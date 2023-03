A megrémült ügyfelekkel való kommunikációban segíti a dolgozóit a Credit Suisse

A Credit Suisse egyik belső feljegyzése ötleteket ad a dolgozóinak az ügyfelekkel való kommunikációval kapcsolatban, például akkor, ha az ügyfelek más bankokhoz vinnék át az eszközeik egy részét – írja a Reuters.

A vasárnapi dokumentum a Credit Suisse dolgozóinak adott támpontokat az ügyfelekkel való kommunikációhoz, miután az UBS felvásárolta a bajba jutott pénzintézetet.

„Egyelőre az eszközök jogilag el vannak különítve. Amint ez változik, és a túlzott koncentráció aggodalomra adhat okot, Ön (az ügyfél) megteheti, hogy másik bankhoz viszi át az eszközeit”

- ezt a választ javasolja a Credit Suisse a munkatársainak, ha a befektető az USB ügyfele is, és el akarja kerülni a túlzott vagyonkoncentrációt.

A felvásárolt pénzintézet azt is közölte a munkatársaival, hogy tájékoztassák az ügyfeleket arról, hogy a befektetési banki üzletágra vonatkozó terveket később, a megfelelő időben közlik, mivel a felvásárlás részleteinek kidolgozása még folyamatban van. A Credit Suisse szóvivőjének nyilatkozata szerint az ügyfelek kiszolgálásában nem várhatók fennakadások.

A bank vasárnap azt is közölte a dolgozóival, hogy a felvásárlásnak a napi működésre nem lesz hatása, ugyanúgy nyitva maradnak az irodák, és be kell jönni dolgozni. A piaci szereplők továbbra is aggódnak a Credit Suisse lépései, illetve annak hatásai miatt, több európai bank is leállította a svájci bank értékpapírjait érintő új ügyleteket.

Colm Kelleher, az UBS elnöke egy konferencián azt mondta, hogy felszámolják a Credit Suisse befektetési bankját, amelynek több ezer alkalmazottja van világszerte. A legnagyobb svájci bank azt is közölte, hogy 2027-ig évente mintegy 7 milliárd dollárt szeretnének megtakarítani.

