Kész, vége: bezárták a bajba került amerikai bankot a hatóságok!

A kaliforniai pénzügyi felügyeleti és innovációs minisztérium

bezáratta az SVB-t, és az FDIC-t nevezte ki felügyelőnek a bankhoz.

Az FDIC közleményében azt írta, hogy a biztosított betétesek legkésőbb hétfő reggel hozzáférhetnek betéteikhez.

Az FDIC biztosítása betétesenként és bankonként legfeljebb 250 000 dollárig terjed. Az SVB fiókjai is ekkor nyitnak ki újra, a szabályozó hatóság ellenőrzése alatt. A betétbiztosító azt is közölte, hogy az SVB hivatalos csekkjei továbbra is beváltásra kerülnek, a banknál hitellel rendelkező ügyfeleknek továbbra is a megszokott módon kell teljesíteniük befizetéseiket. A betétbiztosító létrehozott egy új céget, a Deposit Insurance National Bank of Santa Clara-t, amely az SVB biztosított betéteit tartja. A CNBC azt írja, még nem világos pontosan, hogy a nagybetéteseket vagy a vállalatok hitelkereteit hogyan érinti a bezárás.

A közlemény szerint az SVB december végén nagyjából 209 milliárd dollárnyi eszközzel és 175,4 milliárd dollárnyi betéttel rendelkezett.

Az FDIC szerint még nem lehet tudni, hogy ezeknek a betéteknek mekkora része van a biztosítási határ felett.

Az SVB a kockázati tőkés hátterű Szilcíium-völgyi vállalatok egyik fő bankja volt, amely többek között a magas kamatkörnyezettől illetve az IPO-k lassulása miatt szenvedett. A CNBC ma délután arról írt, hogy eladhatják a SVB Financialt, a Silicon Valley Bank anyavállalatát, miután kudarcba fulladt a részvénykibocsátási akciójuk. A lap értesülései szerint az SVB tárgyalásokat folytat a cég eladásáról, miután a bank tőkebevonási kísérletei kudarcot vallottak, több pénzintézet is az SVB lehetséges megvásárlását vizsgálja.

Az SVB akkor jelentette be a részvénykibocsátást, amikor ügyfelei elkezdték kivonni betétjeiket. A hitelezőnek lényegében az összes értékesíthető értékpapírt likvidálnia kellett portfóliójában, hogy teljesíteni tudja a kifizetéseket, ez a banknak 2 milliárd dollárjába került. Ennek következtében frissítette az idei évre vonatkozó előrejelzését a bank, ebben a nettó kamatbevétel erőteljesebb csökkenését várja. A helyzetet csak tovább rontja, hogy több neves kockázatitőke-befektető cég is azt tanácsolta vállalati ügyfeleinek, hogy elővigyázatosságból inkább vegyék ki pénzüket a bankból. Az SVB-nél látható gondok az amerikai bankrendszer egészét is megérintették, erről ebben a cikkben írtunk bővebben:

