ugyanakkor értelmezhetőbb hozamokat kínálnak, mint ma egy bankbetét.

Amennyiben lekötött betétekben gondolkodik valaki, a lekötési idő függvényében szintén érdemes körülnéznie az állampapír-piacon. Az intézményi papírok közül a Diszkont Kincstárjegyek 3-12 hónapos futamidővel vásárolhatók, és jelenleg éves szinten 13-14% körüli hozamot kínálnak (itt azonban az idő előtti visszaváltást érdemes kerülni, mert árfolyamveszteségbe is belefuthatunk). A lakossági állampapírok között is találni rövid futamidejű papírokat (például Egyéves Magyar Állampapír, Kincstári Takarékjegy).

3-12 hónapos futamidővel vásárolhatók, és jelenleg éves szinten 13-14% körüli hozamot kínálnak (itt azonban az idő előtti visszaváltást érdemes kerülni, mert árfolyamveszteségbe is belefuthatunk). A lakossági állampapírok között is találni rövid futamidejű papírokat (például Egyéves Magyar Állampapír, Kincstári Takarékjegy). Ilyen magas infláció mellett érdemes megfontolni az inflációkövető állampapírok vásárlását, amelyek futamidőtől függően 0,75, illetve 1,5%-os hozamprémiumot adnak az infláció felett . A gyámhatósági betét helyett pedig egy jobb alternatíva lehet a Babakötvény, amely infláció felett 3%-os prémiumot kínál, és ahhoz is csak a 18. életév betöltése után tud hozzájutni a gyermek.

Az állampapírok mellett szóló másik fontos érv, hogy a 2019. júniusa után kibocsátott papírok után már nem kell kamatadót fizetni.

Az öt legnagyobb kamatot adó lekötött bankbetét (1 millió forint, 1 év lekötési idő) Bank EBKM Lekötés időtartama Gránit Bank 10,25% 12 hónap MagNet Bank 8,50% 3-60 hónap Oberbank 1,50% 12 hónap Takarékbank 1,10% Nincs meghatározva MKB Bank 0,15% 12 hónap Forrás: Bankmonitor kalkulátor, Portfolio https://bankmonitor.hu/megtakaritasok/bankbetet/

