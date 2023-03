Kreml: a bankcsődnek nincs hatása Oroszországra

Az elmúlt napokban több ország pénzügyi vezetője nyilatkozott a Silicon Valley Bank becsődölése miatt, a piaci szereplők ugyanis attól tartanak, hogy a negatív hatások más országokban is érezhetők lesznek. Most Oroszország csatlakozott be a sorba: Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egyértelmű választ adott, mikor megkérdezték tőle, hogy fenyegeti-e Oroszországot bármiféle veszély az SVB bedőlése miatt:

Jelenleg gyakorlatilag semmi.

– közölte.

Utána azt is hozzátette, hogy bár az orosz bankoknak van némi kapcsolata a nemzetközi bankrendszerrel, javarészt "illegális korlátozások" (szankciók) alatt vannak, emiatt valamennyire biztosítva vannak a nyugaton történt krízis negatív hatásaitól.

Az SVB pénteken jelentett csődöt, miután az ügyfelek egyre több pénzt vettek ki a bankból, és a tőkebevonási kísérletük is kudarcba fulladt. Sokan attól tartanak, hogy előbb-utóbb a piacon is megjelennek a negatív hatások, de eddig minden ország pozitív hírekről számolt be.

Címlapkép forrása: Getty Images