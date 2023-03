Fake news: leleplezték a csődbe ment nagybankról terjedő ordas hazugságot

A Silicon Valley Bank csődje után alig pár órával kapott szárnyra egy videó illetve a pletyka, hogy a Simpson család animációs sorozat egy évekkel ezelőtti epizódja tartalmazott egy jelenetet, amely "megjósolta" az SVB összeomlását. A Snopes tényellenőrző oldal azonban kiderítette, hogy csak átverésről van szó.

Múlt héten először megingott, majd pénteken össze is omlott a betétesek rohama alatt a Silicon Valley Bank, amely december végén mintegy 209 milliárd dollárnyi betétet tartott. Az utolsó ilyen méretű amerikai bankcsőd a Washington Mutual volt 2008-ban, melynek 307 milliárd dollárnyi eszköze volt, vagyis a 2008-as pénzügyi válság óta nem látott Amerika ekkora bankcsődöt.

A globális pénzügyi rendszerben turbulenciákat okozott a bank bedőlése.

A csőd után nem sokkal kezdett el keringeni egy videó a neten, amit egyre többen osztottak meg, és arról szól, hogy a Simpsons család c. amerikai animációs sorozat egy évekkel ezelőtti epizódjában már megjósolták az SVB csődjét. Az epizódban látszólag név szerint utalnak a Silicon Valley Bankra, ám a Snopes utánajárt, és az állítás hamis, a videoklipet manipulálták.

The Simpsons did it again pic.twitter.com/Sv640yrbgc — Humble_Gr8ful (@Humble_Gr8ful) March 11, 2023

A videó a "The Simpsons" 1995-ös, "A szülői munkaközösség feloszlik" című epizódjának valódi felvételeiből készült. A kérdéses jelenet, amely a módosított videóban nagyrészt változatlanul szerepel, a Jimmy Stewart klasszikus filmjében, az "Egy csodálatos életben" című filmben szereplő bankcsőd-jelenet paródiája. A videóban a "First Bank of Springfield" nevet, amely az eredeti epizódban szerepelt, "Silicon Valley Bank"-ra cserélték.

Íme az eredeti jelenet:

