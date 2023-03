Bankcsőd: nem mindegyik európai bank van biztonságban az EKB szerint

Luis de Guindos, az Európai Központi Bank alelnöke a keddi Ecofin ülésen arra figyelmeztette az uniós országok pénzügyminisztereit, hogy néhány európai bank veszélyben lehet az SVB csődjének hatásaitól. Az alelnök szerint a régió pénzintézetei nagyobb biztonságban vannak, mint az amerikaiak, az EKB viszont nem zárja ki azt, hogy néhány európai hitelező veszélyben van az üzleti modellje miatt.

A pénzügyminiszterek megbeszélésére azután került sor, hogy a Credit Suisse árfolyama tegnap zárásra közel 25 százalékot zuhant, a Svájci Nemzeti Bank pedig 50 milliárd svájci frankos mentőövet dobott a bajba jutott pénzintézetnek.

Guindos a csütörtöki kamatdöntés kapcsán azt is kiemelte, hogy az EKB törekvése az infláció csökkentésére ellentéteket szíthat Európa bankjaival a kamatemelések miatt. Hozzátette azt is, hogy a bankok még így is nagy likviditással rendelkeznek, és a növekedő kamatmarzsok is pozitív hatással vannak rájuk. Tegnap írtunk arról, hogy az Európai Központi Bank a bankrendszerre nehezedő nyomás ellenére kitart az 50 bázispontos emelés mellett.

Címlapkép forrása: Getty Images