Felvásárolták a Sopron Bankot

A hollandiai székhelyű Trive Financial Holding felvásárolta a Sopron Bankot, új üzletággal bővítve meglévő globális befektetési és hitelezési tevékenységét - derül ki a holland cég közleményéből. Korábban a Sopron Bank a MagNet Bank 100%-os tulajdonában volt.

A Sopron Bank Trive Bank Hungary Zrt néven szolgálja majd ki ügyfeleit, és része lesz a Trive Financial Holding leányvállalatainak, amelyek az Egyesült Államoktól Európáig, Afrikáig és Ausztráliáig terjednek az egész világon.

A Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett Sopron Bank regionális nyugat-magyarországi bank volt, 20 éves magyarországi múlttal. A Trive Bank egy új módszert kíván bemutatni az ügyfelek digitális banki tapasztalatainak növelésére, így mostantól teljesen digitálisan fog működni.

Engin Çubukçu, a Trive Financial Holding vezérigazgatója és elnöke a tranzakció kapcsán elmondta, hogy a Trive Bank hozzáadása hálózatukhoz fontos lépést jelent a csoport számára, mivel a banki tevékenységet befektetési és hitelszolgáltatásaik mellé építik be. Az akvizíció lehetővé teszi számukra, hogy földrajzi hatókörüket Magyarországra is kiterjesszék azzal a céllal, hogy a Trive Bankot modern FinTech koncepciókon alapuló high-tech bankká tegyék - derül ki a közleményből.

Ahogyan arról korábban mi is beszámoltunk, a Sopron Bank Zrt.-t 2003-ban az osztrák Bank Burgenland alapította, azzal a céllal, hogy a Nyugat-Magyarország regionális bankja legyen. 2021. október 13-án megállapodás született a (Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém és Fejér megyékben jelen lévő) hálózat felvásárlására a Sopron Bank Burgenland anyavállalata, a Hypo-Bank Burgenland AG és a MagNet Magyar Közösségi Bank között. A Magyar Nemzeti Bank 2022. február 7-én megérkezett engedélyével a Sopron Bank Zrt. a MagNet Bank Zrt. 100 százalékos leányvállalatává vált.

Az a közleményből nem derül ki, hogyan került a MagNet Banktól a Trive Financialhez a Sopron Bank, a Sopron Bank oldalán annyi olvasható, hogy a pénzintézet 100%-os tulajdonosa 2022. november 9-től a Trive Financial Holding. Azt írják, hogy akiknek 2022. június 30-án élő szerződése volt, az átruházásra került a Magnet Bank Zrt-hez, ezért azt kérik, hogy ebben az esetben az ügyfelek forduljanak a MagNet Bank ügyfélszolgálatához.

