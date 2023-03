Kiderült, hogy adta tovább a MagNet a Sopron Bankot

A napokban jelent meg a hír, és mi is írtunk róla , hogy a hollandiai székhelyű Trive Financial Holding felvásárolta a Sopron Bankot. A MagNet Bank most közlemény adott ki, amelyben tisztázták, az ügylet nem fogja érinteni a Sopron Bank MagNet Bank által átvett ügyfélállományát, hiszen a Trive az ügyfélállománnyal már nem rendelkező Sopron Bankot vette meg.