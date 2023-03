Bónuszokat osztogat a Credit Suisse, miközben meg kellett menteni a csődtől

Bónuszokat oszt ki a Credit Suisse a dolgozóinak annak ellenére, hogy a bankot a legnagyobb riválisának, a UBS-nek kellett megmentenie a múlt héten – írja a Financial Times

Röviddel azután, hogy a Credit Suisse-t az egyik riválisa mentette meg a csődtől, Axel Lehmann elnök és Ulrich Körner vezérigazgató arról tájékoztatta a munkavállalóit, hogy mindenki a szokott módon kapja meg a fizetését.

„A fizetést és a bónusz a korábbi tervek alapján fizetjük ki, a jogosultak számára pedig továbbra is elérhető lesz a 2023-as bónusz is” – áll a Credit Suisse egyik belső levelében. A bajba jutott bank azt is leírta, hogy a már korábban megtárgyalt fizetésemelések 2023 áprilisától továbbra is érvényben maradnak.

Lehmann és Körner azt is megígérte, hogy tovább folytatják a Credit Suisse „előzetes készpénzjutalom” nevű programját, amelyet azért hoztak létre 2022-ben, hogy megakadályozzák a dolgozók elvándorlását a rivális bankokhoz. A program értelmében a cég évi 250 ezer dollárnál többet kereső igazgatói halasztott részvények helyett készpénzben kapják meg a jutalmukat, amelyet vissza kell fizetniük, ha három éven belül távoztak a vállalattól.

Az elnök és a vezérigazgató ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a Svájci Szövetségi Tanács jogosult a bónuszokat részben vagy egészben visszavonni, ha úgy látja, hogy veszélyezteti a bank felépülését. Emellett a Finma, a svájci pénzügyi felügyelet is jogot biztosított a UBS-nek arra, hogy ameddig meg nem történik az összeolvadás, minden lényeges változást a Credit Suisse-nél megvétózhasson.

A Credit Suisse felvásárlásával kapcsolatos eseményekről percről percre itt számolunk be, a helyzetről készült részletes elemzésünk pedig itt olvasható.