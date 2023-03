Már vannak érdeklődők a becsődölt amerikai bank egészséges részeire

Felvásárolhatják az SVB Financial Group csoportot, a hírek szerint több bank, köztük a JPMorgan és a PNC is az érdeklődők között lehet – írja a Reuters

Több pénzintézet is ajánlatot tehet a SVB Financial Group felvásárlására, az üzlet kizárná a csoport nemrég csődbe ment kereskedelmi üzletágát, a Silicon Valley Bankot. Az Axios jelentése szerint a felvásárlók között lehet a JPMorgan, a PNC, az Apollo Management és a Morgan Stanley is.

A Reuters értesülései szerint a Silicon Valley Bank iránt múlt hét vasárnap a Royal Bank of Canada is érdeklődött. A Szövetségi Betétbiztosítási Társaság vasárnap délutánig adott határidőt a becsődölt bank megvásárlására vonatkozó ajánlatok beérkezésének.

A betétkivonások és a tőkebevonás miatt bajba került Silicon Valley Bankot pénteken zárták be az amerikai szabályozó hatóságok, az amerikai betétbiztosító, az FDIC vette át a bank betétei felett az ellenőrzést.

