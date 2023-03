Mindenki fertőzéstől retteg a hatalmas amerikai bankcsőd után

Egyre nagyobb a nyomás az amerikai betétbiztosítón (FDIC) és a Feden, hogy egy külön alapot hozzanak létre a Silicon Valley Bank (SVB) bedőlése után a betétek megvédésére. A piacon egyre több szereplő tart ugyanis attól, hogy a csőd fertőzésként terjed majd tovább.

A Bloomberg forrásai szerint egyeztetések kezdődtek a hatóságok és a bankszektor képviselői között, ezeken felvetődött egy speciális betétbiztosítási eszköz felállítása. Abban bíznak, hogy ezzel sikerülne megnyugtatni a betéteseket és visszaállítani a bizalmat. Az FDIC jelenleg 250 ezer dollárig biztosítja a betéteket, kérdés, hogy ehhez lesz-e elegendő forrása, ha az SVB csődje után komolyabb fertőzés indul el.

A betétbiztosító szombaton több kis- és közepes bankot is külön megkeresett, hogy pénzügyi helyzetükről érdeklődjön. Többek között a First Republic Bank kapott ilyen kérdéseket a Bloomberg forrása szerint. A pénzintézet részvényei a pénteki 15%-os zuhanással egy hét alatt 34%-ot buktak, a befektetők megnyugtatására közleményben jelezték, hogy a likviditási helyzetük megfelelő. Hasonlóan a phoenixi székhelyű Western Alliance Bancorp is igyekezett megnyugtatni a piacot.

A CNBC cikke szerint a piac elsősorban attól fél, hogy ha az FDIC nem tudja kiegyenlíteni a 250 ezer dolláros biztosítási igényeket, akkor megrendülhet a bizalom a közepes méretű bankokban. Ráadásul az SVB ügyfelei jellemzően cégek, melyek megtakarításai meghaladják a limitet.

Decemberben a bank betétállományának 95%-a nem volt biztosított.

Az ügyfelek többsége startup, ami tovább növeli a fertőzés kockázatát, hiszen, ha nem jutnak hozzá a pénzükhöz rövid időn belül, akkor elképzelhető, hogy nem tudnak majd béreket fizetni, el kell bocsátaniuk dolgozóik egy részét.

Szakemberek szerint a kormánynak hétfőig kellene lépnie, hogy megnyugtassa a piacot, a legjobb az lenne, ha egy másik bank átvenné az SVB eszközeit, amivel minden betét biztosítva lenne az új tulajdonos által. Egyesek szerint akár már vasárnap bejelentések jöhetnek ezzel kapcsolatban, ellenkező esetben a hétfői nap komoly próbatétel lehet a piac számára.

Címlapkép: Getty Images