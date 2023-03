Teljesen kiszállt a svájci nagybankból az egyik legnagyobb nyugati befektetője

A Credit Suisse-nél jelentkező sorozatos botrányok után mostanra teljes részesedését eladta a svájci nagybanknak a Harris Associates – számol be a hírről a Financial Times

Az amerikai Harris Associates teljes részvénypakettjét eladta a Credit Suisse-ben, ezzel a bank egyik legnagyobb részvényesét vesztette el, mivel az amerikai befektetési társaság tavaly a pénzintézet részvényeinek 10%-át birtokolta.

A lap azt írja, hogy a Harris októberben, a bank 4 milliárd svájci frankos forrásbevonását követően kezdte csökkenteni kitettségét, amikor a Szaúdi Nemzeti Bank kiszorította a vezető befektetői pozícióból, és mostanra pedig már teljesen kiszállt a bankból. A befektetőcég szerint a Credit Suisse vagyonkezelési üzletágát most eléggé megtépázták a vagyonkiáramlások, és ők maguk sem akarnak feltétlenül egy olyan pénzintézetbe fektetni, amely tőkét éget, miközben a szektor más bankjai szép profitot termelnek.

Mindemellett az amerikai cég nincs meggyőződve arról, hogy a Credit Suisse legutóbbi radikális szerkezetátalakítása, amely magában foglalja a befektetési banki tevékenység kiszervezését és a vagyonkezelési üzletág megerősítését, képes lehet megfordítani a sorozatos botrányokba keveredett bank szerencséjét.

A Harris még mindig rendelkezik több európai pénzintézet részvényeivel, köztük a Lloyds, az Intesa Sanpaolo, a BNP Paribas, a Julius Baer és a német Allianz biztosító részvényeivel. Bizakodóbb a kilátásaikat illetően, mivel az emelkedő kamatlábak növelik hitelezési árrésüket, nyereségességüket, valamint osztalékfizetési és részvény-visszavásárlási képességüket is.

A Credit Suisse a múlt hónapban 7,3 milliárd svájci frank veszteségről számolt be 2022-re vonatkozóan, ami a második egymást követő éves veszteség és a legnagyobb veszteség a 2008-as pénzügyi válság óta. A bank azt is jelezte, hogy idén is jelentős veszteség várható.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 09. Megint veszteséges lett a Credit Suisse, és egyelőre az is marad

A bank részvényei múlt hét csütörtökön minden idők legalacsonyabb szintjére, 2,52 frankra zuhantak, miután a médiában több negatív hír is megjelent arról, hogy a bank küzd a munkatársak és az ügyfélvagyon megtartásáért. A pénzintézet részvényeinek árfolyama az elmúlt két évben 77 százalékkal csökkent.

A Credit Suisse két legnagyobb részvényese jelenleg a Szaúdi Nemzeti Bank, amely a tavalyi tőkeemelés részeként 10 százalékos részesedést vásárolt, valamint a Katari Befektetési Hatóság, amely ugyanekkor 7 százalékra emelte részesedését.

Kapcsolódó cikkünk 2023. 02. 28. Még egyet odaütöttek a Credit Suisse-nek a botrányos befektetései miatt

Címlapkép: Getty Images